Xiaomi desata la locura con su primer perro robot: así es el CyberDog

En una conferencia prácticamente histórica para Xiaomi, hemos visto nacer sus nuevas tablets, las Xiaomi Mi Pad 5 y sus nuevos teléfonos, los Xiaomi Mi MIX 4. Dispositivos que posiblemente se queden solo en China y no lleguen a España, pero que han quedado eclipsadas por la última locura de Xiaomi: un perro robot llamado CyberDog.

La conferencia se ha dejado lo mejor para el final (algo sorprendente, dado que ha durado nada menos que 3 horas), con CyberDog apareciendo directamente en el escenario junto al CEO de Xiaomi. De hecho, ha hecho incluso una demostración, con pirueta incluida mostrando qué es capaz de hacer.

Este perro, que recuerda enormemente a Spot de Boston Dynamics, se constituye como el robot más avanzado de Xiaomi, con hasta 6 micrófonos incorporados y con lo mejor de Intel e Nvidia en su interior.

¿Un perro robot?

Por supuesto, no es lo mismo hablar de un televisor que de un perro robot. Este robot incorpora un procesador de Nvidia, un Jenson Xavier NX que tiene hasta 21 teraflops (TOPS) de potencia. Dispone de motores con modelos de aprendizaje automático, y es capaz de realizar todo tipo de piruetas y seguir órdenes gracias a la potencia del NX de Nvidia.

Intel firma la cámara de profundidad frontal Intel RealSense D450, que trabaja en conjunto con otros tanto sensores y cámaras. Por supuesto, el perro está lleno de ellos, según Xiaomi, incluyendo todo tipo de cámaras, sensores. Incluso tiene GPS, para conseguir navegar allá por donde pase con un margen de error de tan solo 1 centímetro. Y sí, es capaz de esquivar todo tipo de obstáculos, incluso los que no estén delante de él.

Características del CyberDog. Xiaomi Omicrono

Cuenta con reconocimiento facial para seguir a su dueño y obedecerle, de tal forma que pueda seguirlo allá por donde vaya, incluso si hay obstáculos de por medio. Se controla mediante un mando o desde su propia aplicación. Además, es compatible con comandos de voz.

Soporta hasta 3 kilos de carga máxima, dispone de un almacenamiento de 128 GB SSD y su velocidad máxima es de 3,2 metros por segundo. Su motor interno tiene una potencia de 32 Nm de par, y una velocidad de rotación máxima de 220 revoluciones por minuto. En cuant oa conectividad, incluye HDMI para conectar periféricos como cámaras y 3 puertos USB-C, para expandir su conectividad.

Precio y disponibilidad

CyberDo. Xiaomi Omicrono

Lo cierto es que Xiaomi ha sorprendido sobremanera con este robot, y no es para menos, ya que en la presentación no eran pocos los que esperaban que este robot quedara como una muestra de poderío tecnológico de Xiaomi. No es así; se venderá al consumidor por 9.999 yuanes, es decir, unos 1.288 euros al cambio. Desgraciadamente, no sabemos si se venderá de forma internacional.

¿Y para qué querríamos un perro robot? Este CyberDog tiene aplicaciones tanto a nivel de consumidor como industriales; en el segundo campo, por ejemplo, podría servir para realizar búsquedas y para sortear obstáculos en desastres naturales. Respecto a lo que un consumidor podría hacer, este podría ser un robot para asistir a personas con movilidad reducida o como 'perro guardián'... futurista.

