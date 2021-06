Los perros robot de Boston Dynamics bailan K-pop con una espectacular coreografía

A finales del año pasado, la firma automovilística Hyundai realizó la compra a SoftBank de Boston Dynamics, la firma de robótica e ingeniería responsable del popular perro robot Spot. Un dispositivo que ha causado verdadero furor en España al igual que otros de sus compañeros, como Atlas con sus vídeos de parkour.

Ahora, para celebrar esta compra de 1.100 millones de dólares que se hace efectiva este mismo mes de junio, Boston Dynamics ha publicado junto a Hyundai nuevos vídeos. El último es todo un espectáculo: 7 perros robot Spot en perfecta sincronía realizando un baile de K-pop.

Concretamente, una coreografía que ha llevado mucho trabajo por detrás y que está realizada al son de la canción IONIQ: I'm on it del grupo de K-pop internacional BTS. Además, el grupo de artistas se ha sumado a la promoción con un nuevo clip en el que interactúan con el pequeño Spot, de nuevo, demostrando las capacidades del robot.

Hyundai, Boston Dynamics y... ¿BTS?

Vídeo de Boston Dynamics.

En el vídeo, podemos ver que la coreografía aprovecha el brazo superior de Spot para realizar diversos movimientos con ilusiones ópticas. En un primer momento, parece que hubiera un solo robot; posteriormente, vemos que aparecen hasta 7 perros que mezclan sus brazos para formar movimientos y formas con sus extremidades.

La propia Boston Dynamics, en su blog, explica cómo han llevado a cabo este proyecto. Porque no, no es un vídeo renderizado en 3D; estos son 7 robots reales que tienen sus relojes internos sincronizados. "De hecho, no saben ni que se está reproduciendo música", afirman desde Boston.

Perros Spot en el vídeo con BTS. Boston Dynamics / Hyundai YouTube

El truco está en que no se mueven al son de la música, sino que es el resultado de un proceso de programación y colocación específico. De hecho, este simple vídeo de poco más de un minuto ha llevado horas y horas de trabajo, tanto a nivel de ingeniería como a nivel de coreografía.

El vídeo de Spot's On It no es el único que la alianza entre Boston Dynamics y Hyundai ha desarrollado. Un nuevo vídeo muestra al propio grupo de K-pop, BTS, jugando y presentando la colaboración entre la firma tecnológica y la automovilística.

Vídeo de Boston Dynamics con BTS.

Obviamente, lo más complicado fue llevar una coreografía humana al terreno de la robótica. Según explica Eric Whitman, ingeniero de Boston Dynamics, hubo "muchos desafíos para incorporar la visión de nuestro coreógrafo, que está acostumbrado a tratar con bailarines humanos, en nuestro software.

Todo tenía que prepararse de antemano y redactarse con precisión. Los robots tienen la ventaja sobre los humanos de que son muy repetibles: una vez que lo haces bien, se mantendrá. Pero tienen la desventaja de que tienes que contarles [a los robots] cada pequeño detalle. No improvisan en absoluto".

Spot, el perro robot de Boston Dynamics. Boston Dynamics / Hyundai YouTube

Para realizar el vídeo, se contó con la colaboración de Monica Thomas, coreógrafa profesional y ex-bailarina. Tuvo que mantenerse en permanente contacto con los ingenieros de Boston Dynamics, que programaron uno a uno los pasos que los robots tenían que seguir en sincronización. Todo ello sumado al hecho de que hablamos de perros, no de robots humanoides.

Una vez definidos los pasos de baile, pasaron a manos de Jakob Welner, un consultor de movimientos robóticos que los animó en Autodesk Maya. Finalmente, el equipo de Spot emuló los pasos en Coreographer, un módulo de software creado por la propia Boston Dynamics y desarrollado para este fin.

Hyundai Bayón. E.E.

Mediante una interfaz gráfica, el usuario puede arrastrar y mover pasos de baile para crear su propia rutina. Tras una serie de simulaciones, el equipo de control se encargó de llevarlas al plano físico gracias al trabajo de Welner.

La compra del 80% de Boston Dynamics por parte de Hyundai a SoftBank fue anunciada en diciembre del año pasado. La idea es reforzar la división robótica de Hyundai, Hyundai Robotics, que se ha convertido en una empresa con relativa independencia. Esta compra se ha formalizado este mismo año de forma oficial.

El CEO de Hyundai, Chung Eui-sun, justifica esta adquisición asegurando que la robótica representará hasta el 20% del negocio de la automovilística. Se espera que para el año 2025 Hyundai invierta hasta 1.400 millones de dólares en el campo de la robótica.

