La impresionante película de esquí grabada con drones DJI que te dejará con la boca abierta

Para muchas personas el invierno es sinónimo de montañas nevadas por las que deslizarse con unos esquís o una tabla de snowboard. Si ver a Queralt Castellet conseguir la plata para España en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 no consigue llenar las pistas de montaña, el estreno de la película freeride Flow, grabada enteramente con drones DJI, es el golpe definitivo para poner los dientes largos a todos los aficionados que aún no han tenido tiempo de catarlo esta temporada.

Sam Favret baja pendientes de vértigo como si flotara seguido de un dron de DJI. Este esquiador está especializado en el estilo freeride, esos locos que se lanzan por terrenos naturales sin acondicionar. "Me gusta el lado crudo de la acción, el hecho de que no hacemos trampa, tenemos que decir la verdad, vemos atletas que no pueden fingir sino que simplemente tienen que actuar" explica Maxime Moulin, director de la cinta.

Las espectaculares imágenes que muestra Flow están tomadas en el paisaje más salvaje de pistas de Chamonix-Mont-Blanc. Durante el invierno 2020/2021 cuando la mitad de la población seguían lidiando con un confinamiento eterno, ellos aprovechaban la soledad de las pistas cerradas al público.

El equipo formado por solo tres personas fue capaz de capturar la inmensidad de las escenas gracias a una serie de drones DJI como el Mavic 2 Pro, el modelo plegable de la marca que cuenta con una cámara Hasselblad. Con el equipo de tres personas y tres drones, emprendieron el ascenso de cinco horas desde el valle a la cima para tomar las imágenes.

Durante la grabación, el equipo alternó entre drones FPV, DJI Inspire 2 con Zenmuse X7 y DJI Mavic 2 Pro. "En 2014 quedé impresionado por las oportunidades que ofrecen los drones; la fotografía aérea se volvió accesible para todos" explica el piloto de drones que grabó las imágenes, Hensli Sage a ViewPoints en una entrevista.

El modelo Inspire 1, por ejemplo, fue el primer dron cinematográfico del mundo en integrar un sistema de transmisión de vídeo HD, un estabilizador con rotación 360º y una cámara 4K, y su segunda versión incluye novedades como el sistema anticolisión en dos direcciones con redundancia de sensores.

Grabación con drones de Flow Fabian Bodet Omicrono

"Poder ver el entorno en el que estás operando es esencial para sentirte seguro y poder volar a gran velocidad cerca del suelo", Hensli se refiere al sistema FPV que incluyen estos modelos y que se basa en unas gafas que unas gafas que se conectan a la nave y permiten ver con una señal nítida lo que se está grabando. De esta forma, el piloto maneja el mando según lo que quiere recoger en la cámara y no en el movimiento del dron visto desde tierra.

Además, de los drones, el equipo utilizó radios y sus teléfonos para comunicarse a distancia durante el rodaje: "Al filmar con un dron, la distancia requiere tener una discusión detallada antes del rodaje y estar en contacto con una radio o un teléfono durante la acción para ajustar las tomas", explican.

El resultado son secuencias en movimiento siguiendo al esquiador, de lejos en las que parece una pulga cayendo por la ladera y de cerca en las que es posible sentir a través de la pantalla la nieve fresca rozarte la cara. Por esta cinta han recibido el premio al mejor cortometraje internacional de esquí del Festival de Cine de Esquí High Five 2021 en Annecy, Francia.

