Nueva Xiaomi Mi Pad 5, el nuevo rival barato del iPad Pro

Al igual que ocurrió con los Xiaomi Mi MIX, las tablets de Xiaomi pasaron al olvido hace ya varios años. El último modelo, la Xiaomi Mi Pad 4 se presentó en España en 2018 y no ha sido hasta ahora que la firma china lo ha vuelto a intentar en el terreno de las tablets. Han presentado sus nuevas Xiaomi Mi Pad 5 y Mi Pad 5 Pro.

Las nuevas tablets de Xiaomi llegan junto a los Xiaomi Mi MIX 4, también presentados en la misma conferencia, y se constituyen como un intento bastante descarado de competir contra los iPad Pro de Apple. Tanto es así que el diseño de estas nuevas tablets no es ningún misterio; recuerda muchísimo al de las tablets de Apple.

Tenemos el mismo sistema magnético para su lápiz, una funda-teclado también similar a las de Apple y sobre todo contamos con los mismos bordes reducidos, así como sus cantos planos. Eso sí, pretende derrotar a los de la manzana de una forma muy sencilla: relación calidad-precio.

Nuevas Xiaomi Mi Pad 5

Mi Pad 5. Xiaomi Omicrono

Estamos ante dos modelos, uno inferior y otro superior. El hardware que nos encontramos está a la altura de lo que podemos esperar: un panel LCD de 11 pulgadas en resolución 2.560 x 1600 pulgadas y tasa de refresco a 120 Hz. Le acompañan HDR10, TrueTone y Dolby Vision. En cuanto a procesadores, el modelo no Pro monta un Qualcomm Snapdragon 860 y el superior, un 870.

En su interior, junto a los 860 y 870 nos encontramos con memorias RAM de 6GB (con una variante de 8 para la Mi Pad 5 Pro) y 128 o 256 GB. Respecto a las cámaras, el modelo inferior monta un discreto sensor de 13 megapíxeles y la Mi Pad 5 Pro monta un sensor de 50 megapíxeles.

Sin embargo, la combinación de cámaras es algo extraña; si optamos por el modelo con WiFi, recibiremos el mismo sensor de 13 megapíxeles, pero solo podremos optar por el de 50 en el caso del modelo 5G. Como cámara frontal, la Mi Pad 5 estándar tiene un sensor de 8 megapíxeles y el modelo Pro también tiene ese mismo sensor junto a otro de 5 megapíxeles.

Mi Pad 5. Xiaomi Omicrono

La nueva tablet de Xiaomi destaca por su delgadez; 6,85 milímetros de grosor junto a un peso de 511 gramos para el modelo inferior, que cuenta con una batería de 8.720 mAh y y carga rápida de 33W. Mientras el modelo Pro dispone de una batería de 8.600 mAh con carga rápida de 67W, y como es de esperar, aumenta en tamaño y peso, aunque no mucho; 515 gramos y 6,86 gramos.

Destaca el hecho de que Xiaomi no haya elegido MIUI por defecto, sino que de nuevo ha seguido los pasos de Apple: el sistema elegido será MIUI for Pad, una suerte de SO adaptado para sus tablets como ocurre con iPadOS, que básicamente es una variante de iOS adaptada para las tablets de Apple.

Finalmente, como añadidos tenemos WiFi 6, Bluetooth 5.1 y un sistema de sonido Dolby Atmos de 4 altavoces y 4 micrófonos. El caso del Pencil de Xiaomi es el mismo que el del iPad; la parte lateral de la tablet cuenta con una serie de imanes que mantendrán sujeto el lápiz de la tablet.

Precio y disponibilidad

Al igual que ocurre con el Xiaomi Mi MIX 4, esta tablet se ha presentado en China, por lo que aún no se han revelado los detalles de los precios en España. Sin embargo, en conversión las tablets de Xiaomi costarán desde 263 euros en el caso de la Mi Pad 5 y desde 330 euros en el caso de la Mi Pad 5 Pro.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan