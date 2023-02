Gmail sufre una caída global: el servicio de correo de Google se cae durante unos minutos

Gmail se ha caído esta tarde. No, no eres tú; el cliente de correo electrónico de Google ha sufrido una incidencia a partir de las 14:00 de la tarde, hora peninsular española. Accediendo desde web, te aparecía el error 502, o lo que es lo mismo, "el servidor se ha encontrado con un error temporal y no ha podido completar tu solicitud". Por el momento, no se sabe más del fallo, más allá de haber sido generalizado en España.

Durante unos pocos minutos, el cliente de correo ha sido completamente inaccesible desde España. Al intentar acceder a Gmail, los usuarios se encontraban con dicho error, implicando que el servidor principal que da servicio al cliente no respondía como debía.

Afortunadamente, esta caída ha durado menos de 10 minutos, por lo que no ha causado mayores inconvenientes a todos los entornos empresariales y de consumo que dependen íntegramente de este software.

Gmail se cae

En un principio, se creía que la caída había sido focalizada en unas pocas zonas del país. Nada más lejos de la realidad; dicha caída se había producido a nivel mundial, dejando durante unos instantes el servicio completamente inutilizado. Google, debido a la brevedad del suceso, no ha dado detalles de lo sucedido. Eso sí, la caída ha afectado a otros servicios como Drive, y los reportes se siguen sucediendo, indicativo de que se están produciendo caídas menores en otras partes del mundo.

Que este tipo de servicios se caigan tan brevemente no es en absoluto algo común. En 2021, fue famoso el caso de la caída generalizada que sufrieron los servicios de Meta más importantes, tales como WhatsApp, Instagram o Facebook. Una caída que duró nada menos que 6 horas, y que puso en jaque a toda la empresa.

WhatsApp, Instagram y Facebook

Al final, se supo que el fallo se debió a un cambio en la configuración de los routers que coordinan el tráfico de la red y sus centros de datos. Es decir, un error en la configuración de las 'tripas' de Facebook provocó que todos sus servicios prácticamente se borraran de Internet.

Este apagón no fue exclusivo para los usuarios de las distintas redes sociales y servicios, sino que también afectó a los propios trabajadores de la compañía. Los empleados de la empresa trabajan a través de Workflow, una plataforma interna que también se cayó por el error, de esta forma, dejaron de funcionar el correo interno, las herramientas de administración o los accesos a las oficinas, con lo que se tardó más en solventar el fallo.

