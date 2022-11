Después del caos de ayer, Elon Musk se aclara: así funcionarán realmente los verificados de Twitter

Después de casi dos semanas de protestas y confusión en Twitter por la nueva idea de Elon Musk para cobrar por el sistema de verificación, el cambio empieza a quedar más claro tras su aplicación. Descartada la primera prueba con una segunda etiqueta, la red social se divide ahora en dos tipos de perfiles con tick azul, los que pagan Twitter Blue (no disponible aún en España) y los que "tienen notoriedad" en algún ámbito social.

Ayer, 9 de noviembre, se empezó a implementar esta nueva versión del sistema de verificación bajo las directrices de su nuevo jefe, Elon Musk. Ante la duda de cómo se podrían diferenciar las cuentas reales de organismos oficiales, marcas o personas relevantes con el resto de usuarios que paguen por ese tick azul, parece que Twitter ha encontrado una forma, no sin antes realizar algún intento fallido y endurecer los castigos.

Pinchando sobre el tick azul en el perfil de cualquier cuenta que lo luzca, Twitter indica ahora quién es relevante para la plataforma y quien ha decidido pagar los 7,99 dólares que cuesta Twitter Blue para conservar esa marca, aunque su nombre y foto no sean los reales. No obstante, puesto que la versión de pago de Twitter no está disponible en todo el mundo, todavía pueden perder esa categoría muchos usuarios en España y otros países.

Relevante o suscriptor

Twitter Blue se ha lanzado en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, por el momento. Echando un vistazo rápido por la red social desde ayer se pueden ver muchos tuiteros con el símbolo de verificación junto a su nombre. Sin embargo, al seleccionarlo, se revela la verdadera categoría del usuario.

La red social deja claro quién es suscriptor de Blue y no ha pasado los controles de verificación pudiendo tener una identidad inventada (siempre que no suplante la de otra persona). Mientras tanto, algunas personalidades, instituciones y marcas conservan la señal con el siguiente mensaje: "Esta cuenta está verificada debido a que tiene notoriedad en el ámbito gubernamental, de noticias, entretenimiento u otra categoría designada".

Cuenta verificada y cuenta con tick azul de pago Omicrono Omicrono

Este podría ser la dinámica definitiva que aplique la nueva dirección de Twitter, aunque el propio Musk advirtiera ayer que "Twitter hará muchas tonterías en los próximos meses. Mantendremos lo que funciona y cambiaremos lo que no". Por ahora, las cuentas oficiales y reales de personas conocidas se podrán reconocer frente a l populacho.

No obstante, por el camino la compañía está lidiando con las cuentas con tick azul de pago que han aprovechado el cambio para modificar su nombre por el de alguien famoso y hacer parodia o difundir bulos. Ha llegado a aparecer una cuenta de Jesus Christ con tick azul como muestran en The Verge.

Musk ha decidido aplicar el mayor castigo, suspendiendo sin previo aviso a todos los que no indiquen que son "parodia" en su nombre. Habrá que esperar a que Twitter Blue llegue a España para ver cuántas cuentas se mantienen con tick azul por considerarse relevantes y cuantas son obligadas a pagar para conservarlo.

No es la única novedad que llega en el tema de los verificados. Junto a estas dos descripciones se ha lanzado para todo el mundo una nueva categoría en la sección de notificaciones.

Sección de Verificados en las Notificaciones de Twitter Omicrono Omicrono

Quienes ya disfrutaban del tick azul podrían ver las acciones de otros verificados en una sección aparte junto a Menciones o Todas juntas. Ahora estos tres apartados se muestran para todo el mundo, verificados o no.

Prueba fallida

Antes de llegar a esta división de ticks importantes y ticks de pago, Twitter hizo un amago de aplicar una segunda etiqueta reservada a gobiernos, compañías, empresas, medios de comunicación y figuras públicas.

La cuenta de EL ESPAÑOL con la nueva marca 'Oficial' Chema Flores Omicrono

Una nomenclatura que apareció por la mañana del 9 de noviembre en perfiles como el de EL ESPAÑOL o Vandal. Sin embargo, Elon Musk decidió acabar con ella de forma tajante: "la acabo de matar" (I just killed it)", para insistir al instante en que el check azul será el que aporte el verdadero nivel al perfil.

Se trataba de una prueba que tras descartarse dio paso a la actual división de ticks azules. Todavía no se conoce cómo será el proceso para elegir qué representantes sociales cuentan con la distinción de la plataforma y qué personas pueden considerarse como suficientemente notorios para lucir el check sin tener que suscribirse a Twitter Blue.

