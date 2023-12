Cristina Ibarrola, tras la moción: "ETA ya no mata, pero el entorno de Bildu nos sigue escupiendo"

La sede de Unión del Pueblo Navarro en Pamplona es fácilmente reconocible a pie de calle. Sin grandes adornos ni indicaciones, a nadie le pasa inadvertido un cartel vandalizado al lado de un portal, donde un par de pegatinas tapan estratégicamente la dirección del piso y sólo dejan leer un grafiti con la palabra kanpora (fuera), el grito con el que los abertzales suelen despedir a los políticos de UPN.

El último de todos se lo dedicaron a Cristina Ibarrola (Pamplona, 1969) el jueves por la mañana. Primero, ensordeciendo su despedida ante el Pleno del Ayuntamiento, y después, acompañándola hasta la puerta del coche escolta. Está acostumbrada. Sus seis meses como alcaldesa se han movido al compás de esos mismos coros, banda sonora de una de las ciudades más polarizadas de España.

La moción de censura para expulsarla del Ayuntamiento ha sido el colofón de todo este proceso. Un "pacto de traición", dice ella, orquestado por Pedro Sánchez para hacer alcalde a Joseba Asiron (EH Bildu) a cambio de seis votos en el Congreso de los Diputados. Minutos después del Pleno, los concejales socialistas abandonaron el consistorio entre aplausos de los abertzales.

Ibarrola, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

Atiende a EL ESPAÑOL la mañana del viernes, 24 horas después de la moción de censura, en su primera entrevista ya como exalcaldesa.

¿Cómo se duerme peor, antes o después de sufrir una moción de censura?

Yo es que duermo mal siempre, pero por propia naturaleza, y duermo muy poco. Pero esto tampoco me ha quitado el poco sueño que tenía. Tengo la conciencia muy tranquila y estoy orgullosa del trabajo realizado, que ha sido incansable, pensando solamente en mejorar Pamplona.

Con lo cual, a mí un pacto de traición firmado hace meses, ocultado, mintiendo a los ciudadanos sólo y exclusivamente para que Pedro Sánchez tenga seis seis votos que necesita para ser presidente... pues me reafirma.

¿Cree que la moción estaba teledirigida desde Madrid?

Creo no, tengo la confirmación. Todo parte de un pacto desde el 28 mayo entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para entregar Pamplona, que es lo que más quiere Bildu para la construcción de su proyecto. Lo que quieren es que Navarra sea anexionada al País Vasco y Pamplona es el Ayuntamiento capital para eso.

El "Jerusalén de los vascos", decía Otegi.

Exacto, porque fíjate que no han luchado por Vitoria, que podían haberlo hecho. No, tenía que ser Pamplona. Y el PSOE, que hasta hace dos días defendía que Asiron era lo peor que le podía pasar a Pamplona, se lo ha entregado. Lo que pasa que es que lo que diga el Partido Socialista hace tiempo que no tiene credibilidad alguna.

Pero lo que yo decía entonces lo sigo manteniendo hoy: que su proyecto es sectarismo, imposición, sus chiringuitos, el euskera, la ikurriña y la violencia.

¿Vivió algo de eso el jueves en la calle?

Bueno, claro, porque los gritos y el odio vienen de gente perfectamente orquestada. Tenían cabecillas con pinganillos para calmarlos cuando procedía, o que sonara la charanga cuando se pasaban mucho de frenada para que España no viera la calaña que son muchos de los que estaban ahí.

Sinceramente estoy tranquila, tranquila conmigo misma, pero me entristece muchísimo esta situación. Me duele en el corazón ver cómo socialistas han sido capaces de vender su alma al diablo.

Dos concejales renunciaron a recoger acta. ¿Cómo ha visto al Grupo Socialista estos días?

Están muy nerviosos. Estuve todo el pleno hablándoles a los ojos y fueron incapaces de mantenerme la mirada porque llevan la tradición escrita en la cara, son incapaces de sujetarme la mirada. Han puesto a cuatro personas a ejecutar la traición que Pedro Sánchez escribió hace seis meses con Otegi, y eso yo creo que les pasará factura personal y política. Sobre todo, personal. Yo no podría mirarme al espejo.

Estoy convencida de que hay muchísimo votante socialista —y así me lo trasladan por la calle gente sin cargos— que no está de acuerdo con esto y que lo ve una traición, como lo veo yo. Que un concejal socialista que aceptó el acta el día 24 de noviembre de concejal y que ahora la rechace... Que digan que les estamos amenazando es obsceno.

Cuatro años después, ¿el electorado sigue recordando?

Creo que sí. Sobre todo, porque ya han demostrado lo que son y todo el mundo lo sabe. De entrada, yo les auguro la desaparición de la política a los cuatro concejales que votaron sí a mi moción de censura. Y al Partido Socialista le auguro un mal resultado. Si hoy se hicieran elecciones, estoy segura de que no sacarían más de un concejal. Y la deriva va a seguir siendo así.

Se han quedado en tierra de nadie y han traicionado a todos. Hay que ver solamente las declaraciones de Elma Sáiz, a la cual le pedí que mirara a los ojos de los ciudadanos y les dijera que no iba a hacer alcalde a Joseba Asiron. Y me miró a los ojos y dijo: "Nunca voy a hacer... Nunca los socialistas vamos a hacer alcalde a Joseba Asiron". En cuanto se fue de ministra, el final ya estaba escrito. Mienten por naturaleza.

Ibarrola, durante la entrevista. Esteban Palazuelos

Entonces, ¿qué se vota cuando se vota PSOE?

Hoy, votar al PSOE en Pamplona es lo mismo que votar Bildu. Mañana, es no saber dónde acabará tu voto ni en qué mesa se va a acabar mercadeando. ¿Dónde va a terminar? Y no sólo en Pamplona, sino en Navarra, en España o donde sea. Me sorprende que haya todavía gente a la que no le importe qué van a hacer con su voto. Yo no me creería nada de lo que me dijeran.

¿Cree que hemos asistido al primer eslabón de una cadena de acuerdos que podría tener continuidad en las elecciones vascas?

Lo que yo creo que es que Pedro Sánchez es tan maquiavélico como Judas Iscariote. Negocia sólo para su interés y reparte Pamplona para Bildu, País Vasco para PNV y España para él. Ya lo veremos. Será una negociación de otras monedas, porque será oculto, pero hará todo lo necesario para mantenerse, para su interés y su poltrona. Desde luego no por el interés del País Vasco ni de Pamplona.

Estos días han repetido ustedes que "Bildu es ETA". Pero aunque los daños de ETA pervivan, la banda es pasado. ¿Cree que es un error no poner el acento en el presente?

Yo no he dicho nunca que Bildu sea ETA, pero sí digo que es un partido político que la tiene presente, que forma parte de todo eso. Pero sí, a mí lo que más me preocupa es que sé que Joseba Asiron ha sido alcalde cuatro años y lo único que ha hecho ha sido imponer el euskera, imponer la ikurriña, sacar a los niños y a las niñas de las escuelas infantiles. Que ha paralizado todos los proyectos de progreso de ciudad contra las empresas, contra los autónomos, contra la gente que genera riqueza en la ciudad, contra el talento y que su modelo de sociedad, de ciudad y de convivencia es absolutamente antagónico al que yo defiendo. A mí lo que me preocupa es eso.

¿Ha hablado alguna vez con Asiron sobre ETA?

No.

¿Nunca?

No. Ni sobre ETA ni sobre nada. Es que no aparece por el Ayuntamiento, ha venido sólo a los plenos y se ha dedicado a esperar plácidamente y en silencio a que le hagan alcalde, porque ya estaba por escrito. De hecho ni siquiera habló [durante el Pleno]. ¿A quién se le ocurre hacer una moción de censura, presentarse como alcalde y no decir ni una palabra?

Es muy significativo, porque no tiene nada que decir. Porque todo lo que diga va en su contra, porque no hay ninguna razón que justifique esta moción de censura. Entonces es mejor estar callado y ya está: que los herederos de ETA celebren este triunfo y que los socialistas salgan vitoreados por gente de Bildu. A mí me daría vergüenza.

Ellos justifican la moción con que se ha paralizado el Ayuntamiento.

Es un relato que llevan seis meses construyendo, precisamente porque ya sabían que esto iba a pasar. ¿Qué clase de parálisis puede haber si en medio año dejamos más de 100 proyectos terminados, y otros tantos iniciados? Pamplona nunca había estado tan activa, tan limpia... Es decir, la gente estaba contenta porque la ciudad se mueve. Y todo eso es importante, como también es importante hablar de tolerancia y de convivencia en esta ciudad.

Son dos palabras que utilizó Asiron el jueves.

Hay que vivir en Pamplona o en Navarra para saber que ETA ya no mata, pero que el entorno de Bildu nos sigue escupiendo cuando vamos por la calle. Que nos siguen amenazando e insultando constantemente, que nos sigue cantando "¡UPN, kanpora!" [en euskera, "UPN, fuera"].

¿Eso es tolerancia, eso es tolerancia para él? Porque para mí no. Para mí, tolerancia sería que yo, como alcaldesa o como concejala, pueda ir en procesión sin ser rodeada de escoltas porque me pueden agredir. Y no me agrede, me insulta o me escupe el entorno del centro derecha, lo hace el de EH Bildu.

Cristina Ibarrola, tras la entrevista. Esteban Palazuelos

¿Y qué papel juega el PSOE?

El peor. Porque EH Bildu no se ha movido de lo que era, de hecho yo estos días no me he metido con ellos, sino con quienes se lo han regalado en bandeja de planta. Otegi no miente, dice sus intereses pero no miente. Quien ha traicionado a todos los españoles, a los navarros y a los pamplonicas es el PSOE, que no tienen credibilidad ninguna ya.

Esto es como el cuento de Pedro y el lobo, que ya han mentido tantas veces que es imposible creer nada de lo que digan a partir de ahora. Lo raro sería escuchar la verdad en boca de un dirigente socialista, y entregar Pamplona a cambio de unos votos me parece miserable. La palabra que me viene a la cabeza es miserable.

Otra que repite mucho es "traición".

Es que es una traición a la ciudad, porque tú no te puedes presentar a unas elecciones diciendo mil veces que nunca harías esto y hacerlo sin justificación alguna, porque es que lo han hecho sin justificación alguna.

Yo les puse sobre la mesa un folio en blanco para elaborar presupuestos conjuntamente y dijeron que no. Yo me he sentado con ellos para hacer proyectos que tenían en su programa, han dicho que no y luego han dicho a la prensa que les impongo mis ideas. Tenían un plan y lo están ejecutando. Les da igual Pamplona, y eso la gente lo nota.

Seguimos con las palabras. La Fundéu dice que la palabra del año es "polarización". ¿La está viviendo Pamplona? ¿Cómo afecta el cambio de signo en el Ayuntamiento?

No se debe tanto al cambio de signo sino a cómo se ha hecho. Porque si Joseba Asiron hubiese sido alcalde el 17 de junio, si hubiese ganado las elecciones, si no hubiese tenido que recurrir al engaño, entonces estaríamos en otra coyuntura. Y es que todo esto se ha hecho además con UPN, que les ofrecimos hacer presidenta a María Chivite a pesar de ser nosotros la lista más votada. Todo para que no pactasen con Bildu.

También les tendimos la mano para que fueran presidentes de la Federación de Municipios y Concejos, con una participación muchísimo menor que nosotros, para quitarle poder a Bildu en esta tierra. Y dijeron que no, y han votado un presidente de Bildu. La lista es eterna, y todo para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente con los votos de Otegi.

Dentro de ese duelo de relatos, le sacaron punta a la expresión que utilizó en su despedida. Dijo que prefiere "fregar escaleras" a pactar con Bildu y por ello ha sido acusada de clasista. ¿Se arrepiente?

Es un juego en el que prefiero no entrar. Creo que están usándolo como cortina de humo para intentar tapar la traición del PSOE. No soy en absoluto clasista, lo dejé bien claro. Me parece un trabajo digno, como cualquiera, pero que es duro y está mal retribuido. Sigo diciendo que me parece mucho más digno que pactar con Bildu; la indignidad es de quien está retorciendo mis palabras.

Hay algo llamativo: en 1998, durante los años del plomo, Asiron condenó sin matices, el asesinato de Tomás Caballero. En 2015, con ETA ya disuelta, dijo que no se acordaba de aquel manifiesto y que prefería no utilizar el verbo "condenar". ¿No es raro ser más valiente contra ETA en 1998 que en 2015?

Si tan blanqueado está, no debería tener ningún reparo en condenarlo todo. Me cuesta trabajo pensar que alguien que condena radicalmente todo el terrorismo de ETA no tenga reparo en tener en sus listas electorales a gente que colaboradora con la banda terrorista ETA.

¿Pero cómo explica esta amnesia? Callar hoy lo que defendía hace 25 años.

No lo sé. De verdad que no lo sé. No he hablado nunca con él.

Me sigue pareciendo curioso.

He hablado con él cuatro frases de temas muy... muy de asuntos del Ayuntamiento. Vamos, de puro trámite. Pero nunca he hablado ni negociado nada con él porque no tenemos nada que ver. Siempre he intentado hablar y tender la mano a todos los grupos con los que podíamos pactar, pero nunca con EH Bildu. Es una línea roja que no pienso traspasar.

En algunos proyectos concretos de ciudad sí he hablado alguna vez con otros concejales de EH Bildu, pero es que él no ha estado en el Ayuntamiento, no ha aparecido. Ha sido imposible hablar con él porque no ha aparecido, se ha ido a dar clases a la ikastola hasta que le ofrecieron la Alcaldía, y no le interesa hablar porque todo lo que hablara iba a ir en su contra. Lo demostró ayer en el Pleno.

Casi parece que el PSOE defendió la moción más que el propio Bildu.

Bueno, es que ellos han sido los artífices de la traición, Bildu solamente ha tenido que esperar plácidamente a que el PSOE les entregara Pamplona en bandeja de plata. Luego creo que el Partido Socialista, en el fondo, está muy nervioso porque sabe que esto ha sido un antes y un después en toda la política española, en la democracia, y no sé si han medido suficientemente las consecuencias.

Antes, en un lado estaba todo el centro, derecha, izquierda, los constitucionalistas... y en el otro el sector afín a Bildu, los independentistas radicales. Ahora el Partido Socialista ha traspasado ese muro, se ha colocado en el otro lado. Votar PSOE hay en Pamplona o en Navarra es lo mismo que votar a Bildu. No hay ninguna diferencia.

En ese espectro que usted dibuja, hubo un tiempo en que UPN captaba voto desde la derecha más conservadora hasta el centro progresista. Hoy eso no ocurre, y UPN afronta seguramente la mayor crisis desde su nacimiento.

Precisamente creo que ahora va a recoger mucho más que antes, porque la mayor parte de la sociedad es moderada, piensa en progreso para su ciudad y en el progreso para Navarra. Al otro lado, se ve que otros están pensando en otras cosas.

UPN lleva sin candidato a las autonómicas más de cuatro meses y sin un sucesor claro para Javier Esparza al frente del partido. ¿Está dispuesta a postularse a alguna de las dos?

No he pensado en eso por ahora ni un minuto. Solamente pienso en que me coloco desde hoy [jueves] como líder de la oposición en Pamplona y del futuro... pues ya veremos.

No tiene prisa.

Bueno, ni yo ni UPN. El partido no tiene prisa por elegir un candidato a las elecciones del Parlamento de dentro de tres años y medio. UPN tiene un Congreso ahora por delante en donde se va a decidir la dirección del partido, y yo creo mucho en los órganos del partido. Creo que debemos ser respetuosos con los tiempos y con lo que vaya ocurriendo.

En un reciente artículo publicado en este diario, el expresidente Miguel Sanz abría la puerta a acuerdos UPN-Geroa Bai como método para superar al eje PSOE-Bildu-Podemos; siempre y cuando Geroa acepte con firmeza el marco constitucional. ¿Qué le parece este camino?

Creo que, si le pregunta a Miguel Sanz después de lo que vivimos el jueves, a lo mejor también dice algo diferente, porque esta traición lo cambia todo. Yo también defendía el acercamiento a las políticas moderadas del Partido Socialista o del PNV, de Geroa Bai, y coincidíamos mucho, pero esto me parece un antes y un después. Habrá que ver cómo se recompone todo. Pero veo una sociedad muy polarizada.

¿Y dónde está Geroa Bai?

Pues es curioso, porque no sé dónde situarlos. Me parece que son la falsedad en sí mismos. Acaban de entregar a Bildu el Ayuntamiento de Pamplona mientras Ortuzar va diciendo que lo peor que le puede pasar al País Vasco es que Bildu gobierne allá. Han facilitado que el Ayuntamiento de Vitoria no sea para Bildu porque es lo peor que puede pasar... No quieren para el País Vasco el sectarismo, la imposición y el retroceso que supone Bildu, pero lo defienden en Pamplona... Yo es que no me puedo posicionar con Geroa Bai, creo que se tienen que aclarar ellos mismos.

Parece que dejan a UPN un poco aislado. Así no se puede pactar con nadie.

Yo no lo creo. Yo creo que hemos ganado socialmente mucho en la calle. Si hubiera podido convocar elecciones en Pamplona, como hicieron Sánchez o Ayuso en Madrid, las hubiera convocado. Y estoy absolutamente convencida de que nuestro apoyo hoy sería muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Yo les reto a que haga una consulta popular a todos los ciudadanos de Pamplona y que elijan a qué alcalde prefieren, si a Joseba Asiron o Cristina Ibarrola. Estaría encantada de que la hiciera.

No parece que vaya a colar...

Estoy segura de que no. Estoy segura de que no la va a hacer, pero si él creyera que gana, la podría hacer y quedar súper bien. Podría justificarse, ¿no? Yo le invito a que la haga, pero yo desde luego, si hubiera podido convocar elecciones hace dos meses, las hubiera convocado. Sabía perfectamente lo que iba a ocurrir y cómo iba a terminar esto.

Su última acción como alcaldesa fue adelantar un pleno para ayudar a víctimas del terrorismo. ¿Por qué?

Porque se había quedado pendiente y porque EH Bildu, de forma repugnante, se negó a llevarlo al pleno del día 14 de diciembre porque en el fondo no está por la labor. Y justo la víspera de la moción de censura, de una manera un tanto torticera, anunciaron que la iban a llevar al Pleno como si fuera algo suyo. Es vergonzoso.

Ni Bildu ni Joseba Asiron pueden limpiar su pasado, no pueden. No pueden limpiar su presente, no pueden limpiar a quien lleva de concejal o a quien lleva en las listas electorales a terroristas con delitos de sangre. Si un partido como un UPN llevara en las listas a alguien condenado por violación o por asesinato, se habría armado la Mundial. Porque es inconcebible.

¿Se despidió como quería?

No, claro que no. Fue maquiavélico y macabro hasta el final. Media hora antes del Pleno me recortaron a la mitad la intervención que tenía preparada. Lo normal es dar 20 o 30 minutos para que al menos me pueda defender, pero hasta en esto han demostrado lo que son. El presidente del Pleno [Koldo Martínez] demostró que la imposición, el sectarismo, la falta de diálogo y la intolerancia está en los que vienen, no en los que nos vamos.

Pero me quedo muy tranquila. Nos hemos mantenido fieles a lo prometido, fieles a lo que hemos trasladando en estos meses. Y no hay ninguna contradicción, ninguna. No van a encontrar ninguna contradicción estos seis meses sobre lo que dijimos que íbamos a hacer. Otros no pueden decir lo mismo.

