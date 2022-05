He probado el portátil ultraligero y delgado que quiere que te olvides del MacBook Air de Apple

Hace muy poco que realme, firma hasta ahora conocida por su catálogo de móviles, se adentró de lleno en el terreno del hardware. Lo hizo con varios dispositivos, entre ellos un robot aspirador y un portátil, el realme Book. Un portátil pensado para consumo multimedia que destacaba por tener una relación calidad-precio tremenda, que ponía en evidencia a algunas alternativas incluso de Apple. Ahora vuelve a repetir la jugada con el realme Book Prime.

Esta nueva opción del fabricante chino cambia ligeramente el tercio, ya que su enfoque es mucho más claro: la productividad y el rendimiento. Es un portátil no solamente ideado para ser el centro de trabajo portátil de muchos usuarios, sino consolidarse como una opción mejor para este ámbito que los todopoderosos MacBook de Apple. Más concretamente, contra el MacBook Air M1 de los de Cupertino.

Y no es que haya que buscar mucho para darse cuenta de ello. Mientras que Apple vende su MacBook Air en su tienda a 1.129 euros, realme responde con su realme Book Prime a un precio de 999 euros en su configuración básica. Y en este sentido, creemos que esta es una de las mejores alternativas en Windows respecto a las opciones de Apple.

Una gran construcción

En cuanto a diseño, el realme Book Prime no dista apenas en diseño de su anterior generación. De hecho, no hay apenas diferencias y eso son buenas noticias, tanto a nivel de construcción como en dimensiones. Seguimos teniendo un portátil increíblemente ligero, lo suficientemente compacto como para ser fácilmente llevable y con una construcción exquisita.

Esto es clave, debido a que una de las grandes bazas de los portátiles de Apple siempre ha sido la calidad de construcción frente a la de sus rivales en Windows. realme ha sabido dar el do de pecho en este apartado, y ha construido un portátil que, pese a ser ligero, se siente premium y robusto mientras lo usas. El acabado del chasis es de primera calidad, y el tacto está a la altura de los mejores portátiles del mercado.

Realme Book Prime. Manuel Fernández Omicrono

Tan solo pesa 1,37 kilos, y tiene un tamaño idóneo gracias a su diagonal de 14 pulgadas (en formato 3:2, pensado para productividad). No habrá problema alguno en usar el realme Book Prime en tu regazo mientras estás en la cama o en el sofá, y al ser tan pequeñito, no notas en exceso el calor que emite el portátil en cargas de trabajo altas. Por supuesto el que sea tan compacto ayuda al manejo en superficies no demasiado estables, por lo que el realme Book Prime es perfecto para los trabajadores a los que les gusta estar activos, lejos de mesas y escritorios.

Una pantalla ideal

Que su tamaño no de lugar a engaño. Este realme Book Prime presume de algunas mejoras que lo sitúan alto en las opciones de productividad. La protagonista de este portátil es su pantalla IPS de 14 pulgadas, en relación de aspecto 3:2 y en resolución 2K. Tiene una cobertura total, del 100%, del espacio de color sRGB y un brillo máximo de 400 nits.

Realme Book Prime. Manuel Fernández Omicrono

Sobre el papel, esta es una pantalla orientada a entornos de productividad, ya que el formato 3:2 del panel es muy ventajoso a la hora de navegar por páginas web o para usar software de procesamiento de texto y productividad. Por supuesto, esto penaliza en los apartados del consumo multimedia y del gaming, ya que al ser la mayoría del contenido de este estilo realizado en formato 16:9, nos encontraremos con algunos recortes en la imagen.

No obstante, recordemos que este es un portátil para trabajar con multimedia, más que para consumirlo. En este sentido, el panel IPS del realme Book Prime brilla muchísimo, ya que además de tener una buenísima calibración de color, tiene una relación de contraste nativo de 1500:1. La resolución 2K (2160 x 1440 píxeles) es genial para editar fotografía y vídeo en software dedicado a ello, ya que la imagen se siente nítida y precisa.

Realme Book Prime. Manuel Fernández Omicrono

Desgraciadamente, contamos en este sentido con algunas carencias. No tenemos más que 60 Hz de tasa de refresco, que si bien es algo lógico ya que no es un dispositivo para jugar, se echan de menos aunque sea 120 Hz. Además, 400 nits en ciertas situaciones se puede hacer algo corto, y aunque la pantalla se ve bien en exteriores, echamos de menos un pequeño punto más de brillo.

Pequeño pero matón

Siendo un portátil pensado para trabajar, lo que hay bajo el capó importa. En este caso contamos con procesadores Intel de 11ª generación para portátiles, con gráficos Intel Iris Xe. El software elegido es evidentemente Windows 11, y en sus características se contemplan 8 o 16 GB de memoria RAM a 4.266 MHz junto a 512 GB de SSD PCIe 3.0.

Realme Book Prime. Manuel Fernández Omicrono

Respecto a puertos, afortunadamente el realme Book Prime no sigue los pasos de Apple. Contamos con un puerto Thunderbolt 4 USB-C, otro USB-C 3.2 Gen 1, un USB de tipo A .1 y un jack de 3,5 milímetros. De nuevo, hubiéramos agradecido un poco más de grosor en el portátil para incluir una ranura para tarjetas SD, pero se compensa en cuanto a la movilidad.

Otras características incluyen WiFi 6, Bluetooth 5.2 o un sensor de huellas dactilares en el botón de encendido para Windows Hello, junto a una cámara frontal en resolución 720p. realme destaca además un par de altavoces estéreo Harman Kardon, con procesamiento DTS para un mejor audio.

Realme Book Prime. Manuel Fernández Omicrono

En resumidas cuentas, el realme Book Prime no tiene nada que envidiar al MacBook Air M1 en potencia. Todo el sistema se mueve de forma fluida, instantánea y veloz, y en momentos duros para el portátil (exportar fotografías en formato RAW, renderizar vídeo...) este no hinca demasiado la rodilla. Por supuesto, cuanta más potencia le exijamos al portátil más pronto aparecerán sus ventiladores para refrigerar la cosa.

Pero Windows 11 le sienta como un guante a este portátil, y no habrá aplicación o software que se vea en excesivos problemas con este realme Book Prime. Eso sí, en ocasiones a costa de un poco de estrangulamiento térmico en el procesador, que ha llegado a alcanzar algunas temperaturas preocupantes en momentos puntuales del trabajo. Nada dramático, pero es un punto que los usuarios tendrán que mantener vigilado.

Los detalles cuentan

Realme Book Prime. Manuel Fernández Omicrono

No obstante, la clave de este realme Book Prime es que en ningún momento he echado de menos mi MacBook Pro para ciertas tareas o cuestiones. En general, presume de ser un equipo muy completo, que sabrá satisfacer las necesidades del usuario en todo momento, algo vital para un dispositivo que se presupone está destinado para el teletrabajo.

Por ejemplo, el reparto de puertos es suficiente para casi todo momento, con la ranura de tarjetas SD como única ausencia palpable. Los altavoces suenan nítidos y potentes, pudiendo sustituir con holgura en algunas ocasiones mis queridos auriculares inalámbricos. Además, su batería de 54 Wh ha aguantado mi ritmo diario de forma digna, con un máximo de 7 horas de uso.

Realme Book Prime. Manuel Fernández Omicrono

Tendremos que pasar por el cargador sí o sí en una jornada laboral completa, pero gracias a su carga rápida que cargará el portátil en aproximadamente una hora, esto no será demasiado problema. La cámara frontal quizás es su punto más criticable, pero no es un desastre como lo son este tipo de cámaras en otros portátiles incluso más caros.

Mención especial al teclado, que repite la fórmula de ser tremendamente satisfactorio. Pulsación muy corta pero con teclas muy suaves, aderezadas con un ligero 'click' cuando se realiza todo el recorrido. Es un teclado que servirá para que el usuario esté literalmente horas escribiendo sin molestias.

¿Me lo compro?

Realme Book Prime. Manuel Fernández Omicrono

Mientras que el MacBook Air M1 es un portátil todoterreno que hace las veces de centro multimedia y de trabajo para muchos usuarios, este realme Book Prime apuesta por la productividad. Quizás los que quieran un ordenador portátil más enfocado al consumo multimedia o para jugar a juegos sin demasiados problemas no vean en este dispositivo su opción ideal. Pero para los que siguen atados a la productividad móvil y al teletrabajo, sí lo es.

Y es que el realme Book Prime puede prometer al usuario que no le dejará tirado en ningún momento. La fiabilidad es su principal arma y teniendo en cuenta que en esta época, más que nunca, necesitamos esa confianza, el realme Book Prime se convierte directamente en una de las opciones más recomendables del mercado.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan