Si hay algo que llevo fatal en la vida es que se me dispare la disonancia cognitiva. Mis ideas chocan, entran en conflicto. Me pongo tensa.

Un ejemplo. Día 1 de febrero, Valencia, 27 grados. ¿Cómo que 27 grados? ¿Acaso estamos ya en Fallas? Mira, no. Si es febrero estamos en invierno. Y yo me pongo mi manguita larga, mi jersey de lana y mi abrigo para salir a la calle. Aunque haga un sol del carajo, aunque el termómetro insista en que hace bueno, aunque el cuerpo me pida playa. A mí que no me líen: yo voy con el calendario, no con los caprichos del cambio climático.

Otro ejemplo. Un vicepresidente del Gobierno pidiendo al pueblo que tome las calles, llamando a la movilización social contra los partidos de la oposición porque "ponen en peligro", dice, "las bases constitutivas de la democracia". La que, precisamente, le ha hecho vicepresidente a él; como si sin él no existiera. Acabáramos: un politólogo que confunde al Gobierno con la democracia. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa?

No puedes llamar a las protestas desde un sillón ministerial, cazurro. Si el pueblo protesta, por definición, salvo que estés en una república autocrática bananera, protesta contra el poder, no contra la oposición. No vamos a pedirle a gritos que nos arregle los problemas a la Cofradía del Santo Sepulcro o al Orfeón Donostiarra.

Tampoco es que me sorprenda, no me malinterpreten. Se corresponde todo perfectamente con el arco dramático del personaje y le da a la historia solución de continuidad.

No olvidemos ante quién estamos: ante aquel que volvió del permiso de paternidad como si volviese de Vietnam, como si fuera el único padre que ha cambiado un pañal en su vida, mientras nos hablaba de normalizar la igualdad real en los cuidados. El que acusaba a Ana Botella de estar en política por ser la mujer de Aznar pero se molesta si se señala que Irene Montero es su pareja. El feminista que azotaría a Mariló Montero hasta hacerla sangrar. El que sienta a la mesa a los secesionistas, por no judicializar, mientras su señora sienta en el banquillo a un señor aficionado a la poesía, por molestar. El que con una mano defiende la transparencia y con otra despide al abogado que detecta irregularidades en su formación. El que grita contra la casta desde un chalet en Galapagar. El de Vallecas, superatope con los trabajadores, que entró en su primer Consejo de Ministros sin saludar a las ujieres.

Pablo Iglesias es como un día de invierno con sol, como una tormenta en agosto. Como un amante que jura que te quiere pero nunca tiene tiempo para verte. Como una música callada, un viento inmóvil, un hielo abrasador. Pablo Iglesias es un silencio atronador. Puritita contradicción.

Que alguien le diga a este oxímoron con patas, que a mí me da la risa, que no se puede estar en misa y repicando. Que, o se está en la oposición al poder, en el activismo de pancarta y pandereta protestando contra el Gobierno, o se está en el Gobierno tratando de solucionar los problemas de los que protestan. Pero que las dos cosas no.

Que cualquier día, a este paso, lo vemos chillándose a sí mismo en la puerta de su propio despacho. O, peor, frente al espejo diciéndose muy serio, retándose casi mientras se señala con el dedo, “You talking to me?”.