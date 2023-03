Netflix tiene un rival gratis inesperado: los usuarios de Twitter suben series y películas enteras

Debido a la increíble oleada de despidos que Elon Musk ha perpetrado en Twitter, la red social se encuentra prácticamente sin activos en España y en el resto del mundo. Los pocos trabajadores con los que cuenta actualmente la firma ya lo tienen difícil para trabajar bajo las condiciones del magnate, pero lo es más teniendo en cuenta el caos actual que reina en la red social. Tanto es así, que los usuarios se están aprovechando de la falta de control, acentuada con la llegada de Twitter Blue.

Y es que este descontrol, que permitía a usuarios subir películas enteras a Twitter, ya existía de antes. La diferencia se encuentra en que ahora Twitter Blue ha llegado, y la suscripción de pago permite subir vídeos de hasta 60 minutos a la plataforma. Esto ha servido a usuarios para que suban películas en unas pocas partes a Twitter.

Así, muchos usuarios están planteándose esta ausencia de moderación como una alternativa a Netflix, máxime ahora, que está sufriendo un auténtico sangrado de usuarios debido a sus políticas para evitar que se compartan cuentas.

Twitter se vuelve a descontrolar

A día de hoy, servicios como Plex permiten ver un cierto tipo de contenido bajo demanda de forma gratuita. No obstante, la piratería es un recurso muy activo para muchos usuarios, y está causando que ante la debacle de Netflix, muchos opten por esta iniciativa. Recordemos que subir contenido multimedia sin tener los derechos de autor pertinentes estaba prohibido. Y lo sigue estando, al menos en la teoría.

La clave está en la moderación. Twitter, desde siempre, ha tenido en su haber un equipo de personas humanas así como métodos automatizados para detectar y acabar con este tipo de actividades. Los despidos de Twitter y la permisividad de Twitter Blue han hecho que por unos pocos euros al mes, usuarios puedan colgar películas como Shrek 2 en alta definición, pudiendo verse completamente gratuita.

El caso del usuario @mausvicente es muy llamativo, ya que ha subido en dos tuits la película completa de Shrek 2 en castellano y en alta definición. Un tuit que a día de hoy sigue disponible, y eso que se publicó el pasado 16 de febrero. Por no hablar de que ha conseguido casi 50.000 'Me Gusta' desde entonces, por lo que no hablamos de cualquier tuit suelto con poca tracción. Y otros tuits han imitado el primero.

La clave de esto está en Twitter Blue. La suscripción de pago de Twitter permite subir vídeos en Full HD en longitudes de hasta una hora. Como Twitter se ha quedado prácticamente sin su equipo de moderación, muchos están aprovechando las ventajas de Blue para suscribirse, publicar la película y no esperar a que la plataforma le tumbe la cuenta, que es lo que está ocurriendo actualmente.

Aquí tenéis la peli completa de Shrek en HD pic.twitter.com/4XHXf6sGi5 — bertson (@rodriber) February 26, 2023

Ya en el pasado, cuando la falta de moderación se empezó a notar, los usuarios dedicaban hilos enteros a subir sus películas. La clave está en que sin Twitter Blue, la red social permite subir vídeos de 2 minutos y 20 segundos como máximo, lo que alargaba estos hilos a cientos de tuits. Con Blue, esto se traduce en un par de tuits, tres a lo sumo.

Esto puede ser tremendamente problemático para Elon Musk, ya que al igual que ocurrió con el caos de los verificados (que provocaron serios problemas al magnate), las empresas productoras de películas podrían llevar a juicio a Twitter por incumplir las normativas referentes a la publicación de contenidos protegidos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan