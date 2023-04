Probamos el reloj del deportista español Kilian Jornet: autonomía total en plena montaña

Killian Jornet, el atleta español, cuenta para este año con un plan de entrenamiento casi centrado en su aventura por el Himalaya, donde muy posiblemente utilice el reloj que ha diseñado junto a la marca Coros. El Apex 2 Pro se viste con los colores alpinos en esta edición limitada que promete gran autonomía y precisión en rutas conectando con los principales sistemas satelitales.

La versión especial de Apex 2 Pro x Kílian Jornet mantiene todas las características técnicas de este modelo deportivo diseñado por Coros, pero con la esencia que le ha dado el atleta con nuevos colores y una correa extra, además de una gorra. Solo se han fabricado 5.000 unidades con todo el pack que las acompaña y su precio parte de los 599 euros.

Experto en carrera y esquí de montaña, el reloj que lleva el nombre de Jornet está enfocado a ese uso, sin renunciar a otros deportes acuáticos o entrenamientos en ciudad. Compite con marcas como Garmin, Suunto e incluso Apple 75 horas de modo GPS completo y un chipset GNSS All-Satellite, entre otras cualidades.

Diseño

Aunque no llegamos ni en sueños al nivel atlético de este deportista, hemos probado el Coros Apex 2 Pro para realizar caminatas ágiles por la sierra de Madrid con diferentes rutas. En la otra muñeca, un reloj Garmin nos daba la réplica para comparar ambos equipos. Lo primero que hay que decir es que el modelo de Coros se siente mucho más ligero y cómodo, a pesar de que los dos relojes son de tamaño considerable para muñecas pequeñas como las mías. Pesa 53 gramos con su correa de nailon.

Coros Apex 2 Pro de Kilian Jornet Marta S.R.

El catalán ha plasmado en el reloj los colores que ve en cada entrenamiento en las montañas de Noruega y el valle de Romsdale donde vive actualmente.

El blanco y el gris que tanto destacan en la muñeca representan la nieve y la roca de las laderas. Estos tonos también están presentes en las correas. Ambas son cómodas y transpirables, pero una es de silicona blanda y la segunda está fabricada con nailon.

La pantalla de 1,3 pulgadas es táctil con buena resolución (260 x 260 píxeles) y capacidad de representar hasta 64 colores de cristal de zafiro. La retroiluminación facilita ver los elementos incluso a pleno día. En esta pantalla las notificaciones se ven con claridad aunque simplemente con el texto básico para saber si son importantes o no.

Coros Apex 2 Pro de Kilian Jornet Marta S.R.

El hecho de contar con el dial lateral y la pantalla táctil hacen que la experiencia para controlar el mapa sea más óptima al agrandar la imagen o moverse por la ruta.

También cuenta con un botón lateral de retroceso y uno para activar la retroiluminación.

Deporte en altura

Entrenamientos de montaña, interior, en ciudad o en agua, desde carrera, remo, escalada, hasta estiramientos dentro de casa se registran con un buen equipo de sensores. Uno de los elementos que más destaca es su chipset GNSS All-Satellite, pues permite conectarse simultáneamente a los cinco principales sistemas satelitales, es decir, tendrás conexión registrando el entrenamiento con precisión y pudiendo seguir las rutas descargadas donde otros no tienen conexión. La marca indica una mejora de hasta el 50% en la precisión.

Coros Apex 2 Pro de Kilian Jornet Marta S.R.

En nuestras rutas por la montaña y otras por ciudad, hemos hecho uso del sistema con cartografía global sin conexión de COROS, que ofrece puntos de control y posibilidad de planificación. El mapa de la ruta se veía limpio y claro para comprenderlo con un solo vistazo y por supuesto, avisa cuando te estás desviando para que regreses al camino estimado o encuentres el punto de inicio.

Incluso te informa de los movimientos solares, para que controles el momento en el que se va a oscurecer y no te pille lejos del punto de retorno. Kilian sabe las dificultades que implica ese entorno natural, a veces más salvaje de lo que parece, por eso el reloj cuenta con alertas por tormenta, controla la altitud que estás alcanzando y te previene para que recuperes fuerzas con algo de bebida y alimentación. Cuando se está a gran altura, el reloj evalúa periódicamente el nivel de oxígeno en sangre y el estado físico.

Coros Apex 2 Pro de Kilian Jornet Marta S.R.

Durante el recorrido no se le suele prestar mucha atención al resto de la información, pero al finalizar, desde el reloj se puede consultar todo el historial como el tiempo de recuperación, información sobre la fatiga alcanzada en el ejercicio y hasta ofrece predicciones del tiempo que se conseguiría en una media maratón o completa con el estado físico actual, lo que es muy interesante para los que se estén preparando para ese reto. Todos estos datos son compatibles con aplicaciones de terceros como Strava, Apple Health y Training Peaks.

Además, el reloj integra en sus 14 mm de grosor 32GB de memoria para mapas y música. Aunque no es un reloj tan pensado para el agua como puede ser el Apple Watch Ultra, los deportistas tan multidisciplinares como los que necesitan estos relojes también hacen sus incursiones en el agua y para ello este reloj es capaz de resistir 5 ATM, que no es apto para el buceo, solo entrenamientos superficiales. En ellos, el ritmo cardíaco se controla bajo el agua y desde el reloj se pueden controlar cámaras de acción de marcas como Go Pro.

Coros Apex 2 Pro de Kilian Jornet Marta S.R.

El sueño también se puede medir con este reloj, pero por su envergadura no es la herramienta más confortable, puede que de acampada sea asumible mantener el reloj en la muñeca cuando ya lleva todo el día midiendo nuestra actividad, pero de otra forma, es más cómodo usar una pulsera.

Autonomía

La batería es otro de sus grandes fuertes. Su batería aguanta de sobra para los amantes de las excursiones, hasta 75 horas de uso continuado del GPS y hasta un mes solo como reloj digital. Manteniéndolo todo un día activo registrando caminata de un lado al otro y alguna que otra carrera, apenas hemos visto que su nivel de batería cayera en exceso, del 100% al 70% aproximadamente cuando regresamos a casa.

Coros Apex 2 Pro de Kilian Jornet Marta S.R.

Si se le añade música la reproducción baja a 17 horas de autonomía aproximadamente. En la caja se incluye un pequeño cable con conector magnético para cargar el equipo de nuevo en un tiempo aproximado de 2 horas, aunque por todo el tiempo que dura la batería, salvo que los entrenamientos sean intensos, casi es posible olvidarse de él.

¿Me lo compro?

Aparte de la comodidad y ligereza de su diseño y correas, la precisión y el número de datos que recibe el usuario posicionan a este Coros entre los relojes más competitivos de la temporada. Para quienes quieran seguir los pasos de deportistas como Jornet, aunque como afición, este es uno de los modelos a tener en cuenta.

Coros Apex 2 Pro de Kilian Jornet Marta S.R.

Por su precio rivaliza con modelos como los Suunto 9 Peak, aunque su coste está más por debajo del Watch Ultra de Apple, la marca de móviles se ha sumado en el último año al mundo del deporte extremo con este modelo, pero aporta más funciones en otros terrenos.

