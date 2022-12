He probado el portátil ultraligero de Lenovo: potencia y diseño para que te olvides del MacBook Air

Durante años los portátiles ultradelgados no han tenido fama de potentes, una debilidad que las compañías tecnológicas se están encargando de dejar atrás. Lenovo es una de las marcas decididas a unir diseño, portabilidad y potencia bajo un mismo equipo. Este objetivo es el que se ha marcado con el Yoga Slim 9i que hemos probado durante un mes.

El Lenovo Yoga Slim 9i es un portátil delgado que no pasa desapercibido por sus recubrimientos de cristal 3D y su pantalla OLED 14 pulgadas con resolución 4K. Dentro, el equipo pelea por ofrecer una velocidad de procesamiento alta y permitir al usuario ser multitarea, además de una batería de larga duración.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos puesto a prueba este ordenador durante la jornada laboral y algunas horas de ocio, en las que hemos disfrutado de su pantalla, altavoces y potencia. Veamos todo lo que ofrece este ordenador de gama alta cuyo precio parte de los 1.590 euros.

Diseño elegante

Sin duda, el estilo es una de las cualidades que hacen destacar al Yoga Slim 9i, su carcasa superior es un vidrio 3D en tono blanco brillante que le da un aspecto lujoso. También los bordes curvos y metálicos casi llegando a ser como un espejo, le dan un aire premium especial y reflejan los tonos del escritorio.

A su vez, en la parte del teclado la superficie es de una tonalidad beige mate que resiste prácticamente impune a la suciedad de las manos que suelen dejar su huella tras horas escribiendo. El teclado tiene retro iluminación y es suave de teclear, sin ruido metálico.

Lenovo Yoga Slim 9i Marta Sanz

En cuanto al trackpad es de buen tamaño aunque no llegue hasta el borde del ordenador. No incluye ningún efecto reseñable cómo han integrado otras marcas como Huawei últimamente, pero cuenta con una sensibilidad notable, muy cómodo de usar incluso para los que somos más propensos a usar ratón siempre que se tiene ocasión.

Aunque se llame Yoga este portátil solo tiene de flexible su capacidad de abrirse 180 grados, no puede plegarse para convertirse en tablet, tampoco hace falta. Pesa 1,37 kilogramos que son fáciles de transportar aunque no estemos hablando de un ultraligero extremo.

Lenovo Yoga Slim 9i Marta Sanz

Estamos ante una gama alta de Lenovo y como tal le acompaña un embalaje diseñado para resaltar su estilo. Para transportarlo trae una funda para portar el ordenador como si de una carpeta de tela se tratara. En ella también caben algunos papeles.

Quizás en su diseño uno de los detalles más reseñables sea el interruptor de la webcam que se bloquea más rápido desde el lateral, aunque al bloquearla no se percibe ningún obstáculo delante de ella, por lo que el efecto es a nivel de software. La cámara es de 1080p, una buena herramienta para salir bien en las reuniones sin depender de hardware externo y es el único recurso biométrico para desbloquear el ordenador con Windows Hello, pues no tiene lector de huellas digitales.

Lenovo Yoga Slim 9i Marta Sanz

En los laterales también encontramos tres puertos USB-C (Thunderbolt 4.0), dos a un lado y otro enfrente que hace compañía al botón de encendido y apagado y al interruptor de la cámara. También hay un conector para auriculares.

Pantalla y sonido

El ordenador incorpora una pantalla táctil OLED PureSight de 14 pulgadas con relación de aspecto 16:10, hay disponible dos versiones: la primera con resolución 2.8 K y tasa de refresco de 90 Hz; la segunda y que hemos analizado, con resolución 4K a 60 Hz. Su panel PureSight con Dolby Visión ofrece una gama amplia de colores y detalle.

Lenovo Yoga Slim 9i Marta Sanz

También presume de certificación DisplayHDR True Black 500 de Vesa con una profundidad de 10 bits y la calidad del color se refleja en su capacidad de representar el 100% del espacio de color DCI-P3. Es una pantalla para disfrutar de un buen contenido en 4K en YouTube o en cualquier otra plataforma.

Se trata de una pantalla táctil con una sensibilidad muy buena, aunque soy más fan del uso del ratón para moverme por el sistema. Eso sí, la pantalla presenta bastantes reflejos y hay que intentan angularla para anular todas las luces cercanas que puedan estropear la visión.

Lenovo Yoga Slim 9i Marta Sanz

A la calidad de la imagen se le suma la del sonido con los dos altavoces laterales que envuelven al usuario. Hablamos de dos 2 tweeters de la marca Bowers & Wilkins de 2 W y 2 woofers de 3 W, compatibles con la calidad Dolby Atmos. Si escuchas música sin auriculares mientras trabajas o juegas, el sonido de este portátil se puede equiparar a tener dos altavoces a cada lado del ordenador. La potencia es alta, no es necesario subir mucho el volumen para que la música te llegue con claridad y fuerza, es uno de los puntos más destacados de este portátil.

Potencia multitarea

Lenovo promete un rendimiento potente para los usuarios multitareas y así lo hemos puesto a prueba. Soy de las desordenadas que acaban abriendo decenas de pestañas y programas para saltar de uno a otro mientras trabaja: edito fotos, busco en internet, escribo y contesto correos. El Yoga Slim 9i ha resistido sin dificultad este ritmo durante la jornada.

A las horas de trabajo se suma algún juego que descargar en el ordenador y alguna serie para ver en streaming. Todo este esfuerzo se sustenta en el procesador Intel Core i7 de duodécima generación, con GPU Intel Iris Xe. La memoria RAM de 16 GB ha sido más que suficiente, pero se puede conseguir en 32 GB LPDDR5, y el almacenamiento mediante SSD de este modelo es de 1 TB, aunque también está disponible en 512 GB.

Lenovo Yoga Slim 9i Marta Sanz

En cuanto a la conectividad para trabajar con fluidez y usando diversos periféricos, este portátil es compatible con WiFi 6 y 6E, así como Bluetooth 5.1. Incluye un adaptador 3 en 1 de Lenovo donde conectar un puerto USB 3.0, un puerto HDMI y un puerto VGA, uniendo así ratón, monitor y otros periféricos que no tienen cabida en los laterales del Yoga Slim 9i.

Duración de la batería

Con semejante potencia, toca hablar de la autonomía, la batería dura unas cuatro horas si se extrema el uso, con múltiples programas abiertos y el ordenador conectado a un monitor principal y otros periféricos, además de con los altavoces reproduciendo música. En cambio, si el uso es moderado, solo con el ordenador y la pantalla con un brillo sencillo, la batería aguanta algo más de nueve horas cómodas.

USB-C para carga e interruptor de la cámara del Yoga Slim 9i Marta Sanz

Con la función Rapid Charge Boost, la carga de solo un cuarto de hora puede dar un margen de varias horas de uso aproximado, gracias también al cargador USB-C de 65 W que se incluyen en la caja. Sin embargo, durante la carga el ordenador se calienta con fuerza y en determinados momentos teclear en la esquina izquierda mientras está conectado al cargador ha sido molesto por el calor.

¿Me lo compro?

Va a ser duro decir adiós a este ordenador cuando termine el análisis. Su precio es una inversión alta, 1.599 euros no es un presupuesto asequible para muchas personas, pero sus características y diseño lo compensan.

Lenovo Yoga Slim 9i Marta Sanz

El Yoga Slim 9i es un portátil bonito con un estilo cuidado y que da la sensación de duradero, su funda también es un detalle que se agradece. Si se quiere un ordenador para trabajar, el rendimiento está fácilmente asegurado, y si es para consumir contenido, el sonido y la imagen también son destacables.

