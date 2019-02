'El pequeño Nicolás': "Vivo una realidad paralela, pero mis delirios megalómanos los tienen todos los políticos”

El pequeño Nicolás se ha hecho mayor. Ahora es Francisco Nicolás Gómez Iglesias (Madrid, 1994), un millennial desencantado que acaba de fundar el proyecto político Influencia Joven con el que pretende concurrir a las elecciones europeas bajo el lema Jóvenes first (los jóvenes primero), guiño a uno de los lemas más polémicos del Gobierno Trump, America first.

Gómez Iglesias será el cabeza de lista del partido que inscribirá los próximos días y que "no tiene ideología". Representará a los españoles de entre 18 y 35 años que "pasan de la derecha, la izquierda y el centro" y creen que el sistema ha fracasado porque "salen de la universidad sin saber hacer la declaración de la renta". El joven bien relacionado sigue siendo práctico. Ahora, sin embargo, dice que ya no busca el poder para sentarse en el palco del Santiago Bernabéu, sino para "luchar por medidas transversales para una generación concreta".

EL ESPAÑOL le recibe en La Potxola, una acogedora taberna vasca en pleno centro de Madrid. Llega en taxi, pero a lo largo del día también se ha movido en Cabify y con su conductor privado. El joven lleva toda la semana de tournée televisiva desde que este diario publicó el nacimiento de su proyecto político. Los platós no le han agotado el palique. Saluda amablemente a Carmen, la madre del propietario de la taberna, y alaba el olor a "comida casera" que viene de la cocina. La señora le invita a volver cuando quiera con una amplia sonrisa.

Colocándose el micrófono bajo la ropa (se nota su experiencia) no tiene problema en explicar que lleva un jersey Hackett -compró unos treinta de esta marca y los va combinando porque le aburre ir de tiendas- y escoge Zara para los vaqueros y los mocasines azules, igual que los calcetines.

¿Dónde ha estado todo este tiempo Francisco Nicolás?

Me he dedicado al sector privado, he estado trabajando con muchísima discreción y prudencia. Pero la política me ha gustado desde pequeño. He vivido la política (las cloacas de la política) y he visto cómo los políticos hacían las cosas mal. Ahora quiero ser político para hacerlo bien.

¿Qué ha hecho en el sector privado?

He trabajado para empresas del mundo del fútbol, en labores de comunicación, márketing e intermediación.

¿Cuándo pensó en lanzar Influencia Joven?

Se me ocurrió la idea hace cuatro meses.

Un poco justo para las próximas elecciones europeas...

Sí, aunque otros partidos como Podemos, que lanzó su campaña a finales de febrero de 2014, consiguió cinco escaños en el Parlamento Europeo. Nosotros nos conformaríamos con conseguir uno.

¿Quiénes irán en la lista? Usted mismo ha adelantado que son "personas influyentes".

Cuando hablo de gente influyente me refiero a gente preparada, con una buena imagen que se ha ganado con su propio esfuerzo, como Pedro López, fundador de los restaurantes Brasa & Leña, Álex Huertas de la marca de gafas de sol Northweek, Arantxa, una médico-enfermera que también ha estudiado psicología... gente muy formada de muchos ámbitos como el derecho. Gente que o no ha votado nunca o le importa poco la política pero quieren cambiar las cosas. También está Pedro Ricote, de Twitter.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

¿Cómo les ha convencido?

A base de hablar, hablar y hablar. Es gente que vive muy bien, que gana mucho dinero y no tiene ninguna necesidad de meterse en este lío, pero son los que hay que fichar. Cuando digo que son apolíticos es que están muy encima de sus empresas y no quieren saber nada de los políticos. Les ha costado mucho decirme que sí. No sé dónde vamos a poder llegar, pero queremos influir.

¿Qué persigue Influencia Joven?

Los que ahora cumplen 18 años y votarán nacieron en 2001, no saben lo que es la manivela para bajar la ventanilla del coche o un teléfono con teclas. Necesitamos un partido para apoyar a esos jóvenes, a los hijos de la crisis que se han tenido que ir a vivir fuera con trabajos malos y mal pagados a pesar de que tienen mucha formación. Para eso nace Influencia Joven.

Entrevista a Francisco Nicolás, presidente de Influencia Joven

¿Contará con el apoyo de exmiembros del Partido Popular?

No lo sé, el partido tiene una ideología líquida. Quiero decir que si optas por una ideología concreta no puedes contentar a empresarios, jóvenes, trabajadores, tener contentos a todos. Si no tienes una ideología concreta, como nosotros, te vuelcas en medidas transversales para una generación.

Estuvo próximo a FAES y sentía admiración por José María Aznar, ¿por qué ya no le representa el PP?

A José María (Aznar) tampoco le representa el PP; ahora con Pablo Casado no sé si lo hará, a lo mejor sí. Eso fue en el año 2010, tenía 15 años. Sigo pensando que la primera legislatura de Aznar fue brillante, no tanto la segunda y creo que muchos de los pensamientos económicos que Aznar llevó a FAES eran buenos.

¿Necesita Influencia Joven la bandera de España como símbolo?

A mí me encanta la bandera de España, tengo una puesta en mi despacho, pero la bandera de España es de todos, incluso de quienes no se sienten identificados con ella. Más en estos momentos que el país está como está.

Hace unos días apareció con un lazo amarillo en la solapa en un programa de la televisión pública catalana. ¿Apoya a los políticos del 'procés'?

Los medios han dicho que apoyo el independentismo y un referéndum de independencia. Lo primero que dije cuando entré en la entrevista es que no apoyo la independencia ni un referéndum contrario a lo que quieren todos los españoles.

¿Entonces, qué quiso decir aquél gesto?

Que me puedo poner un lazo amarillo, azul o verde; me dan igual los símbolos. El lazo amarillo no es sólo de los independentistas. Pilar Rahola me pidió que me pusiera el lazo y dije que me lo pongo sin problema porque represento a todos los jóvenes, tengan un sentimiento independentista o no.

¿Qué opina de la figura del relator propuesta por el Gobierno de España esta semana?

Ya son mayorcitos tanto los miembros del Gobierno como los líderes catalanes para poner un mediador o relator. Si tenemos que tomarlo con un poco de sentido del humor, ¡que me propongan a mí!

Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

¿Reúne las cualidades?

Sólo hay que ser español y conocer el conflicto catalán, y yo lo conozco. Yo mismo he llamado a la sede del PDeCat para decirles que me ofrecía y me han dicho que aceptan mi propuesta como la de otras personas que están llamando y cuyos currículos remitirán a la Generalitat.

Yo mismo he llamado a la sede del PDeCat para ofrecerme como relator

Las elecciones europeas coincidirán con el juicio al que se enfrenta por hacerse pasar por colaborador de Vicepresidencia del Gobierno y de Casa Real para estafar presuntamente al empresario Javier Martínez de la Hidalga.

Javier es a día de hoy amigo mío y retiró la denuncia contra mí. Estoy muy tranquilo por llegar al juicio y conseguir una sentencia absolutoria.

¿Mantiene entonces que fue colaborador de estas dos instituciones y del CNI?

El juicio con el CNI se ganó, salí absuelto. Tampoco doy mucha importancia a decir que era colaborador. En ese momento tenía la edad que tenía, colaboré y ha quedado acreditado que tenía contacto con todas las instituciones que aparecen en los sumarios. Tengo que vivir con mi pasado porque cada uno tiene que asumir las consecuencias de lo que ha hecho, pero estoy seguro de que me absolverán.

¿Cuál fue su papel en la 'operación Cataluña'?

Me reuní con Oriol Pujol, con el abogado de la familia Pujol, Cristóbal Martell y con el empresario Javier De la Rosa, pero a día de hoy tengo un poco olvidado el contenido de aquellas conversaciones. Recuerdo que les pedí información de casos de corrupción en Esquerra Republicana de Catalunya que la familia Pujol nunca dio. Recuerdo que lo que me pidieron en ese momento lo hice.

¿Por qué usted?

Era joven y podía despistar.

¿Quién se lo pidió?

Gente de las instituciones del Estado.

¿De la Vicepresidencia del Gobierno?

De las instituciones del Estado.

Cuando fue detenido en 2014 por agentes de Asuntos Internos de la Policía encontraron en su casa el número de teléfono del comisario José Manuel Villarejo y anotaciones sobre él. ¿Le hizo Villarejo algún encargo como agente encubierto?

No le conozco personalmente. Nunca me hizo ningún encargo.

¿Quién le encargó que pidiera a Manos Limpias que retirase la acusación contra la infanta Cristina en el 'caso Nóos'?

Al ser una persona que sigue trabajando en el CNI podría incurrir en revelación de secretos.

¿Qué le ofreció a Miguel Bernad para que retirara la acusación?

(Sonrisa) Nada.

¿Nada?

Se le dijo que nos portaríamos bien con él.

¿A nivel judicial?

No.

¿Con un pago económico?

Tampoco. Era un tema personal suyo.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

A día de hoy, ¿ha encontrado explicación a que le detuvieran los agentes de Asuntos Internos?

He sido el único civil al que han detenido. Era una unidad próxima al CNI, tenía que llevarlo una unidad amiga de políticos para que aquel caso no se les fuera de las manos. Querían controlar la operación y darme un toque de atención porque se dieron cuenta de que era un chaval de 20 años con mucha información y mucho poder difícil de controlar.

Uno de los agentes que le interrogó las 72 horas que estuvo detenido afirmó: "No cuenta todo lo que sabe pero no miente", ¿era verdad?

Si.

Ahora no quiero el poder únicamente para tener influencia sino para ayudar a los demás

¿Es Francisco Nicolás un megalomaníaco (como se dice en dos informes médicos que ha presentado ante la Justicia) o ha decidido callar sobre las cosas que sabe?

Las dos cosas son compatibles. Lo que dice el informe pericial es que desde que soy muy pequeño vivo una realidad que no me corresponde, que me junto con gente mayor y poderosa y creo que ostento un poder que no tengo, que vivo una realidad paralela. Los delirios megalomaníacos que tengo yo los tienen todos los políticos, pero ahora no quiero el poder únicamente para tener influencia sino para hacer el bien y ayudar a los demás.

¿Guarda información que podría comprometer judicialmente a alguien?

Yo traslado la información a mis abogados y ellos siempre han decidido sacarla a la luz o no. Es muy complicado valorar qué hacer con información que pueda afectar a otras personas. Ahora lo único que quiero es salir del año 2014, dejar esa etapa de mi vida y continuar, si es que puedo.