Messi, los Gasol, Enric y Rigalt, que cambian de aires.

Tokio nos ha sorprendido con una noticia inesperada. El martes se despidieron los Gasoles, el mayor y el pequeño. España se enfrentaba a la selección de Estados Unidos, pero eran horas bajas y Pau Gasol no logró un solo enceste. Estaba de dios, que se dice.

Pau ya había interiorizado su decisión, de ahí que no le costara hilar unas palabras y soltar su discurso de corrido. “Ahora veré qué hago, si continúo jugando al baloncesto o doy un paso al lado. Lo hablaré con la familia”. Supongo que se refería a la parte nueva de la familia: su esposa Cat (Catherine McDonell) y su hija Ellie. Aunque balbuceen, los bebés también tienen algo que decir.

Pero la novedad era Marc. Si de Pau ya se veía venir, Marc estaba hecho un marc de dudas. Finalmente, él también abandonará la Selección, tras consultarlo con la almohada y celebrar un cónclave familiar.

Triste derrota la de España frente a los estadounidenses en los cuartos de final. Cabizbajos, los jugadores emprendieron la retirada hacia los vestuarios sin levantar los ojos del parquet.

Era el fin de la era de oro que empezó en 2006, cuando fuimos campeones del mundo por primera vez. Lástima.

Enric Hernández

Pedro Sánchez fichó a Enric Hernández cuando uno dirigía El Periódico de Cataluña y otro tenía ganas de enredar. Me explico: enredar es una forma de mandar; en cambio dirigir es aspirar al mandamiento.

Sánchez citó a Hernández en Moncloa el día de la copa de Navidad, y allí le dedicó más apartes y secretillos que a ningún otro periodista.

No habría de pasar mucho tiempo cuando el hasta entonces director de El Periódico abandonó Barcelona y se presentó en Madrid, donde Rosa María Mateo (por encargo de Sánchez) le ofreció el puesto de puto amo de la información en la cadena pública. La reacción de sus compañeros de El Periódico fue humillante. Se anunció el relevo sin mencionar a Enric. En cambio, se anunció la llegada de la periodista Anna Cristeto, que desde aquel día pasó a ocupar el cargo de directora.

Enric Hernández ha sido director de información y actualidad de RTVE durante casi dos años. Para que lo sepan: acaba de ser destituido sin contemplaciones.

Messi

Lo que faltaba. En pleno agosto, con las pandemias en modo “delta”, y la actualidad de brote en brote, limitando al este con Hiroshima, mon amour, que el 6 de agosto cumplía el 76 aniversario de la bomba atómica, y al sur con España subida en un discreto podio, va Messi y les pisa el plano a los JJOO.

Sucedió el mismo día en que Alvaro Ginés se proclamó campeón olímpico en escalada y Sandra Sánchez hiciera lo propio en kata. Parecía una casualidad, pero no lo era. Las medallas españolas celebraban un moderado in crescendo mientras Laporta y el papá de Messi llegaban a la conclusión de que no se entendían y hacían público un comunicado. Las razones son estructurales y económicas, se dijo. La Liga no permite pagar más. Así las cosas, Messi se va, Pedri se queda y el Barça se ve obligado a modernizarse.

Messi, a su pesar, emprende la retirada. Le costará la adaptación. Se ha acostumbrado a la ciudad y los hijos sienten pasión por el Barça. Tambien su esposa, Antonella, tiene la vida muy fácil en Barcelona. Que se lo digan a ella. Poderoso caballero es don dinero.

Regatas reales

48 leti

Servidora también cambia de aires este verano. Después de tropecientos años, he causado baja en las regatas de la Copa del Rey de vela. Así es la vida. Yo podré vivir sin las regatas, pero no tengo tan claro si las regatas podrán vivir sin mi. Por suerte, siempre me quedará Starlite, que hoy domingo celebra su gala con Antonio Banderas de anfitrión jefe.

Las regatas aúnan protocolo y deporte. En el lado protocolario destaca el posado real, que suele celebrarse en el palacio de Marivent o en los alrededores de Palma. Este año ha tocado en la sierra de Tramuntana, concretamente en el santuario de la Virgen de Lluc, que cuenta con hospedería y escolanía, además de convento.

Mariano, el padre prior, recibió a los Reyes y a sus hijas y explicó algunas de las curiosidades de la Virgen de Lluc, que es más o menos como la Moreneta de Montserrat, negrita y sin factor de protección. Así mismo, el prior contó las particularidades de las cintas que adornan la virgen, lo que le ha dado el nombre de Virgen de la Tuna: cada cinta que adorna su capa guarda un trocito de corazón.

La princesa y la infanta Sofía vestian esos atuendos veraniegos a los que nos tienen acostumbrados. Leonor un vestido azul, fresquito y adecuado a la climatología de la zona; Sofía, un mono con pantalón blanco, crecedero, que ya lució el año pasado. Estampas dejà vue...

