He probado el smartwatch ligero, elegante y barato para llevar los entrenos al máximo nivel

Existen tantos tipos de deportistas como estilos de deporte en el mundo, algunos solo quieren mantener la forma con entrenamientos relajados, otros buscan superarse cada día y analizar todas las métricas posibles. Para estos últimos, están los relojes de Suunto como el que se analiza en este artículo y que compite con marcas más conocidas con un precio ajustado y un diseño ligero, así es el Suunto 5 Peak.

La marca finlandesa ha mejorado su reloj con respecto a modelos anteriores, tratando de ofrecer el mayor número de datos y funciones posible para los apasionados del deporte al aire libre, dentro de un diseño más confortable y elegante, además de una batería de larga duración. En EL ESPAÑOL-Omicrono hemos puesto a prueba este smartwatch para saber si merece la pena invertir en su precio de 299 euros.

Aunque mi nivel de entrenamiento no es tan intenso, ya he tenido en mis manos otros relojes deportivos como este, alguno de la marca Garmin. Sin embargo, nunca han sido de mi devoción: no hago tanto deporte como para aprovechar todas sus funciones, tampoco me suelo llevar bien con relojes grandes, pesados y con botones. Pero el nuevo Suunto 5 Peak parece un intento de la marca de acercar este mundo a usuarios como yo, a un precio más contenido que su competencia y sin renunciar a lo que ya saben hacer para los más deportistas, así que, ¿por qué no probar?

Un diseño ligero

Suunto promociona este modelo como su reloj más ligero, elegante y duradero. Sin perder el estilo deportivo al que está enfocado su catálogo, la marca ha tratado de suavizar el aspecto del reloj 5 Peak. Frente a los modelos más robustos del mercado que cuentan con pantallas de gran tamaño, el Suunto 5 Peak luce un panel de 1,1 pulgadas que está rodeado de un borde negro bastante grueso y enmarcado por un bisel de acero inoxidable.

Suunto 5 Peak M.S.R.

Su esfera de 43 mm es apta hasta para las muñecas más delgadas, aunque sigue teniendo un grosor importante de 12,9 mm que no resulta cómodo en todas las situaciones. Es cierto, que es muy ligero con solo 39 gramos, al rato es fácil olvidarse de que lo llevas puesto. Por detrás, los sensores sobresalen ligeramente sin hacer daño, la carcasa y la correa de plástico son suaves y el sistema de carga magnético está oculto hacia dentro.

En líneas generales, el Suunto 5 Peak es un reloj que intenta imitar la comodidad de los modelos inteligentes que se usan las 24 horas. No obstante, mantiene el uso de cinco botones para navegar por la interfaz en vez de ofrecer una pantalla táctil.

Suunto 5 Peak M.S.R.

Este detalle es habitual, en plena carrera es preferible el uso de botones para evitar los fallos de la pantalla al sudar y navegar más rápido. Los usuarios que estén acostumbrados no tendrán problema, pero a mí, personalmente, nunca me ha resultado cómodo, y en este caso ha costado bastante aprender para qué servía cada uno según la ocasión, la sensación de estar en un laberinto dando vueltas sin llegar a lo que buscas ha sido constante y frustrante.

Por otro lado, Suunto 5 Peak promete resistir a los entornos más extremos, para poder acompañar al deportista sea cual sea las condiciones climáticas, aunque yo no he podido ponerlo a prueba, pues la calima que ha traído la borrasca Celia no creo que se considere muy extrema. Sin embargo, se puede sumergir en agua a 30 metros de profundidad y debería resistir bien el barro y los vientos fuertes.

Suunto 5 Peak M.S.R.

Pantalla no táctil

Aunque la pantalla no sea tan grande como gustaría, pues podrían haberle ganado más terreno al borde, en ella se pueden ver hasta 7 datos al mismo tiempo, para echar un vistazo rápido a la frecuencia cardiaca, los kilómetros recorridos o el ritmo y cadencia. Las notificaciones también se ven con claridad cuando son mensajes cortos y se pueden desplegar haciendo scroll con un botón.

Sin embargo, no es la pantalla a la que estamos acostumbrados en pleno 2022 para un reloj inteligente de 300 euros. Se parece más a la pantalla de un analógico con un rango de colores reducido para marcar todas las funciones: blanco, rosa, amarillo y verde. Un poco más de brillo habría ayudado a ver mejor cada elemento al aire libre, no solo se iluminan los iconos y letras, sino también el fondo para mejorar la visibilidad, pero se queda un poco corto.

Suunto 5 Peak M.S.R.

La interfaz es sencilla en diseño y en iconos. La letra es fácil de leer en calma, pero en plena acción cuesta más reconocer todos los datos y encontrar la información importante. Nada que no ocurra en otras marcas que a veces saturan de más las pantallas para los deportistas que quieren ver cuantas más métricas mejor.

Para los más deportistas

Tal y como afirman en la marca, este Suunto "ha sido creado para personas activas, que desean explorar nuevos terrenos". Para ello, en la interfaz se pueden encontrar más de 80 deportes: correr, caminar, ciclismo trail running, patinaje sobre ruedas, aerobic, artes marciales, escalada, equitación, marcha nórdica, e incluso pesca.

Suunto 5 Peak M.S.R. Omicrono

Para todos estos deportes, los sensores miden desde la frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre, los pasos, las calorías quemadas, hasta el estrés y el sueño. Al finalizar un entrenamiento es posible ver datos como la pendiente del recorrido, la cadencia media que hemos hecho o el tiempo de recuperación. El reloj utiliza posicionamiento multisatélite (GPS, GLNASS, Galileo, QZSS, Beidou) para conocer en profundidad la ruta elegida.

En este sentido, tanto por el número de datos, como por la variedad de deportes que reconoce, no difiere mucho de otros relojes del mercado que se enfocan en los usuarios más deportistas y que cuentan con GPS. Aún así, la parte más interesante de estos modelos es su trabajo como entrenadores personales, su capacidad para proponernos nuevos retos y donde nos superemos a nosotros mismos.

Suunto 5 Peak M.S.R.

Suunto 5 Peak cuenta con mapas de calor 3D para saber a qué tipo de terreno vas a acceder y encontrar rutas de otros usuarios. Así es posible salir de la monotonía de ir siempre por la misma pista sabiendo que el recorrido es apto para nuestro nivel de fuerza.

Eso sí, los mapas están en la aplicación, no en el reloj. Es posible descargar la ruta en el dispositivo y seguirla desde él. En la pequeña pantalla se muestra la posición del usuario y la ruta, pero no el entorno, por lo que al final es más cómodo consultar el mapa del teléfono con más detalle.

Sueño y música

Frente al detallismo con el que Suunto analiza cada entrenamiento, la monitorización del sueño es más pobre. Muestra las horas que se ha estado durmiendo así como el ritmo cardiaco y después valora la calidad de ese sueño, si se ha estado despierto mucho tiempo o en un sueño más profundo. Podría servir para quienes no tienen problemas con el descanso, pero ahora mismo hasta las pulseras más baratas de Xiaomi, cuentan con un análisis más exhaustivo.

Además, aquí es donde he notado más fallos en el rendimiento del reloj. Algunos días, el dispositivo ha tardado más de cuatro horas en darse cuenta que ya no estaba durmiendo y que me había quitado el reloj de la muñeca al levantarme, dando una valoración incorrecta del sueño.

Suunto 5 Peak M.S.R.

De todas formas, teniendo en cuenta el tamaño del Suunto 5 Peak, pocas han sido las noches en las que me ha apetecido registrar las horas de descanso con él. Es demasiado aparatoso para tenerlo en la cama, donde una pulsera puede ser más confortable, y visto lo visto, medir mejor las fases del sueño.

De igual manera, a este reloj le falta la posibilidad de guardar música en su interior para no depender del teléfono. Es verdad, que esta cualidad incrementaría su precio, pero para los que quieran hacer ejercicio con animación es lo más práctico. En su lugar es posible pasar las canciones y controlar el volumen de los auriculares desde el reloj, aunque siempre con el móvil a cuestas.

Suunto 5 Peak M.S.R.

Batería

Para seguir el ritmo de cualquier entrenamiento intensivo, el Suunto 5 Peak tiene una batería que puede durar un máximo de 10 días si se usa solo para marcar la hora. La compañía no especifica el tamaño exacto de este componente, aunque durante las semanas que lo he estado usando, ha conseguido aguantar más de 7 días con entrenamientos usando el GPS y momentos de inacción.

Existen tres modos de batería, que es uno de los puntos fuertes que la marca ha añadido en las últimas actualizaciones en 2021. Con esos modos, es posible adaptar la batería y el rendimiento del dispositivo a cada entrenamiento. Por ejemplo el Modo Tour que prioriza el ahorro de batería, limita la conexión GPS a puntos concretos y reduce el brillo de la pantalla, además de anular algunas medidas o la conexión bluetooth. Este, por ejemplo, es ideal para cuando solo se sale a andar y no se quieren muchos datos salvo el recorrido.

Suunto 5 Peak M.S.R.

¿Me lo compro?

Después de varias semanas analizando el Suunto 5 Peak, me queda claro que la deportista que llevo dentro no alcanza a sacarle partido a modelos como este. Sin embargo, es un reloj que mejora en diseño a su predecesor y ofrece una amplia variedad de datos que pueden ser de gran ayuda para los que empiezan a coger un ritmo alto de entrenamiento.

Sus 299 euros son una alternativa barata para quienes no quieren invertir más en un reloj. Es elegante, ligero y cuenta con muchas funciones para cacharrear durante los entrenamientos. No obstante, el mercado es estrecho y marcas como Garmin son las reinas del baile con relojes como el Forerunner 245 Music para entrenar con música sin depender del móvil.

Te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan