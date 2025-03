Estimado presidente Herzog, cuidado con la extrema derecha francesa

Como sabe, llevo el amor a Israel en el cuerpo y en el alma. He cubierto sus guerras. Me he pasado la vida defendiendo a su pueblo y a su ejército contra el odio y la calumnia.

Hace poco, el 8 de octubre de 2023, fui uno de los primeros en visitar los kibutzim pogromizados y en dar testimonio, con los ojos bien abiertos, de lo que allí vi.

Para mí, Israel es un punto fijo. Es un refugio. Un hogar.