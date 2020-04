Los abrazos y los besos no podrán ser como antes, hay que asumirlo

Seguimos, un día mas, con miles de victorias individuales gracias al extraordinario trabajo de los trabajador@s de la sanidad pública y privada. Nunca hubo un esfuerzo colectivo sanitario tan importante y aunque el pico de pacientes ha sido descomunal y el de bajas brutal, por lo visto estas semanas, por la agresividad y el desconocimiento del virus, hemos podido salvar a miles.

Seguimos esperando ese posible nuevo rebrote que espero que no llegue. Creo que debemos mirar mas allá. La guerra está ganada, pero el virus va a convivir mucho tiempo con nosotros y si no hay un rebrote ahora, puede haberlo en el próximo paso del desconfinamiento o en octubre. Aquí o allá, en cualquier sitio.

El virus estará amenazando hasta que haya una vacuna y hay que organizarse, dotar a nuestro sistema sanitario de recursos y perderle el miedo, ser disciplinados con las medidas de distanciamiento -no emocional- y pensar en arrancar. Me temo que los abrazos y los besos no podrán ser como antes. Es un tema cultural que tenemos que controlar para que los contagios se produzcan muy poco a poco. Hay que asumirlo.

En HM Hospitales tenemos 450 pacientes, 65 en las UCIs. Tuvimos 45 victorias y 17 bajas.

Un día menos! Seguimos juntos!

***Juan Abarca, presidente de HM Hospitales