¿El ocaso de Erdogan?

A veces, la historia es la razón. Y a veces las personas se elevan por encima de sí mismas y se hacen grandes.

Como vengo escribiendo aquí desde hace años, los antiguos tenían dos palabras para referirse al pueblo. La turba de los latinos (o el ochlos de los griegos) era el pueblo convertido en muchedumbre, en multitud, en jauría, y que no quería otra cosa que la nada.

El populus (en griego, el demos) era el pueblo reunido, ciudadano, soberano y capaz, como en 1789, de sacudirse el yugo de los tiranos y querer la libertad.

Recep Tayyip Erdoğan junto a Ursula von der Leyen y Charles Michel.

Este es el pueblo que, mientras escribo, se reúne en las calles de las ciudades turcas.

Son los que, en grandes manifestaciones, piden la liberación de Ekrem Imamoglu, el alcalde laico de Estambul, que ha sido nominado por su partido para competir contra Erdogan en 2028.

El que, como su paladín, repite día y noche a pleno pulmón: "Estoy en pie, nunca cederé" o "ley, justicia y Estado de derecho" o "el miedo no sirve de nada, el pueblo está aquí".

Y a pesar de la represión, los cientos de detenciones, las listas de sospechosos, las amenazas, las cuentas de X cerradas, diga lo que diga, por Elon Musk a petición de las autoridades, Imamoglu no parece querer ceder.

Un movimiento sin precedentes desde las protestas de Gezi en 2013.

Un levantamiento cuyos lemas recuerdan a los de las mujeres iraníes, los estudiantes de Hong Kong y los rebeldes de Georgia, Serbia y Bielorrusia.

Una insumisión contra uno de los cinco "reyes" (Erdogan, por supuesto, pero también Putin, Xi, el Líder Supremo iraní, Daech y otros) de los que no paro de decir que son una amenaza existencial para el mundo libre.

Un gran y hermoso momento.

Sin embargo, Europa, enfrentada a este momento potencialmente histórico, no hace nada, no dice nada y, en el mejor de los casos, no pronuncia más que las habituales palabras de desolación: "profunda preocupación... un grave revés para la democracia...".

Gracias a los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, ¿no controla Erdogan la ruta del Mediterráneo al Mar Negro?

¿Acaso no es otro experto en el "arte del trato" que, en 2015, bajo la égida de Angela Merkel, fue capaz de cerrar un acuerdo leonino con Bruselas que, a cambio de una renta anual de unos cuantos miles de millones de euros, le compromete a retener a cientos de miles de migrantes, la mayoría procedentes de Siria, a los que amenaza con dejar "inundar" Europa?

¿Y no estamos paralizados por el nudo gordiano de una presencia en la OTAN que se remonta a la época en que se suponía que la antigua potencia otomana era un baluarte contra la Unión Soviética, y cuando incluso se abrieron debates sobre la entrada de Turquía en la Unión Europea (debate que, por cierto, nunca se ha cerrado realmente, ya que 16 de sus 35 "capítulos" siguen abiertos a día de hoy)?

Piénsalo.

El segundo ejército de la Alianza, después del de Estados Unidos...

Su mayor base, en Incirlik, en el Mediterráneo, no lejos de Siria...

En esta base se almacenan desde los años 50 un centenar de artefactos nucleares estadounidenses, y cuesta creer que la verdadera llave de los mismos se encuentre al otro lado del Atlántico...

Y la imposibilidad, sí, de cortar el nudo, ya que no existe ninguna cláusula en los estatutos de la OTAN que impida la exclusión de uno de los miembros de la alianza (¡y miembro fundador además!) de la Alianza...

De ahí la cautela. Y, bajo la espada de Damocles, protestas.

Tal pusilanimidad es asombrosa. Porque estoy pensando en los armenios de Artsaj, nuestros amigos, a quienes las fuerzas armadas de Azerbaiyán, con la ayuda de Turquía, combatieron y luego expulsaron, y cuya memoria y rastro en sus tierras ancestrales están en proceso de borrar.

Pienso en los kurdos de Rojava, otros amigos del este de Siria, que también son la bête noire de Erdogan y a los que está bombardeando en Afrin, Manbij y Kobane.

Estoy pensando en Israel, por supuesto, del que este hermano musulmán nunca pierde la oportunidad de llamar a la erradicación (¿no fue uno de los primeros en declarar, keffiyeh alrededor de su cuello, el día después del 7 de octubre, que Hamás "no es una organización terrorista", sino un grupo de "muyahidines que están defendiendo su tierra"?).

Estoy pensando en sus vínculos con Putin, de quien nunca se sabe muy bien si es enemigo (cuando uno de sus F-16 derriba un Sukhoi que se aventuró en su espacio aéreo) o amigo (cuando le compra un sistema de defensa antiaérea fabricado en Rusia que es incompatible, por no decir otra cosa, con los sistemas y procedimientos de la OTAN).

Pienso en el Chipre ocupado.

Grecia amenazada.

Pienso en mi querida Bosnia, ensombrecida por el islam de la Ilustración, que intenta abordar.

Estas perspectivas, estos recuerdos, dan vueltas y vueltas en mi cabeza. Y me digo que el malentendido y la farsa han durado demasiado.

¿Su gente también lo piensa y parece dispuesta a romper el vínculo?

¿Están hartos de este viejo tirano que quería ser Solimán, pero nunca fue más que Ubú?

Tanto mejor. No sólo debemos esperarlo, sino, en la medida de lo posible, fomentarlo.

Sería nuestro honor. Y nos conviene.