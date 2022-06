En España, la tecla de la arroba se ha convertido en algo fundamental para navegar por la red en la actualidad. Y es que, sin este símbolo, no podremos enviar un correo electrónico ni nombrar a alguien en las redes sociales.

Sin embargo, es posible que no aparezca en el teclado, dependiendo del modelo. Los teclados gaming o los teclados compactos pueden haber prescindido de la arroba o tenerla 'escondida'.

También es posible que la arroba esté, pero que no funcione alguna de las teclas con las que escribirla. En estos casos, tendrás que recurrir a otras soluciones alternativas. A continuación, te contamos cómo escribir arroba en el teclado de un ordenador de escritorio, ¡no te lo pierdas!

El origen de la arroba

En primer lugar, vamos a dejar claro qué significa la arroba y para qué sirve. En realidad, la palabra arroba se refiere a una unidad de medida que se utilizaba hace años en España y Latinoamérica para realizar transacciones comerciales.

A finales del siglo XIX, este símbolo acabó incorporándose al teclado de las máquinas de escribir, para hacer más fácil la redacción de documentos indispensables donde debían aparecer este tipo de operaciones. Pero el inventor del correo electrónico, Ray Tomlinsin, le dio otro uso al colocar este símbolo entre el nombre de usuario y la dirección de destino al enviar el primer email entre dos ordenadores desde su propia oficina en 1971.

[Cómo saber si funcionan todas las teclas de un teclado fácilmente]

Desde ese momento, no existe un correo electrónico o email que no lleve integrado este símbolo. Tiempo después, también se empezó a utilizar para englobar al género masculino y femenino sin realizar distinciones de sexo, como por ejemplo: tod@s, chic@s, niñ@s, etc.

Además, si nos remontamos años atrás en el tiempo, en el popular 'irc-hispano' se ponía la arroba delante para nombrar a una persona, como ocurre hoy día en Twitter, Slack, Instagram, WhatsApp o Trello. Es más, llevar una arroba en un canal de IRC aporta cierto nivel frente al resto de usuarios.

Pero más allá de su uso en las redes sociales, la arroba siempre está presente en los correos electrónicos y en los emails de servicios online. Así pues, disponer de un teclado en el que no esté visible la '@' o no funcione será una auténtica faena. Por eso, nunca está de más conocer otros métodos para poner la arroba en el teclado estés donde estés e indistintamente del tipo de ordenador.

¿Dónde encontramos la arroba en un teclado español?

Para poner la arroba en un teclado español, basta con mantener pulsada la tecla Alt Gr y después pulsar el número 2 o la letra Q, según donde se encuentre el símbolo '@' en tu periférico. y si no aparece? En ese caso, tendrás que recurrir a un truco muy sencillo: el navegador de Internet.

Es tan sencillo como buscar la palabra "arroba", copiar el símbolo '@' cuando aparezca en el buscador y pegarlo en el lugar que corresponda. No obstante, existen más combinaciones posibles para poner arroba con tu teclado, y estas son algunas de las más empleadas:

Si tu teclado está en inglés de Estados Unidos: Shift + 2.

Para un teclado italiano: Alt Gr + Q.

En un Mac con el teclado en inglés: Alt + G.

Si el teclado es francés: Alt Gr + à.

Para un MacBook Pro: Alt + 2.

En caso de que el teclado esté en inglés del Reino Unido: Shift + '.

Por último, en un teclado macOS tendrás que pulsar: Alt / Options Derecho + número 2.

En cuanto a los dispositivos móviles iOS o Android, la '@' debe estar visible, pues lo normal es que aparezca con su tecla específica al abrir los caracteres alfanuméricos.

Cómo escribir arroba en distintos tipos de ordenadores

Quizás no lo creas, pero escribir la arroba en un ordenador de escritorio, Mac y Portátil puede no ser tan obvio como pensabas, a pesar de observar el símbolo '@' en el teclado. Aun así, son muchos los usuarios que encuentran dificultades a la hora de encontrar la arroba en el teclado con independencia de si usas el sistema operativo Windows o macOS.

Si escribir la arroba en tu ordenador supone quebraderos de cabeza, no te preocupes, a continuación te contamos cómo poner este símbolo dependiendo del ordenador o el sistema operativo que utilices. ¡Toma nota!

1. Cómo escribir arroba en un ordenador de escritorio

Para poner la arroba en un ordenador o PC con Windows 7, 8.1 o 10, debes tener en cuenta que no todos los teclados españoles están configurados del mismo modo. Esto quiere decir que tendrás que utilizar dos o más teclas para poder escribir '@':

Bien presionando Alt Gr + 2.

Presiona Alt Gr + Q.

Pulsa Alt + 64.

En caso de que estos métodos no funcionen, puedes probar con los siguientes:

Ctrl + Alt + Q.

Ctrl + Alt + 2.

2. Cómo poner arroba en un ordenador Mac

En este caso, puedes probar a escribir '@' de diferentes formas:

Pulsa Alt + 2. Ctrl + Alt + Q. Ctrl + Alt + 2. Alt + 64.

3. Cómo escribir arroba en Windows sin el teclado

Tanto si tienes como sistema operativo en tu ordenador Windows 7, 8 o 10, para escribir la arroba tendrás que usar el Mapa de caracteres de la siguiente forma:

Pulsa sobre "Mapa de caracteres" en el cuadro de búsqueda para abrirlo. Debe aparecer un cuadro de diálogo, así que busca el símbolo de la arroba y haz clic en él. A continuación, pulsa en "seleccionar" y después en "copiar". Por último, pega el símbolo de la arroba donde lo necesites pulsando Ctrl + V o con el botón derecho del ratón en la función de "pegar".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan