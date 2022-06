Telegram Premium es oficial: la versión de pago del rival de WhatsApp llegará este mes

Hace muy pocas semanas saltaba la noticia en España sobre Telegram Premium, la versión de pago de la aplicación de mensajería instantánea rival de WhatsApp. Por ahora no era más que una filtración que si bien parecía totalmente fidedigna, no se sabía cuándo se haría real. Pues ahora ha pasado: Telegram ha confirmado el lanzamiento oficial de esta suscripción.

Así lo ha confirmado el dueño de Telegram, Pável Dúrov, en su canal dentro de la app. Explica que pese a la naturaleza gratuita de Telegram desde su lanzamiento hace 9 años, algunos usuarios exigentes necesitaban llevar más allá "los límites" que la app ya tenía. Es por ello por lo que este mes "introduciremos Telegram Premium", afirma Dúrov.

Este será un "plan de suscripción que permitirá a cualquiera adquirir características adicionales, velocidad y recursos". Además, servirá como una vía de financiación de Telegram y más importante, permitirá a los usuarios unirse "al club que recibe las nuevas funciones primero".

Telegram Premium llegará

Dúrov no ha querido entrar en detalle sobre las funciones de Telegram Premium, aunque sí ha dado algunas de sus pinceladas. Pinceladas que ya se sabían gracias a filtraciones previas, como la posibilidad de enviar archivos mayores y recibir stickers especiales. Todo ello consultable para los usuarios de Telegram que no paguen, ya que no habrá ninguna restricción.

Y esta es la clave del mensaje de Dúrov: ha querido calmar a los usuarios que temen cambios. Los usuarios de Telegram estándar no solo podrán interactuar y ver los mensajes que manden estos usuarios, sino que todas "las características actuales seguirán siendo gratis", y llegarán "muchas nuevas funciones gratis". Es decir, que los usuarios que no paguen no quedarán relegados a un segundo plano frente a los que sí lo hagan.

En los próximos días no solo anunciarán estos cambios, sino que darán a conocer todas las funciones de Telegram Premium, y no será hasta entonces que se sabrán de forma oficial todas las novedades que llegan con esta modalidad de pago. Por supuesto, Dúrov no ha entrado a valorar el precio de esa suscripción que, según las filtraciones, será de 4,99 dólares al mes. Para finalizar, Dúrov ha querido hacer énfasis en el hecho de que sus usuarios "seguirán siendo nuestra mayor prioridad".

