El truco de WhatsApp poco conocido para leer los mensajes eliminados

WhatsApp continua trabajando en nuevas funciones que mejorarán la herramienta, como editar los mensajes enviados u ocultar si se está en línea sólo a determinados contactos. Pero son los trucos los que realmente consiguen sacarle todo el partido y ahora ha salido a la luz uno que permite leer los mensajes borrados por un amigo en un chat; y que se puede realizar en España.

[El truco de WhatsApp para cotillear qué amigo ha borrado tus mensajes]

Es bastante habitual recibir una notificación de WhatsApp en la que se alerta de que una persona te ha enviado un mensaje, o que lo ha hecho en una conversación grupal, y cuando se entra a verlo aparece eliminado. La app propiedad de Meta, antiguamente conocida como Facebook, no permite averiguar su contenido de forma nativa, pero gracias a un truco es posible saberlo.

Cuando se envía un mensaje la aplicación ofrece la opción de eliminarlo, ya sea para uno mismo o para todos, durante un tiempo determinado: en agosto WhatsApp aumentó el límite hasta los dos días. Una función que es interesante para aquellos momentos en los que se manda algo en un chat equivocado, pero que deja al resto con la curiosidad sobre qué decía. Este atajo resuelve el misterio.

¿Cómo funciona?

El truco es bastante sencillo de realizar, pero hay que tener en cuenta dos cosas importantes. La primera de ellas es que, a diferencia de otros atajos, en esta ocasión es necesario descargarse una aplicación de terceros. El segundo requisito es contar con un smartphone Android, ya que la app sólo está disponible para ese sistema operativo.

Para conocer qué dice un mensaje borrado de un amigo hay que acudir a Google Play Store, la tienda de aplicaciones para Android, y buscar la app WAMR, que se puede descargar gratis. Una vez instalada hay que abrirla y darle los correspondientes permisos, para luego seleccionar WhatsApp entre la lista de apps a monitorizar.

WAMR en un móvil Android. N.C. Omicrono

En ese instante, si se recibe un mensaje de un amigo que luego termina eliminando, WAMR lo recupera. Los mensajes de WhatsApp están encriptados por lo que esta herramienta no puede acceder a ellos directamente, sino lo que hace la aplicación es leerlos de las notificaciones para crear una copia de seguridad.

De esta manera, si una persona borra un mensaje, inmediatamente se recibe una notificación. Gracias a ello si se accede a WAMR se puede ver y leer qué es lo que decía ese mensaje borrado, incluso si era una fotografía, un vídeo, un GIF, una nota de voz, documento o un sticker animado.

Es importante conocer que si se ha puesto un chat en silencio o si se está viendo un mensaje directamente en WhatsApp antes de que se elimine, WAMR no podrá guardarlo. Y tampoco podrá recuperar los mensajes recibidos antes de descargar la aplicación. Cabe recordar que si una persona te ha bloqueado, existe otro truco para ver sus mensajes borrados.

Otras alternativas

Hay otras dos formas de recuperar los mensajes borrados en un chat. La primera de ellas implica la descarga de otra aplicación de Android, llamada WhatsRemoved+ y que funciona de forma similar a la mencionada anteriormente. Basta con instalarla, darle los permisos y permitir que almacene los archivos para ver el contenido de un mensaje.

La otra opción es utilizando WhatsApp Web, por lo que no importa si se tiene un iPhone o un móvil Android. En este caso hay que descargar e instalar una extensión para Google Chrome denominada WA Web Plus for WhatsApp. Con pulsar en la opción 'Restaurar mensajes eliminados' de los ajustes se podrá leer y ver todo aquello que se haya borrado en el chat.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan