Así es Qric, el nuevo perro robot de Oppo: puede saltar, dar volteretas y transportar objetos

Los perros robots (o llamados coloquialmente en Internet, 'ciberperretes') ya son toda una realidad en España. Por supuesto el podio respecto a fama se lo lleva Spot, de Boston Dynamics, pero firmas como Xiaomi ya han seguido sus pasos y han hecho sus propias versiones de estos curiosos animales robóticos. La última en sumarse a la fiesta es OPPO, que en su OPPO INNO Day han dado a conocer a Qric, su primer perro robot.

Así lo ha revelado la compañía china en un escaso teaser en el que no se dan detalles concretos sobre el perro, más allá de mostrarlo al mundo. Qric es la abreviación bde Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller, es decir, un perro robot cuadrúpedo que se puede controlar de forma remota.

Curiosamente, OPPO ha decidido hacer gala de su ingeniería de diseño y ha dotado a Qric de una estética increíblemente distinta a la de los perros robots de otras firmas. Una estética que ya ha llevado a Boston Dynamics a tomar acciones legales contra sus competidoras, por lo que esta decisión tiene mucho más sentido del que parece.

El perro robot de OPPO

Hasta que no llegue el día 14 de diciembre no sabremos mucho más de este pequeño aparato. El vídeo que ha publicado la propia OPPO en su canal de YouTube muestra cómo Qric es capaz de saltar sobre sus 4 patas y dar volteretas hacia atrás. También puede controlarse mediante un dispositivo OPPO, y al tener cámaras integradas en el frontal, el dueño del perro puede ver lo que este ve en tiempo real.

Pese a que se muestra como un juguete, este dispositivo es una demostración de fuerza tecnológica por parte de OPPO. Como el CyberDog de Xiaomi o Spot de Boston Dynamics, Qric puede transportar cosas e incluso 'hablar' gracias a sus altavoces incorporados. Se intuye que tiene reconocimiento de personas y objetos, ya que en el vídeo se ve cómo Qric recibe a un repartidor, pidiéndole que ponga el paquete en su espalda.

Qric en su último spot.

Otra de las funciones más interesantes del perro es que tiene un sistema que recuerda al de detección de caídas de Apple. Si Qric detecta que un ser querido está en problemas por haberse caído, por ejemplo, llamará a un contacto de emergencia predefinido, presumiblemente usando los sensores que ubica en el espacio en el que debería ir su cabeza.

OPPO, por el momento, no ha especificado algunos de sus puntos clave como su autonomía o sus capacidades técnicas. No obstante, la adición del fabricante chino al mercado de animales robóticos indica que no será la última en presentar su alternativa, iniciando toda una era por el camino.

