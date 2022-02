Twitter no funciona: la red social da problemas a usuarios en todo el mundo

Twitter, la red social de microblog, ha comenzado a dar problemas de conexión a los usuarios de todo el mundo al borde de las 18:30 horas de España. Según la web Downdetector, muchos usuarios no eran capaces de utilizar la plataforma con normalidad debido a la imposibilidad de cargar el feed o la página principal.

Según la referida página, los principales informes de fallos se han dado en todas las capitales de provincia de España, pero se trata de una incidencia global, pues también funciona con dificultades en otros países del mundo.

Aunque son muchos los usuarios a los que no les carga la red social, otros han explicado en diferentes foros que Twitter les ha deslogueado sus cuentas, con lo que no pueden acceder a ellas. Les aparece un error que dice "algo ha ido mal, no te preocupes, no es tu culpa. Vuelve a probar".

Según la página de estado de Twitter de la propia compañía "estamos experimentando un nivel elevado de errores de API a partir de las 17:41 UTC y actualmente estamos investigando. La presencia y el alcance de cualquier impacto en el cliente no se han determinado en este momento, pero proporcionaremos una actualización tan pronto como sepamos más".

En cualquier caso Twitter explica que estos errores que impiden el funcionamiento con normalidad no se trata de un apagón (total o parcial) sino "un rendimiento degradado", con lo que esperan que el servicio vuelva a estar operativo lo antes posible.

No es el primer fallo que Twitter sufre este mes. Según la página de estado de la empresa, aunque en esos casos los usuarios no sufrieron un impacto en sus cuentas ni vieron interrumpido el servicio.

