Todo lo que tienes que tener en cuenta antes de comprar un portátil

Comprar un portátil es una tarea complicada. Existen muchos modelos y variables que tener en cuenta antes de decidir, especialmente si tenemos en cuenta que ese que hemos visto en unos grandes almacenes puede convertirse - o no- en nuestra opción ideal.

Y es que hay que tener en cuenta que, lo más habitual, es que este portátil será nuestro compañero mucho tiempo, varios años hasta que deje de funcionar. Además, independientemente de qué gama adquiramos, será un desembolso grande de mínimo en torno a 300 euros. Es crucial tener muy claro qué queremos comprar.

Por eso, desde OMICRONO pasamos a dar una serie de consejos para que, a la hora de comprar un portátil, se puedan elegir el mejor dispositivo que se ajuste mejor a las necesidades y aspiraciones que se estén buscando.

¿Qué necesitas?

Ordenador portátil de noche Im_Jenny | Pixabay

Puede sonar raro, pero antes de fijarnos en ningún modelo es importante fijarnos en nosotros mismos. Dejemos a un lado modelos, especificaciones, y precios: las primeras preguntas antes de sacar la billetera nos las debemos hacer a nosotros mismos, ya que el portátil que elijamos dependerá directamente de nuestro uso, nuestro carácter como usuario y de nuestro presupuesto.

Antes de nada: ¿para qué vas a usar el portátil? Hay muchos tipos de usuario diferentes; están los 'heavy users' que usan todo el día el dispositivo para trabajar, están los que lo quieren para jugar y también están los más casuales, que quieren consumir multimedia, navegar por Internet y jugar a algún juego ocasional.

Dependiendo de qué tipo de usuario seas, necesitarás un tipo de portátil u otro. ¿Quieres jugar en tu portátil? Lo más recomendable es tirar por un portátil gaming, ya que aunque suelen adolecer de diseño, tienen características especiales como pantallas de amplia tasa de refresco, hardware con potencia para correr títulos de todo tipo y buenas conexiones para conectarle todo tipo de periféricos.

En caso de que no vayas a jugar pero sepas que vas a estar todo el rato usando el portátil, querrás optar por una gran batería. En este punto los MacBook son buenos dispositivos, pero hay otros como el Dell XPS que ofrecen un grandísimo rendimiento en este apartado. También dependerá del trabajo que hagamos, ya que en caso de trabajar con archivos multimedia o creación de contenido necesitaremos uno con una muy buena pantalla.

MacBook. Scott Webb Unsplash

Si por otra parte sabes que tu uso es más casual, con navegación web y consumo multimedia como principal bandera (o en su defecto sabes que no lo vas a someter a tareas muy estresantes), prácticamente cualquier portátil te va a dar un buen resultado. En definitiva, debes valorar cuánto y cómo vas a usar tu portátil y saber elegir en consecuencia; de nada sirve comprarte un portátil gaming sólo porque tenga un hardware solvente si no lo vamos a aprovechar y tampoco vale la pena gastarse poquísimo dinero si sabemos que le vamos a dar un uso más extenso.

Sé equilibrado...

Esto hila con el siguiente punto. No hace falta irse a los extremos; ni necesitas gastarte miles de euros en un portátil pensando que con eso vas a tener de sobra ni debes racanear en exceso con la idea de que no necesitas mucho. En ambos casos saldrás perdiendo, ya que en el primer caso no aprovecharás las mejores bazas del aparato y en el segundo te verás tremendamente limitado cuando tu tipo de uso fluctúe.

Racanear en un portátil puede ser un problema, ya que aunque no queramos hacer nada especial en él tendremos problemas de rendimiento y nos encontraremos límites si queremos empujarlo un poco más allá. Irse a por un MacBook Pro de 3.000 euros pensando que es lo mejor y que te va a valer para muchos años también es una mala idea. Gastarás montones de dinero extra en funcionalidades que ni vas a tocar para obtener lo mismo o peor que obtendrías con otro tipo de portátil.

... y paciente

Dell XPS 13. Dell

Comprar un portátil, a mí al menos, me hace ilusión. Es un momento de nerviosismo casi, ya que te vas a gastar bastante dinero de un plumazo y quieres que te llegue cuanto antes. Salvo que tu caso requiera inmediatez, no recomendamos en absoluto ser impaciente e ir a por el primer portátil que encaje mínimamente con tus preceptos. Debes ser paciente.

El hardware va cambiando y mejorando, al igual que tus usos. Sobre todo, necesitamos investigar de forma calmada. Hay que mirar montones de modelos, montones de precios y (como veremos más adelante) hay que investigar lo máximo posible. Es fácil caer en la tentación de comprar el primer portátil que se ajuste a lo que queremos y a nuestro presupuesto y tirar hacia él. Podría haber mejores modelos por ahí que habremos desaprovechado por una oferta demasiado jugosa (y que a veces puede jugarnos una mala pasada).

Para, piensa en cuánto dinero quieres gastarte y revisa. También razona bien qué tipo de uso vas a darle, como hemos dicho anteriormente. Tienes todo el tiempo del mundo (repetimos, salvo en caso de extrema necesidad) para escoger tu portátil, y una compra acelerada te puede salir extremadamente cara.

Infórmate lo máximo posible

Procesador Intel. Christian Wiediger Unsplash

Sabemos que este punto es complicado. No todo el mundo entiende de hardware y habiendo tantos modelos y componentes en el mercado, la lista de características de un equipo se puede hacer especialmente grande para un usuario. Pero existen muchos canales de información que te pueden ayudar mucho a entender de forma básica como funciona la tecnología que te dispones a comprar.

Un ejemplo. No os pedimos que entendáis toda la lista de características, como la GPU o la CPU. Pero, pongamos que queréis un portátil gaming. Buscáis modelos en Internet con un cierto presupuesto y encontráis un modelo. Debéis informaros lo máximo posible acerca de ese mismo modelo, sin tener que recurrir a aprender cómo funciona la tecnología.

Los análisis en Internet son una grandísima herramienta de orientación. No hace falta saber mucho; estos mismos análisis nos dicen si el equipo es suficientemente potente, en qué adolece, de qué puede presumir, etcétera. En OMICRONO, por ejemplo, tenemos una serie de análisis que podéis consultar sin ningún tipo de problema. Revisad toda la información a vuestro alcance y no paréis de buscar e informaros para cercionaros de que lo que váis a comprar es el producto adecuado.

Canales de información y compra

Portátil de Microsoft.

Olvida a tu cuñado. Sí, ese que te ha dicho que el MacBook es lo mejor que te puedes comprar. Olvida también a ese amigo tuyo que tienes entendido en tecnología que te recomienda el primer portátil que ha visto en Media Markt. Si has tomado la decisión de informarte, debes hacerlo por medios especializados.

Revisa canales de YouTube especializados en tecnología, medios de prensa como OMICRONO especializados en hardware (tanto escrita como online) y si tienes la oportunidad, recurre a un usuario que tenga probados conocimientos de hardaware que te pueda echar una mano... pero de verdad. Que busque contigo, que se apoye en ti y te recomiende el mejor producto para ti.

Sobre todo esto ocurre en las tiendas. En los comercios hay gente que se hace llamar experta que están comisionados por marcas de terceros para que recomienden sus productos. Si ves a alguien en la tienda que te ofrece el último modelo de cierta marca... sospecha.

Lo mismo ocurre con los canales de compra. No está mal comprar en tiendas físicas, ya que en estas están mucho de los modelos que verás en Internet. Pero siempre recurre a comercios y puntos de venta fiables y autorizados. Las estafas están a la orden del día en Internet y hablamos de comprar un portátil, por lo que puedes ser una presa fácil para los ciberdelincuentes. Nunca recurras a marketplaces que puedan hacerte dudar o que no conozcas.