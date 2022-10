El show de Elon Musk como nuevo jefe de Twitter: su estrambótica entrada en las oficinas

Tras meses de disputas por la compra de Twitter, Elon Musk se ha autoproclamado como "Jefe Twit" a los pocos días de que se formalice la adquisición el 28 de octubre a las 23:00 horas de España. El magnate ha entrado en las oficinas de la red social con un lavabo en las manos haciendo gala de su característico humor y dejando claro que llega para limpiar la plataforma en muchos sentidos.

El fundador de SpaceX y Tesla tiene hasta el viernes para cerrar la compra según el plazo que otorgó la jueza para llegar a un nuevo pacto amistoso con los todavía dueños de Twitter. La compañía demandó a Musk por negarse a pagar los 44.000 millones de dólares que se había comprometido a pagar inicialmente.

Esta disputa legal estaría a punto de llegar a su fin como demuestran las imágenes del magnate entrando en las oficinas de San Francisco y autoproclamándose Jefe Twit en su perfil de la red social. La actual dirección ha informado al personal que Musk está conociendo a la plantilla estos días, después de filtrarse que el empresario planea despedir al 75% de los empleados.

Elon entra en Twitter

El multimillonario lleva años quejándose de Twitter siendo uno de sus usuarios más activos. Cuando compró la plataforma en abril se marcó cinco retos claros con los que, según él, mejorará la red social. La mayoría suponen una limpieza de usuarios y contenido, eliminando bots, fake news y acabando con el porno. Otra propuesta era la posibilidad de editar tuits que está en marcha.

Esa idea de limpieza ha quedado plasmada en su peculiar entrada a las oficinas. Musk ha compartido en su perfil un vídeo entrando muy sonriente por la puerta de las oficinas con un lavabo en las manos. Al vídeo le acompaña la frase "let that sink in", una broma común en inglés que se entendería como "deja que cale".

Meeting a lot of cool people at Twitter today! — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Bajo esta imagen, Musk ha añadido un segundo mensaje exclamando que está "conociendo a mucha gente genial en Twitter". Además, ha cambiado la descripción de su perfil como "Chief Twit". Horas antes de esa entrada, el magnate reflexionaba cómo Twitter "empodera el periodismo ciudadano: las personas pueden difundir noticias sin prejuicios establecidos", decía.

Limpiando Twitter

Leslie Berland, directora de marketing de Twitter, envió un informe a los empleados el miércoles diciendo que Musk visitará la sede de la empresa. El viernes está previsto que el empresario se dirija a los 7.500 empleados que tiene la compañía actualmente, los cuales le reciben con inquietud tras filtrarse que una de las medidas previstas es recortar el 75% del personal, según fuentes cercanas a los inversores de la empresa han explicado a Bloomberg.

No es la única limpieza que el nuevo jefe de Twitter ha prometido llevar a cabo, Musk le ha declarado la guerra a los bots que publican contenido de forma automática, muchos de ellos de forma nociva. Sin embargo, el magnate no ha indicado hasta ahora cómo pretende hacer frente en la red social a las fake news que difunden muchas de estas cuentas falsas o al contenido pornográfico.

Mientras usuarios y empleados esperan ver cómo se desenvuelve el nuevo jefe en su primer mes en el cargo, los mercados son más positivos. Musk se ha comprometido a pagar 54,20 dólares por cada acción de la compañía. Ahora que las aguas parecen estar más calmadas y el final se ve más cerca, las acciones de la empresa se están recuperando, subieron de un 1,1% hasta 53,35 dólares al cierre del miércoles en Nueva York.

