Las cocinas de las casas están en peligro de extinción

La habitación más importante de una casa es la cocina. El tamaño del salón es lo de menos, si en el baño cabe una bañera o sólo hay hueco para la ducha (mientras haya agua caliente) me parece mera vanidad, pero la cocina, ay, sostiene una civilización.

Me opongo a los arquitectos que diseñan pisitos modernísimos y diáfanos en sesenta metros y antes de entregar los planos integran la cocina deprisa y mal y por eso la esconden en el salón, porque se les había olvidado que los seres humanos todavía comen y curiosamente incluso les gusta cocinar.

Hay un mundo entero que va en dirección opuesta a las casas con cocina. Y los supermercados, que tienen el único deber de hacer negocio, no desabastecerse de papel higiénico y ponernos productos a la altura de los ojos que no sabíamos ni que queríamos, montan cada vez secciones más grandes de comida para llevar. Y parece práctico con tanta gente (cada día más) que come fuera de casa.