El poderoso escudo de Lenovo para blindar sus equipos de hackers: datos seguros e impide ataques

Los ordenadores se han convertido en herramientas imprescindibles en la actualidad y se usan tanto para trabajar como para el ocio; guardando en ellos una parte importante de datos personales. Una información que se debe cuidar, y más teniendo en cuenta que los ciberataques están en aumento en España. En ese sentido, Lenovo es una de las compañías que más apuesta por la protección de los usuarios frente a los hackers, y para ello cuenta con diferentes soluciones, como la plataforma ThinkShield y una serie servicios.

Para la compañía china, una de las principales marcas tecnológicas del mundo, la ciberseguridad es un área importante y dispone de tecnologías capaces de luchar contra las amenazas a las que se enfrentan actualmente los usuarios y sus dispositivos; y que tienen como objetivo robar información personal o vulnerar un sistema informático de una empresa. Con las soluciones de software de Lenovo, junto con procesadores AMD Ryzen™ con tecnologías PRO de sus ordenadores y Windows 11, los usuarios pueden mantener sus datos a salvo.

Los productos y servicios de ThinkShield se han desarrollado para aportar la máxima seguridad en todos los dispositivos Lenovo. Y es que en la compañía la seguridad comienza con el diseño y se extiende a la cadena de suministro, supervisando la seguridad y la responsabilidad de cada proveedor; la prestación, asegurando la seguridad física mediante embalaje a prueba de manipulación, transporte calificado y seguimiento; y el ciclo de vida completo del dispositivo, borrando el contenido de unidades y reciclando las piezas cuando ya no se pueden utilizar.

Protección de datos

Gracias a la tecnología en la nube, y la colaboración con Microsoft y AMD, Lenovo ofrece un nivel extra de protección y seguridad. En esa línea, AMD Pro es un procesador con funciones que ayudan a las empresas y administradores de TI a enfrentarse a los desafíos cotidianos con un enfoque moderno y multicapa; y ofrece ayuda para proteger datos confidenciales de los sofisticados ciberataques actuales, evita el tiempo de inactividad y reduce el consumo de recursos.

Los AMD Ryzen™ PRO incorporan una innovación revolucionaria, como es la tecnología Memory Guard que ofrece un cifrado total del almacenamiento interno y protege los datos de privados de los ataques físicos en caso de que roben el ordenador o se pierda. Mientras que los procesadores de la serie AMD Ryzen™ PRO 5000 no sólo otorgan unas defensas de seguridad mejoradas contra atacantes que intentan acceder al sistema en tiempo real, sino que también proporcionan un sólido mecanismo de actualización.

Procesador AMD Ryzen™ PRO

Además, los ordenadores vienen con el procesador de seguridad Microsoft Pluton, una tecnología de seguridad del chip a la nube diseñada y actualizada por Microsoft que refuerza los dispositivos Windows 11 con una protección continua para la identidad del usuario, los datos y aplicaciones. Por otro lado, está Microsoft Secured-Core PC, una tecnología habilitada en las plataformas AMD que ayuda a proteger el dispositivo de las vulnerabilidades del firmware, blinda el sistema operativo de ataques y puede evitar el acceso no autorizado a dispositivos y datos mediante controles de acceso y sistemas de autenticación avanzados.

Mientras Microsoft ofrece toda la potencia del software con la nube de Windows 11 y sus tecnologías de cifrado, Lenovo incluye la plataforma de seguridad ThinkShield de serie en todos sus dispositivos para una protección de datos y amenazas, y gestión de la seguridad. Por ejemplo, con PrivacyGuard puede detener los ataques dirigidas al ordenador físico, activando la privacidad de la pantalla con presionar un solo botón, notificando al usuario si el sistema detecta hackers visuales. Por su parte, con ThinkShutter se ofrece una cubierta de cámara mecánica que protege la privacidad.

ThinkPad X1 Carbon y su cámara. Manuel Fernández Omicrono

Lenovo también ofrece una protección USB inteligente, es decir, puede bloquear las capacidades de transferencia de datos de todos los puertos USB; y un acoplamiento seguro, con un candado físico que mantiene el ordenador acoplado, impidiendo el robo por proximidad. No sólo eso, sus ordenadores también vienen con un software preinstalado Ready to Provision. Con ello, una precarga limpia y personalizada elimina el software de terceros y permite la instalación de cinco scripts proporcionados por el cliente en el proceso de fabricación. Incluso se puede evitar el robo del dispositivo mediante el etiquetado adhesivo a prueba de manipulaciones, grabado en la tapa o etiquetado exclusivo a nivel de BIOS.

Seguridad de la identidad

ThinkShield de Lenovo también ofrece seguridad de la identidad, y es que cada dos segundos se roba la identidad de alguien en Internet. Para evitarlo, con FIDO (Fast Identity Online) la compañía permite una autenticación más sencilla y segura para los inicios de sesión y los pagos. En esa línea, también ofrece varios factores de autenticación y un lector de huellas digitales que aísla aún más la información biométrica de los hackers.

Por otro lado, también está Absolute, que a los administradores de IT dos formas de conectarse a los dispositivos, para la evaluación de riesgos remota, la prevención y la respuesta. Pero la seguridad del usuario no queda ahí, ya que los ordenadores también vienen con cámara infrarroja para el reconocimiento facial con Windows 10 Hello que habilita la autenticación de inicio de sesión facial y la detección de presencias y miradas; y una seguridad de geolimitación, un método de autenticación basado en la ubicación mediante GPS o detección de ubicación de redes.

ThinkShield también ofrece al usuario seguridad en Internet, evitando la piratería y otras amenazas. Entre los servicios de esta herramienta se encuentra Bufferzone, que utiliza la virtualización para mantener los ataques lejos del punto de enlace o la red (aislamiento de procesos); y Lenovo WiFi Security, que impide que los usuarios expongan la información en redes no fiables. Incluso está Lenovo Unified Workspace, que permite a IT proporcionar las aplicaciones y el contenido apropiados a los usuarios adecuados, en cualquier dispositivo.

Lenovo Yoga Slim 9i Marta Sanz

En este apartado hay disponibles otros dos servicios. El primero de ellos es MobileIron, que permite a los administradores de IT gestionar dispositivos independientemente del sistema operativo o formato. Mientras que los ordenadores de Lenovo también incluyen extensiones de protección de software de Intel, que protege tanto el código como los datos seleccionados de divulgación o modificación. Por último, ThinkShield otorga seguridad de datos, como el servicio Keep Your Drive que deja a los usuarios conservar su disco y datos después de que la unidad se reemplace bajo garantía.

Aquí también se encuentra el servicio WinMagic, que protege los datos, garantiza el cumplimiento, optimiza las operaciones y permite el cifrado unificado en toda la empresa. Por otra parte, ThinkShield también permite a las empresas almacenar de forma segura, simple y automática información confidencial en la nube; ofrece un disco duro seguro USB de almacenamiento externo totalmente encriptado que requiere una contraseña numérica para acceder y un borrado seguro remoto. Así mismo, incluyen un cifrado integrado dentro del sistema operativo para proteger datos en dispositivos perdidos o robados.

