Carnero carga contra Puente por el soterramiento: “No se puede gobernar de espaldas a una ciudad de 300 mil habitantes”

El soterramiento volvió a estar en boca del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, tras las primeras catas que se están llevando a cabo en la estación de trenes.

Unas catas que el primer edil "se ha enterado por la prensa" y que se pretende llevar el proyecto a 2025 y que las obras estarán en marcha el año que viene, comentó. Al respecto apuntó que todo el mundo era consciente de que apuestan por el soterramiento de la vía del tren, y "en ese proyecto, la estación tiene que ir soterrada", señaló.

Carnero cargó contra Óscar Puente, al indicar que esperaba que el Ministerio que dirige "tenga en cuenta lo que quieren los municipios y los vecinos, porque si no sería suficiente con el señor Pedro Sánchez y su ayudante Puente".

"Valladolid quiere la estación de trenes soterrada y va a luchar para que así sea" sentenció, tras comparar a la capital con Córdoba y Zaragoza, ciudades que tienen soterradas las vías, por lo que anunció que iba a ser "una carrera de larga distancia en la que nos tenemos que emplear a fondo desde la razón".

Carnero indicó que no van a abandonar el proyecto, e insitirán como hicieron en el desvío de la Esgueva o en los talleres de Renfe, que "se habrían ido al sur de no habernos empleado a fondo". Para el alcalde se trata del proyecto de mayor modernidad y vanguardia, y más social de la ciudad, por lo que piden al Gobierno de España que " nos eche una mano".

Sociedad Valladolid Alta Velocidad

Con respecto a las medidas que va a aplicar desde el equipo municipal, apuntó que serán las necesarias, y atacó a Puente diciendo que "no se puede gobernar de espaldas a una ciudad de 300 mil habitantes; de espaldas a Valladolid".

Carnero defendió que no van a abandonar la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, porque lo único que se plantean es "la modificación del convenio de 2017, porque es el derecho que nos asiste". "Yo no quiero disolver nada, el que quiera disolver que disuelva", declaró en alusión al Gobierno central.

El alcalde apuntó que en el proyecto se empezó con la idea del soterramiento, luego se modificó a la integración y "queremos volver al soterramiento, pero todo en el mismo ámbito, en el de la sociedad Valladolid Alta Velocidad".

El alcalde alegó que se trata de sentido común y dar respuesta a los resultados electorales, en un proyecto que no excede de lo que se ha hecho en ciudades como Murcia, Vitoria, Almería, Moncada o Logroño. "Parece que Valladolid no tiene derecho a tener la vía del tren soterrada, cuando lo merece por su estructura ferroviaria de esos 7 kilómetros que se soterre todo o parte, así que no nos vamos a salir de ningún sitio", apuntó.