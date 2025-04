Ábalos y sus amantes de Teruel

Cada vez que decían que tu dinero, la mitad de tu sudor, era para servicios públicos aún quedaba algún cordero que pensaba automáticamente en Educación y en Sanidad, mientras los niños salen cada vez más tontos del colegio y las listas de espera crecen por falta de profesionales y contratos.

Y resulta que con servicio público se referían a la prostitución.

El sexo pagado y manoseado como servicio público no lo vimos venir. Porque España tiene estas cosas: que pone al contribuyente a darle billetes pequeños a Ábalos y compañía para que no pare la fiesta. Para que luego digan que no va a Cultura el dinero de todos…