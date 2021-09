Probamos el LG Ultra 17: el portátil grande, ligero y con potencia de sobra para la vuelta al cole

El mercado de los ordenadores portátiles es uno de los más complejos para las marcas. Todavía más cuando la vuelta de los estudiantes a las aulas y los trabajadores a sus puestos ha ocurrido o está a punto de hacerlo en España. Porque septiembre, junto con la Navidad, es el mes estrella para la compra de este tipo de dispositivo tecnológico entre los que destaca el LG Ultra 17 (1.487 euros) como una de las opciones de más alta gama de la compañía coreana.

La inversión en un ordenador portátil suele ser una decisión realmente importante para el usuario. Al fin y al cabo va a ser el compañero de trabajo con el que pasar más horas y quién sabe si también podrá satisfacer los ratos de ocio con juegos más o menos complejos que cumplan con el necesario entretenimiento diario.

Una faceta laboral -o estudiantil- y otra gaming empacado en un diseño tan discreto que prácticamente nadie diría que en su interior se esconde una combinación de hardware que prácticamente puede con todo. Pero comencemos por el principio.

Discreto es la palabra

El adjetivo discreto es el que describe a la perfección al LG Ultra 17. El ordenador portátil se olvida de las filigranas, adornos y complicaciones que podemos ver en otras propuestas y ofrece un esquema sencillo y minimalista. El color plateado es el absoluto protagonista de todo el conjunto y tan solo resaltan las teclas en negro una vez abierto.

LG Ultra 17 Izan González

Otro punto destacar y que no está en absoluto reñido con esa discreción es el tamaño. Como quizá se ha podido deducir del nombre, el LG Ultra 17 tiene -efectivamente- 17 pulgadas de pantalla. Un tamaño al que no estamos muy acostumbrados y LG con este modelo y con los Gram llevan por bandera en los últimos años.

Porque, hoy en día, un ordenador con 17 pulgadas no es equivalente a uno de esos armatostes que poblaban los escritorios hace 15 años. Este desde luego que no. El grosor se queda muy cerca de los 2 centímetros (19,9 milímetros) y la masa en 1,95 kilogramos. No es ni pesado ni grueso, pero si se hace grande para las típicas mochilas donde un ordenador de 15,6 pulgadas ya queda justo.

Pero es que en algún lado hay que colocar una pantalla que se ve realmente bien. Las mencionadas 17 pulgadas están protagonizadas por un panel IPS con una resolución de 2560 x 1600 píxeles, justo en el estándar 2,5K que últimamente parece haber encontrado su hueco.

LG Ultra 17 Izan González

Como comentamos en el párrafo anterior, la calidad del panel es muy buena con un nivel de brillo de 300 nits que permite trabajar a plena luz del día, aunque no con el sol incidiendo directamente. La representación de colores también es buena y, según recoge la propia LG, consigue un 96% en el estándar sRGB.

En cuanto al teclado, cabe mencionar que no muestra grandes alardes y lo encontramos solamente correcto para este ordenador, habiendo competidores con un mejor tacto. Permite pasar horas aporreándolo sin miramientos gracias principalmente a las grandes zonas para descansar las muñecas a ambos lados del touchpad. En lo relativo a este último, el funcionamiento es bueno y tiene un tamaño suficiente.

LG Ultra 17 Izan González

De hecho, durante unos días y como parte de la review, lo utilicé sin mi monitor de cabecera y he de decir que es uno de los que mejor se ha comportado para sacar mi trabajo diario -que no es otro que escribir- adelante. Realmente satisfecho con él gracias principalmente a una pantalla generosa, por encima de la media de los portátiles vendidos en España hoy en día, y a un rendimiento que pasamos ahora a detallar.

Con lo mejor de Intel

Pasamos a la segunda parte más interesante del ordenador portátil estrella de LG. En su interior podemos encontrar un procesador Intel Core i7-1165G7 que es de lo mejor de la última generación de procesadores para portátiles de la marca estadounidense. La potencia para sacar adelante el trabajo diario está más que garantizada así como un rendimiento energético del que luego hablaremos.

LG Ultra 17 Izan González

Acompañando al chip de Intel se encuentran 16 GB de memoria RAM DDR4 y un almacenamiento que en el caso de la unidad prestada por LG alcanza 1 TB de disco SSD. Un esquema de memorias al que no podemos poner ni una sola pega y será suficiente para abrir pestañas de Google Chrome sin miedo a ralentizaciones.

Pero aún hay más. LG ha querido dar un empujón importante al apartado de creadores de contenido y jugadores incluyendo una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1650Ti de 4 GB dedicados. Si bien no es el último modelo lanzado al mercado, tener un procesador gráfico de este tipo permite a los editores de vídeo la posibilidad de renderizar sin muchos problemas al mismo tiempo que jugar a videojuegos más o menos avanzados.

LG Ultra 17 Izan González

Justamente por esta combinación de procesador potente y el indiscutible extra que da una tarjeta gráfica como la 1650Ti, este podría ser el ordenador para todo que cualquier estudiante o trabajador querría. Igual sirve para trabajar fuera de casa sin echar -mucho- de menos un monitor externo, como para conectarlo a una pantalla y aprovechar todo su potencial ya sea con videojuegos o sacando adelante los quehaceres diarios.

Buena autonomía

Sin duda una de las grandes bazas del LG Ultra 17 es su gran autonomía siempre y cuando lo enfrentemos a tareas sencillas de ofimática que no requieran del trabajo de la tarjeta gráfica. La marca recoge que cuenta con 80 Wh de capacidad (unos 10.300 mAh) que darían hasta para 12 horas y media.

En la práctica, como suele ocurrir, es algo menos. Pero las 8 horas de trabajo las cumple perfectamente sin necesidad de recurrir a un chute de energía. Esta característica es fundamental para los estudiantes, que pasarán la jornada sin problemas y sin tener que buscar un enchufe que les salve las últimas horas de clases o biblioteca.

LG Ultra 17 Izan González

Todo lo anterior teniendo en cuenta que se trata de un dispositivo relativamente ligero y con una pantalla de 17 pulgadas con una resolución 2,5K. Seguramente tenga mucho que ver el procesador, que raramente necesita de la refrigeración forzada que proporcionan los ventiladores lo que nos da una pista del buen rendimiento energético.

Conectividad

Antes de concluir esta review, toca hacer un repaso a la conectividad del LG Ultra 17. En el canto izquierdo nos encontramos con un el puerto de carga, un HDMI de tamaño completo, un USB 3.3 Tipo A, el minijack de auriculares y un lector de tarjetas microSD.

En el otro extremo, nos encontramos con un anclaje de seguridad Kensington, un puerto RJ45 para conectar un cable de Internet, otro USB 3.2 Tipo A y un extra UBS 4.0 Tipo C con carga rápida, función de Display Port y Thunderbolt 4.

Dejando a un lado los puertos físicos, en el apartado inalámbrico también viene bien servido: con un WiFi 6 y Bluetooth 5.1. Desconocemos el motivo, pero este último nos ha dado algunos problemas con los periféricos que hemos conectado y que con otros ordenadores funcionan bien. Por ejemplo, ralentizaciones con el cursor del ratón, pulsaciones de teclas dobles e incluso interferencia con otros dispositivos de casa.

¿Me lo compro?

A la pregunta maestra le precede todavía un par de valoraciones. La primera es la cantidad de software que viene preinstalado en el ordenador nada más sacarlo de la caja. Si ya Windows 10 viene lo suficientemente aliñado con aplicaciones que nunca vamos a abrir, incluir 7 programas más -algunos tan intrusivos y molestos como el antivirus que viene preinstalado- no hace sino empeorar la experiencia de usuario.

LG Ultra 7 Izan González

El otro punto a mencionar es la calidad del audio que desprenden sus dos altavoces. Consigue un sonido estéreo con buena calidad y potencia combinado con la tecnología DTS: Ultra X. Especialmente útil si vamos a utilizar el ordenador portátil como centro multimedia para ver películas, series o una retransmisión en Twitch.

El LG Ultra 17 (1.487euros) es un ordenador portátil para los que ven en el ordenador la mejor y más elemental herramienta de trabajo del día a día. Sin renunciar a echar esas partidas al videojuego de moda que tan bien sientan para desconectar. Un equilibrio prácticamente perfecto entre lo que entendemos un ordenador de batalla para el día a día y una apuesta segura para los que necesiten un extra de movilidad gracias a su gran pantalla, duración de batería y relativo poco peso.

