A medida que transcurren los días, desde el final del cuádruple proceso electoral, concentrado en sólo un mes, crece la perplejidad de quienes vemos a Albert Rivera desentenderse del gran problema que tiene en sus manos resolver. De él depende que pueda haber una mayoría parlamentaria que avale la investidura de Sánchez y le permita empezar a gobernar.

Pero, en lugar de poner límites y condiciones que garanticen la estabilidad del modelo constitucional, Rivera mantiene una negatividad pasiva, instando incluso a Sánchez a que se arroje en brazos de Podemos y los separatistas. O sea, empujándole a hacer lo que más puede horrorizar a los votantes de Ciudadanos. Sólo se entiende si va de farol.

La perspectiva de que comience la cuenta atrás del reloj de la investidura, sin que Rivera y su equipo tan siquiera digan lo que tendría que hacer Sánchez para conseguir su apoyo o, al menos su abstención, desconcierta a quienes siempre hemos creído que la cintura política y la capacidad de transacción eran las grandes virtudes de Ciudadanos, como genuino partido de centro. Y ese desconcierto se trocaría en amarga decepción, si el inmovilismo de este nuevo "No es no", importado de la vieja política, desembocara en la formación de un Gobierno dependiente de quienes, de una forma u otra, a mayor o menor ritmo, quieren destruir lo que llaman el "Estado del 78".

Ese "Gobierno de cooperación", escorado hacia el radicalismo de Podemos, sería potencialmente dañino pero, sobre todo, endémicamente inestable. “Si juntos tuviéramos mayoría, El Coletas sería vicepresidente”, me decía esta semana uno de los colaboradores directos de Sánchez. Como, afortunadamente, no es así, las desmesuradas pretensiones de Iglesias no son sino la primera en la frente de lo que los propios costaleros presidenciales encaran como un empinado calvario.

“Además de pactar con Podemos tendremos que alicatar la comunidad autónoma de Revilla, resolver la financiación valenciana a Compromís, ver si nos quedamos con los dos navarros, sin que se nos vaya el PNV, o tratar de recuperar a los canarios...”, explica mi interlocutor. “Y cuando hayamos hecho todo eso, seguiremos a expensas de que a Puigdemont se le ocurra sustituir a los diputados suspendidos y mandar a tres que den la vuelta a toda esa suma, votando 'no'. O a expensas de ver qué pide ERC por abstenerse, con su líder esperando una condena y unas nuevas elecciones catalanas en puertas. Total, una pesadilla”.

La perspectiva de tener que elegir entre este apaño caótico o una repetición de elecciones, como en 2016, sería lamentable, si la aritmética no diera para más. Resulta sencillamente descorazonadora, cuando existe la alternativa de que un partido socialdemócrata como el PSOE y un partido liberal como Ciudadanos sustenten un ejecutivo estable con una sólida mayoría transversal. Algo que no sólo desbloquearía la situación, sino que permitiría a la democracia española “europeizarse”, aprobando una asignatura pendiente desde su momento fundacional.

***

El resultado de las elecciones generales frustró, es verdad, el cambio de rumbo hacia una política territorial más clara y firme, anhelada por millones de españoles que se sentían soliviantados por cuanto viene ocurriendo en Cataluña. Demos por reproducidos todos mis argumentos sobre por qué pasó lo que pasó, desde la entrada en escena de Vox. El caso es que, en medio de la desolación por la, desde esa perspectiva, tan injusta como holgada victoria de Sánchez, afloraba la esperanza aritmética.

Aquel Pacto del Abrazo que no fructificó hace tres años, cuando PSOE y Ciudadanos sumaban sólo 130 escaños, podía reunir ahora 180. El sueño tantas veces aplazado del CDS, del Partido Reformista, de UPyD o del propio Ciudadanos, se hacía por fin realidad. Albricias: era la primera vez, en más de cuatro décadas, que de las urnas no salía ni una mayoría absoluta, ni un gobierno necesariamente rehén de los nacionalistas.

Es verdad que desde 2016 habían pasado muchas cosas y que Rivera había utilizado en la campaña contra Sánchez el mismo pleonasmo del portazo inexorable que Sánchez empleó contra Rajoy. Pero quienes siempre hemos pensado que el centro no es el disfraz de la derecha y que la doble condición de veleta y pararrayos -reorientándose con el viento de la opinión, amortiguando el impacto de las tormentas- es una de sus más genuinas y nobles utilidades, dábamos por hecho, desde esa misma noche, que Rivera apelaría enseguida al "rebus sic stantibus".

Porque, de igual manera que la trayectoria de Sánchez, desde aquel intento dinamitado por Iglesias, al servicio de Rajoy, explicaba en parte la rotundidad adversativa de la campaña de Rivera, también el veredicto de las urnas, la voluntad de los españoles en suma, conformaba un nuevo “según las circunstancias”, que permitía otro cambio de guión.

Cualquiera que haya leído a Homero se dará cuenta de que nuestra confianza se basaba en la creencia de que el líder de Ciudadanos seguiría el consejo que Circe –la diosa hechicera, hija del Sol- transmite a Ulises, en el capítulo XII de La Odisea. Es el momento en que los marineros del Argos, tras pasar por la isla de las Sirenas, con tapones de cera en los oídos y su capitán atado al mástil, encaran el estrecho de Messina, flanqueado por dos monstruos marinos que la mitología identifica con mujeres, digamos, problemáticas: Escila y Caribdis.

Escila ha adquirido la forma de un peligroso arrecife del que emana un aullido terrible y del que pueden brotar hasta seis cabezas con dobles hileras de dientes de chacal que despedazan a los marineros. La apariencia de Caribdis es mucho menos intimidatoria, pero potencialmente aún más letal: se trata de un remolino en torno a una higuera, “bajo la que la divina Caribdis sorbe ruidosamente la negra agua”, engullendo a quien pase.

El problema es que, para eludir a Escila, hay que acercarse a Caribdis y a la recíproca. Se trata de evaluar los riesgos y optar por el mal menor. Exactamente ese es el dilema que afronta Rivera en relación a la investidura.

La abstención implica acercarse a Sánchez y, después de quedar como un hombre de palabra volátil, correr el peligro de que, una vez investido, termine haciendo concesiones a Podemos, las minorías y los separatistas y cualquiera de esas mandíbulas despedace a parte de la tripulación naranja. Mantenerse durante toda una legislatura en el actual remedo de “No es no”, supone, por otra parte, el serio riesgo de que el barco entero sea engullido en el torbellino de la irrelevancia, toda vez que será el PP quien ejercerá de principal partido de oposición.

El consejo de Circe a Ulises fue categórico: “Acércate, más bien, con rapidez al escollo de Escila y haz pasar de largo la nave, porque mejor es echar en falta a seis compañeros que no a todos juntos”. Traducido al caso que nos ocupa, eso implicaría facilitar la investidura y pasar enseguida a la oposición, tras dejarse unos cuantos pelos en la gatera.

La primera reacción del rey de Itaca fue intentar eludir ese dilema de suma negativa, para preservar a todos sus argonautas: “Diosa, vamos, dime de verdad si podría escapar de la funesta Caribdis y rechazar también a Escila cuando trate de dañar a mis compañeros”. A lo que Circe replicó con enigmática indignación: “Desdichado, en verdad te placen las obras de la guerra y el esfuerzo. ¿Es que no quieres ceder ni siquiera a los dioses inmortales?”.

Finalmente Ulises siguió el consejo de su enamorada anfitriona, acostó el barco hacia Escila y soportó estoicamente el sacrificio de esos seis marineros abducidos de la cubierta y engullidos por cada una de las fauces del monstruo policéfalo. Fue el tributo ineludible para que el barco eludiera la succión sin retorno de Caribdis, franqueara el estrecho y reanudara su viaje hacia la tierra prometida.

***

Rivera cree que perdería mucho más que seis escaños si se acercara a Sánchez y fuera acuchillado bajo un abrazo embaucador, muy diferente al que imaginó en 2016. El fantasma que, de hecho, le persigue es el de la inmolación de Nick Clegg en el Gobierno de coalición con Cameron. ¿De qué le sirvió ser viceprimer ministro, si su formación política y su propia carrera, como gran esperanza del liberalismo en Europa, quedaron destruidas por lo que el electorado interpretó como una traición a sus principios?

Hoy por hoy, el líder de Ciudadanos prefiere mantener la distancia respecto al amenazador arrecife sanchista, con la mirada puesta en un difuso horizonte de gloria que él vislumbra entre 2022 y 2023. Cree que entonces habrá llegado la hora del asalto a la Moncloa, según el ejemplo de Macron.

Parece olvidar que nuestro sistema electoral no es ni el mayoritario que abatió a Clegg, ni el de la doble vuelta que elevó a Macron. Ya conocemos a donde nos lleva, con el sistema proporcional, la regla D’Hondt y las circunscripciones provinciales, la fragmentación del voto entre las que el PSOE bautizó como “tres derechas”. Sólo nos falta que Ciudadanos termine dando la razón al guionista y convierta su relato en una profecía autocumplida, al empeñarse en seguir compitiendo con el PP por la hegemonía del espacio opositor.

Rivera no se ha desalentado por lo ocurrido en las municipales y autonómicas y cree que el sorpasso al PP es sólo una cuestión de tiempo. Pero nada avala esa tesis porque la España conservadora nunca se va a sentir representada por un partido favorable al aborto, la eutanasia y la gestación subrogada y, puestos a perseverar en una dinámica de confrontación sin tregua con Sánchez, siempre va a estar más cómoda dentro del juego bipartidista.

Casado ya ha sobrevivido al peor resultado electoral imaginable. A partir de los 66 escaños, sólo cabe remontar. Por eso sería el gran beneficiado, junto a Sánchez, de unas nuevas generales en otoño. Y, estando decidido, como está, a romper con los últimos vestigios del pasado corrupto del PP, que afloran en los sumarios de Kitchen o la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, será difícil buscarle las vueltas en el terreno de la integridad.

A Rivera no le va a tocar, desde luego, la lotería que le tocó a Macron, cuando resultó que el favorito conservador en la carrera presidencial, François Fillon, había tenido en nómina durante años a su esposa, con el rango de asesora parlamentaria. Isabel Torres nunca será Penélope Clarke.

***

Rivera debería aterrizar en la realidad y darse cuenta de que una cosa es lo que le gustaría ser y otra lo que las urnas le permiten ser. Cuanto más se fragmenta el espacio político, más se convierte el pluralismo en una suma de insatisfacciones.

De hecho, si se examina el balance del ciclo electoral, resulta que las cinco fuerzas de carácter nacional han quedado por debajo de sus expectativas: Vox ha irrumpido con bastante menos fuerza de la que esperaba; el PP ha vivido sus peores horas, sobreviviendo a duras penas; Ciudadanos ha crecido, pero sin ser segundo en ningún lugar importante; el PSOE ha ganado con menos margen de maniobra del que daba por sentado; y Podemos ha vivido dos derrumbes consecutivos.

Puesto que ni las dos izquierdas, ni las dos derechas y el centro tienen mayoría, sólo cabe el eterno recurso a comprar a los nacionalistas, separatistas incluidos, o tender, por fin, el anhelado puente entre las dos orillas. Ciudadanos nació para cumplir ese papel sustitutorio y todo venía augurando que ejercería de bisagra constitucionalista, en cuanto el reparto de escaños lo permitiera.

Pues bien, la hora es esta y esa debe ser su utilidad. La mala relación personal de Rivera con Sánchez no es motivo suficiente para frustrar la oportunidad. La política ha hecho compañeros de cama mucho más distintos y distantes.

Tampoco, hay por otra parte, una cuestión previa de índole moral que impida el acuerdo. Sánchez habrá actuado de forma temeraria e irresponsable en relación a Cataluña, pero no es ese vendepatrias compulsivo descrito en algunas distopias electoralistas. Yo le veo, más bien, como un insistente personaje en busca de autor, dando por hecho que el autor es siempre el destino. ¿Por qué no va a cruzarse Rivera, de manera decisiva, en su camino?

Es obvio que, a corto plazo, el líder naranja debe elegir entre dos males. Pero muy bien podríamos volver, en una segunda fase, al momento en que Ulises pregunta a Circe si no podría terminar evitando ambos. El enfado de la hechicera, ante esa mera hipótesis, tiene su trasfondo y es Ovidio quien nos lo explica en sus Metamorfosis.

Resulta que era la propia Circe quien, movida por los celos y la venganza, había transformado a la ninfa Escila en ese monstruo de múltiples fauces. La predicción del tributo de aquellos seis marineros estaba, pues, basada en información privilegiada. Pero, como subraya Carmen Iglesias, "no siempre lo peor es cierto". De hecho, Ovidio añade que, después de la accidentada travesía del Argos, llegaron las naves de Eneas y cruzaron intactas el estrecho de Messina porque Escila se había convertido de nuevo en "roca de piedra insensible que aún permanece, sin el antiguo furor".

Sólo quien se acerque otra vez a él podrá acreditar si esa mutación de Sánchez en un "hombre nuevo", dispuesto a pactar con el centro, que publicitan sus asesores, responde a la realidad. Una abstención en la investidura, que a nada compromete a continuación, parece un precio razonable por intentar comprobarlo.