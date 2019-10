Decía el padre de un amigo mío que determinados fariseos deben comerse las sagradas formas -él utilizaba una palabra más coloquial- "a puñados", para alimentar tanta hipocresía y desvergüenza. A raíz de lo sucedido en la celebración del XXX aniversario de El Mundo, los copones de unas cuantas parroquias de las diócesis de Madrid y Guadalajara debieron de quedar exhaustos el pasado martes.

Sólo esa sobredosis de celestial tranquimacín puede explicar la soporífera salmodia de quien ya tiene que escribir cuatro veces VERDAD con mayúscula, a ver si, por casualidad, termina tropezando en ella. Desde luego no sucedió en la cena del Palace.

Ilustración: Javier Muñoz

Ya entiendo por qué no me permitieron hablar, siquiera tres minutos en son de paz, ni invitaron a Carmen Iglesias a hacerlo. No fuera a ser que, al explicar el ADN del periódico, algo apartara a la concurrencia de las pantallas de sus móviles. Pero si aquella mezcla de atonía, banalidad y servilismo que sirvió de ruido de fondo, hubiera sido la banda sonora del periódico indomable, transgresor e irreverente, transido de electricidad vital y asomado diariamente al precipicio, que durante más de un cuarto de siglo galvanizó y movilizó a la sociedad, ese logrero mediocre jamás habría podido ganarse una nueva prórroga, sentando al industrial Urbano Cairo junto a los reyes de España.

¿Cabe mayor desfachatez que celebrar el XXX aniversario de El Mundo sin invitar o mencionar a Mellado, Cuartango o García Abadillo, como símbolo de cuantos dedicaron el talento y empeño de media vida a tejer la prodigiosa alfombra sobre la que se desplegó el martes la farsa de la usurpación? "Algunos se fueron, otros vinieron", dice el Iscariote. Sobran los plurales. El se fue a por las treinta monedas de la traición y vino con ellas en forma de bono trienal.

En eso consistió la cancamusa a la milanesa de 2011, que describí someramente la pasada semana. Muchos lectores me han preguntado por qué utilicé esa expresión para referirme a lo que simplemente fue un timo, estafa o engaño. En primer lugar, porque nada tan propio de un democristiano como sembrar el teatro de sus iniquidades con las pistas falsas de la santurronería. Según el diccionario de la RAE, una cancamusa es "un dicho o hecho con que se pretende desorientar a alguien para que no advierta el engaño de que va a ser objeto".

Y reconozco, en segundo lugar, que tenía fresca en la memoria la cancamusa operística por antonomasia, pues acababa de asistir, precisamente en La Scala de Milán, al inolvidable último Rigoletto cantado por Leo Nucci, el barítono que al cabo de 550 representaciones había llegado a convertirse en una especie de alter ego del personaje. Y, claro, ahí estaba, la escena de la escalera, en la que los cortesanos del duque de Mantua confunden al bufón y, vendándole los ojos, le hacen creer que está contribuyendo a raptar a la mujer de Ceprano, deseada por su señor, cuando en realidad, los peldaños enganchados en la almena conducen hasta el dormitorio de su propia hija.

La intensidad plástica y dramática del lance -equiparable a la embestida de don Quijote contra los molinos de viento- produce tal impacto que se convierte en un inevitable filtro de la actualidad, ya sea cuando el pasado te arrolla por el retrovisor o cuando, a cinco semanas de las nuevas elecciones, te das cuenta de que se ha puesto en marcha algo muy distinto de lo que algunos de sus principales actores creían que iban a desencadenar. Centrémonos en esto.

***

El otro día dije, en el programa de Cristina Pardo de La Sexta, que Rivera e Iglesias se arrepentirán toda la vida de no haber aprovechado sus sucesivas oportunidades para haber conformado una mayoría estable con el PSOE de Sánchez. Es verdad que también puede achacarse al presidente en funciones no haber hecho una oferta atractiva a Ciudadanos, Navarra incluida, o no haber mantenido a la vuelta de vacaciones aquel sueño de una noche de verano que fue el gobierno de coalición con una vicepresidencia y tres ministerios para Podemos. Pero quienes debieron haber cogido al demonio por el rabo son los que difícilmente se verán en otra igual.

Cuarenta años nada menos, desde el segundo triunfo de UCD en el 79, había tardado un partido de centro en sumar mayoría absoluta con cualquier otra fuerza. ¿Tendrán que pasar otros tantos para que se repita esa coyuntura o habrá aún una segunda oportunidad en noviembre, con un PSOE al alza y un Ciudadanos a la baja?

Por eso le pregunté en Los Desayunos de la 1 a la nueva portavoz naranja, Lorena Roldán, si se mantienen o no las tres condiciones de última hora para posibilitar la investidura de Sánchez. Su recurso al método Ollendorf augura que la campaña nos devolverá al punto de partida de la denuncia y execración del "plan Sánchez". El mitin de este sábado de Rivera, con su gran oferta de pacto reformista a PP y PSOE, puede marcar, sin embargo, un esperanzador punto de inflexión.

El problema de este sostenella y no enmendalla es que cada vez hay más indicios de que el empeñado en desbaratar ese imaginario "plan Sánchez", basado en la connivencia con Podemos y el separatismo, es el propio Sánchez que recurrió a las urnas con tal de no ceder ante Iglesias y hasta parece tener una hoja de ruta -ese sí que sería un "plan Sánchez" con todas las de la ley- para afrontar el desafío separatista en tres fases.

El Consejo de Ministros les sacó ya este viernes la tarjeta amarilla a Roger Torrent y los miembros de la mesa del Parlament, en forma de incidente de ejecución ante el TC, recordándoles el destino de Carme Forcadell y sus demás homólogos. Y hay protocolos específicos para aplicar la Ley de Seguridad Nacional y, por supuesto, un nuevo 155, si la reacción a la sentencia del 1-O deriva en una nueva utopía insurreccional.

Eso dejaría a Pablo Iglesias flotando en el éter de la condescendencia con un separatismo cada vez más radicalizado y escorado hacia la violencia. De ahí sus ímprobos esfuerzos por distinguir entre la fabricación y uso de explosivos en atentados terroristas, al modo en que lo hacía ETA, y los simples planes para llegar a hacerlo, abortados en plena fase experimental a los CDR.

Lo paradójico es que quien podría desmarcarse muy pronto, no ya de la violencia, sino de la propia dinámica de la confrontación es Esquerra, a nada que viera un atisbo de sacar a Junqueras de la cárcel, a cambio de renunciar al unilateralismo. Algo muy profundo se está moviendo en ese partido cuando la descalificación más gruesa que dedica Gabriel Rufián a alguno de sus adversarios en una entrevista televisiva es “negligente”.

Es verdad que los ministerios que le ofrecían a Iglesias eran “cascarones vacíos”. Así los denominaban en el propio argot de la Moncloa. Por indicación directa de Sánchez, se llegaron a diseñar hasta once, incluido uno de Juventud y Tiempo Libre. Pero Iglesias no se dio cuenta de que, a efectos políticos, el hecho de llevar una cartera ministerial era más importante que lo que hubiera dentro.

Tanto él como Rivera dejaron transcurrir los plazos hacia la repetición electoral, confiados en que el electorado castigaría el fracaso de Sánchez y uno y otro se beneficiarían del efecto frontera. Han bastado sin embargo dos semanas desde la disolución de las Cortes para que vayan dándose cuenta de que, como Rigoletto, han terminado sujetando a ciegas una escalera por la que son otros los que suben, en pos de un objetivo distinto al suyo.

***

De momento, todos los sondeos pronostican que el principal beneficiario del 11-N va a ser el PP de Pablo Casado, con un auge de entre veinte y treinta escaños, principalmente a costa de Ciudadanos. Y por el tramo inferior de la escalera ya corretea Iñigo Errejón, como un ratoncito saltarín, presto a morder entre seis y diez escaños del queso podemita.

Si ese fuera el desenlace, en una visión superficial, podría decirse que Sánchez, anclado más o menos en sus actuales 123 escaños, se encontraría con lo comido por lo servido y su problema aritmético de cara a la investidura seguiría siendo el mismo. Pero el cambio cualitativo sería enorme. Tanto porque podría contar, de forma casi automática, con los escaños de Errejón, como porque un Casado reforzado, que duplicara o triplicara en diputados a Rivera, se prestaría al gran pacto de Estado que, como mínimo, facilitaría la investidura.

Naturalmente que Sánchez no se conforma con contemplar pasivo, desde la distancia, la estratagema de la burla de sus burladores, esperando, como el duque de Mantua, que le lleven a su palacio el botín de un nuevo resultado electoral. Entre otras razones porque, tal y como apuntan los últimos sondeos, si se duerme en los laureles, corre el riesgo de que Casado y Errejón crezcan también a su costa.

Según mis noticias, en los próximos días vamos a asistir a una aceleración de la intensidad de la campaña del PSOE con el propósito de identificar a Sánchez con tres ideas centrales: la unidad y viabilidad de la España constitucional, el compromiso con la estabilidad de la UE y la reacción inmediata que evite o palie una nueva crisis económica.

La preeminencia otorgada por Sánchez a la aplicación de la ley sobre el diálogo político en Cataluña será el marco desde el que el Gobierno afrontará cualquier desbordamiento que suceda a la sentencia. Casado ya se ha dado cuenta y por eso ha dejado de pedir otro 155 de inmediato. En Moncloa creen que Rivera no tendrá más remedio que apostar también por cerrar filas en torno a una respuesta institucional liderada por Sánchez.

La presencia de Sánchez en la cumbre europea del 18 y 19, en la que se adoptará la postura final sobre el brexit, tras los últimos movimientos de Boris Johnson, servirá para apuntalar su imagen como único líder español con experiencia internacional. Eso pesará en el ánimo del electorado; pero será sin duda en el tercer frente de batalla, el de la gestión de una inquietante coyuntura económica, en el que se va a decidir su suerte de cara al 10-N.

***

Hay que reconocer que Sánchez está haciendo casi lo contrario que Zapatero al admitir, desde el primer momento, que existe una importante "desaceleración" y pronunciar sin complejo alguno la palabra "crisis". Es alentador que parezca dispuesto a salir al encuentro del problema, en lugar de esperar a que alguien le diga cómo afrontarlo. Pero la clave está en si será capaz de aparcar sus prejuicios ideológicos y olvidar la fantasía de que hay una salida de izquierdas basada en subir los impuestos y el gasto público.

Será un buen indicio que Nadia Calviño vaya a tener un creciente protagonismo en la campaña y que el PSOE pretenda resaltar su solvencia y sintonía con la ortodoxia de Bruselas, frente a las mermas que los pasos atrás de Daniel Lacalle, Garicano, Toni Roldán y Paco de Latorre han supuesto para los equipos económicos del PP y sobre todo de Ciudadanos. Si eso fuera acompañado de compromisos claros en materia de control del déficit y con sendas renuncias a subir impuestos, encarecer costes laborales y bloquear el mercado inmobiliario topando los alquileres, la política económica de Sánchez dejaría de ser una amenaza para las clases medias.

Tal vez siga siendo un ingenuo, capaz de creer aún en los milagros; pero, si la evolución positiva del PSOE ante la cuestión nacional tiene su correlato en una actitud racionalista y pragmática ante los riesgos de la economía y si, al mismo tiempo, Pablo Casado sigue alejándose cada día más del patrioterismo truculento y vocinglero de Vox, podemos estar en vísperas de una reconstrucción de nuestra Pangea constitucional, según la receta de la transversalidad que no se cansa de proponer Manuel Valls: dos grandes continentes -PSOE y PP- unidos por el istmo de los pactos de Estado, con dos masas adyacentes -Ciudadanos y Más País- capaces de completar mayorías de gobierno. ¿Por qué no vamos a hacernos mayores algún día?