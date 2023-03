Twitter está caído: la red social no funciona en todo el mundo

Twitter está caído en España y en gran parte del mundo. Según recoge la web Downdetector.com, la red social de Elon Musk está sufriendo una falla que impide ver los enlaces de las webs de forma correcta. Los links están completamente rotos y no funcionan.

Los problemas han empezado sobre las 18 de la tarde, hora peninsular española, lo que ha provocado un auténtico despunte en los reportes de los usuarios. Estos denuncian que la plataforma no solo no muestra los enlaces de páginas web correctamente, sino que las imágenes de todo el sitio se han roto y no se muestran bien.

Recordemos que actualmente Twitter se encuentra en una situación muy delicada, con una plantilla de trabajadores descontentos y con un funcionamiento bajo mínimos debido a las oleadas de despidos y mala praxis de Musk a la hora de dirigir la empresa. Una de las posibles teorías respecto a este fallo estaría centrado en el acortador de URLs de Twitter usado para mostrar lo que se enlaza en lo que publican los usuarios.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

