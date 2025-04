¿Veremos pronto el primer Papa del África negra? Estos serán sus retos

Es el momento de un Papa del África negra, de no más de sesenta años y de perfil más bien conservador, pero también moderno.

El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, primer Papa latinoamericano y jesuita, ha fallecido hoy a los 88 años, doce años después de su elección como Sumo Pontífice tras la renuncia del Papa Benedicto XVI.

En 2013 inició su pontificado adoptando el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, como símbolo de un mandato que quiso dedicar a los más pobres.

He de reconocer que aquel arranque me emocionó y me hizo esperar grandes cambios positivos en la Iglesia y en su extraordinaria capacidad de influencia.