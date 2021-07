EEUU insiste que los drones DJI son una amenaza, tras un informe que lo desmentía

El Gobierno de Estados Unidos incluyó en su 'lista negra' a la empresa china DJI, fabricante de drones que también se venden en España. Defensa asegura que el Gobierno chino utiliza la tecnología de estos drones para espiar a los ciudadanos, por lo que ha aplicado un veto comercial a la compañía. Sin embargo, un informe reciente contradice el argumento de las autoridades estadounidenses.

A principios de verano, trascendía un informe del Pentágono en el que se admitía que los drones de esta marca que se utilizan en el país americano podían ser seguros y se recomienda su "uso por entidades gubernamentales". Con estas afirmaciones, el informe socava la postura del Departamento de Defensa en la que se sustentaba hasta ahora el veto a DJI.

Semanas después de que el informe se haya hecho público, el Departamento de Defensa de EEUU ha emitido una declaración asegurando que la publicación de ese informe no ha sido autorizada. Consideran que el documento es inexacto y descoordinado y reiteran que los drones de la marca DJI "representan amenazas potenciales para la seguridad nacional".

Varios informes dan negativo

DJI Air 2S Chema Flores Omicrono

El informe publicado en The Hill y elaborado por el propio Pentágono indica que no se ha encontrado ningún código malicioso al analizar varios modelos de la marca. Aunque ahora el Departamento de Defensa asegura que ese informe no tenía autorización para ser publicado, otros anteriores han llegado a conclusiones similares.

Un informe de 2019 del Departamento de Seguridad Nacional no presentaba pruebas de una posible conexión entre los drones y el gobierno chino tras analizar los modelos DJI Mavic Pro y Matrice 600 Pro. No se encontraron evidencias que indicaran que los drones enviaban datos sobre el lugar donde están volando, uno de los argumentos del Gobierno de Estados Unidos para aplicar el veto.

Aún así, las autoridades aseguran que la amenaza sigue activa y que estos drones son un peligro para la seguridad del país. DJI fabrica drones tanto para uso militar, como para utilización comercial y drones de ocio.

DJI vetada en EEUU

DJI Mavic Air 2 Chema Flores Omicrono Omicrono

Mantener a DJI en la 'lista negra' de la Administración estadounidense supone que la compañía no pueda realizar negocios en este país e impide a las empresas de EEUU firmar acuerdos con DJI.

No pueden comprar ni venderle tecnología al fabricante de drones, lo que supone que la marca se queda sin acceso a componentes importantes para sus dispositivos, como los procesadores. DJI se ha visto obligada a buscar nuevos proveedores fuera del mercado norteamericano.

Para los consumidores esta prohibición supone que encontrar a la venta uno de los modelos de la marca es extremadamente difícil. la mayoría de las tiendas no pueden vender directamente los productos al fabricante.

La compañía se suma así a una buena lista de empresas tecnológicas chinas que ya no pueden operar en el mercado de Estados Unidos, la más conocida de todas las que sufre este veto es Huawei, que ha tenido que reinventarse para compensar aquellos componentes y aplicaciones de empresas estadounidenses que ya no puede usar en sus móviles.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan