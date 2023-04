Kenny Li (HONOR): "La clave del éxito de un producto no es que sea barato, sino que sea útil"

HONOR quiere deslumbrar. Hacerse un hueco entre las compañías de smartphones y electrónica de consumo más populares de España de la mano de un variado catálogo de productos y enseñando músculo de lo que son capaces a nivel técnico. Ahí es donde encaja el Magic Vs, su teléfono plegable que se dio a conocer en el MWC de Barcelona, apuntánodse así a la guerra que ahora mismo se disputan Samsung, OPPO y próximamente Xiaomi.

Para conocer un poco más a fondo los objetivos y previsiones de HONOR en el mercado español, entrevistamos a Kenny Li, CEO de la división española de la compañía, para saber así también cómo ha sido la resaca que ha dejado la feria de la Ciudad Condal y las sensaciones recibidas.

En el MWC han lanzado el Magic Vs, ¿cuál es la ambición de la compañía con estos dispositivos? ¿Demostrar de lo que son capaces o hay mercado real para este tipo de teléfonos?

No hablaría de ambición como tal. Creo que HONOR es una empresa que va mucho más allá. No queremos que se nos perciba como que solo vendemos smartphones y ya, sino como una compañía tecnológica que apuesta por la innovación a la hora de lanzar distintos tipos de dispositivos que facilitan la vida diaria de los consumidores. En este sentido, los datos nos indican que desde luego hay mercado, y nosotros queremos estar ahí para poder ofrecer todas las opciones a nuestros usuarios (y las mejores).

¿El futuro pasa por los teléfonos plegables?

Estamos viendo que sí, muchos datos apuntan a ello. Como ya habrás leído, muchas consultoras, entre ellas IDC, tienen la previsión de que los envíos de teléfonos plegables alcancen los 27,6 millones de unidades en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 69,9% entre 2020 y 2025, según señalaron en su último informe Worldwide Foldable Phone Forecast, 2021-2025.

Personalmente creo que las mejoras y avances que han llegado gracias al gran poder de la innovación tienen mucho peso en esta tendencia. Hace unos años un dispositivo plegable resultaba muy pesado y aparatoso en la mano, pero ahora esto ha cambiado por completo. En el caso de HONOR Magic VS, que llegará a España a finales de este segundo trimestre, se trata de un smartphone muy ligero y fino aún cuanto está plegado, por lo que supone que sea verdaderamente cómodo de usar —de hecho, ahora mismo es el móvil que estoy usando—. Éste es solo uno de los puntos fuertes que traerá el VS, además de la mejora de la bisagra, que hace que el dispositivo quede completamente plegado.

Creo que son este tipo de cosas las que hacen que los consumidores disfruten verdaderamente de un producto y que lo puedan incorporar en su día a día, y es por eso que hay futuro para apuestas como HONOR Magic VS.

El catálogo de Honor es muy amplio. No sólo en precio de teléfonos, sino también en variedad de productos, ¿cuáles son los que han tenido mejor acogida en España?

Es amplio, ¡pero esperamos que siga creciendo y expandiéndose!

En primer lugar, diría que prácticamente todos han tenido buena acogida dentro de sus términos y de los objetivos que la compañía se había marcado previamente. Más allá de esto, como sabes España es un país con una clara tendencia a la gama media, y esto también se refleja en la acogida de los productos HONOR. El segmento que más crece dentro del sector es el que va desde los 200 o 250 a los 400 o 450 euros, aunque el de más de 800 le sigue de cerca. Estamos tratando de cubrir todos los segmentos de precio con grandes alternativas de producto, pero teniendo este dato muy en cuenta y siendo conscientes de lo que los consumidores esperan de nosotros.

¿Qué puede aportar Honor que no se pueda encontrar en los demás fabricantes del mercado?

Diferenciación. Nosotros apostamos por hacer las cosas diferentes. Nuestro reto está en posicionarnos en el mercado de una manera única pasando por la base de cómo podemos hacer llegar un producto a los consumidores locales. Es muy sencillo montar y producir smartphones, lo difícil está en ofrecer a los consumidores un buen producto que mejore su experiencia y saber destacar esos puntos diferenciales.

España es un país de smartphones de gama media, ¿es más importante un buen catálogo en ese rango de precio o un flagship aspiracional para darse a conocer?

Sabemos que el segmento de entre 200 y 400 euros crece, y el de más de 800 también. Por lo tanto, creo que lo importante es encontrar el equilibrio y poder ofrecer distintas opciones para distintos tipos de consumidores. HONOR España tiene muy en cuenta a los españoles y su forma de ser. Este mercado es diferente a otros porque los españoles son muy apasionados y entusiastas por probar cosas nuevas y diferentes.

Aunque el precio es un elemento muy importante, no es lo único relevante y la clave del éxito de un producto no está en que sea muy económico o no, sino en que su precio tenga sentido y sea razonable dentro de lo que ofrece.

Lo más importante es que el producto guste a los consumidores. El producto realmente resuelve los problemas cotidianos de los consumidores y hace que su experiencia de la vida diaria sea mejor. Creo que nadie compra algo porque sea barato, sino porque le resulta útil.

Por lo tanto, y respondiendo a tu pregunta, no creo que sea más importante una cosa que la otra, creo que las marcas debemos de construir nuestra estrategia de producto en base a todo esto que acabo de comentarte.

A finales de 2021 Ramiro Larragán me comentaba en una entrevista que el gran objetivo era posicionar la marca. ¿Cómo ven los españoles a Honor? ¿le siguen asociando a Huawei?

Estamos en un buen momento y trabajamos día a día para seguir posicionando la marca. En el pasado estábamos sujetos a ciertas restricciones en el posicionamiento de la marca, después de todo, antes sólo formábamos parte de una gran empresa. Pero ahora que HONOR es completamente independiente, ya no tenemos ninguna restricción, y basándonos en nuestros grandes recursos de I+D e innovación, tenemos la capacidad de posicionarnos para ofrecer servicios a todo el grupo de consumidores.

Además, somos una compañía más madura por la innovación y la adquisición de la capacidad tecnológica, que es lo que nos lleva hacia delante. Todo el equipo de HONOR España está haciendo muy buen trabajo para conseguir posicionarnos dentro del mercado y para que los españoles conozcan y sepan quiénes somos.

¿Cuáles son los planes de Honor para España? ¿Qué previsión hacen del mercado patrio?

Pensando en este 2023 te diría que todos los actores del mercado nos enfrentamos a un año de incertidumbre general por todos los acontecimientos externos que están sucediendo en Europa y en el mundo a nuestro alrededor.

Dicho esto, de 2023 esperamos que sea un año en el que HONOR continúe trabajando por lo que más nos motiva, convertirnos en una compañía que facilita tecnología de la máxima calidad a nuestros consumidores; y seguir persiguiendo nuestro compromiso de innovar y desafiar estándares del sector, facilitando el día a día de los usuarios con la ambición de que puedan exprimir la mejor versión de sí mismos.

En HONOR estamos comprometidos con continuar trabajando duro para seguir desarrollando y posicionando nuestra línea estratégica en el largo plazo: queremos proporcionar a los consumidores españoles los mejores productos, de la mejor manera, y a un coste razonable. A todo esto, se le suma el reto de la competencia feroz que existe en el sector en España. Nosotros queremos ir por nuestra propia línea estratégica que se basa en lo que te acabo de comentar. Nuestro objetivo es que la tecnología de HONOR marque la diferencia en la vida del consumidor

