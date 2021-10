Caída de WhatsApp, Instagram y Facebook a nivel mundial: los servicios dejan de funcionar

No, no eres solo tú: WhatsApp no funciona. Y no solo la aplicación de mensajería más usada está teniendo problemas. Tanto Instagram como Facebook se han caído también, todas en España. En estos momentos, ninguna de las tres redes sociales se pueden usar.

Tal y como reflejan las respectivas páginas de Downdetector de WhatsApp, Instagram y Facebook, las 3 se han caído. En el momento de escribir este artículo, las 3 redes sociales están teniendo todo tipo de problemas; desde problemas para enviar mensajes hasta la imposibilidad de cargar imágenes en Instagram.

Esta no es ni mucho menos la única caída que la tríada de aplicaciones de Facebook ha sufrido en estos últimos meses. Este pasado mes de septiembre vimos como Instagram se volvía a caer y a principios de año, también lo hacían las 3 aplicaciones a la vez.

WhatsApp, Instagram y Facebook

Los problemas han empezado alredor de las 17:00 de la tarde, hora peninsular española. Como decimos, los errores que se encuentran los usuarios han sido variados, dependiendo de las aplicaciones. En WhatsApp, la propia aplicación no funciona bien pero lo que más está presente es la imposibilidad de mandar mensajes.

En Facebook, el sitio web no carga y tampoco el feed principal. En Instagram ha ocurrido exactamente lo mismo; no funcionan ni la app ni la página web, y no cargan las imágenes. El fallo, además, no se limita al territorio español. Tampoco funciona Facebook Messenger, la aplicación de mensajería de Facebook.

Y es que la caída ha sido a nivel mundial. Las tres redes sociales parecen haberse caído de forma simultánea en todo el mundo, y aunque en el momento de escrito este artículo no se sabe la causa oficial, esta ha afectado a las tres aplicaciones por igual, al estar todas bajo el paraguas de Facebook.

A falta de conocer la causa oficial del problema, lo único que los usuarios pueden hacer es esperar a que las aplicaciones se recuperen. Esto podría tardar varios minutos, dependiendo de la gravedad del fallo.

