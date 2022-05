Fortnite vuelve al iPhone con la ayuda de Microsoft: así puedes jugar sin instalar el juego

Hace ya mucho tiempo que Fortnite: Battle Royale, el videojuego más popular de los últimos años, dejaba de estar disponible tanto para iOS como para Android. Los litigios de Epic Games, su desarrolladora contra las prácticas de Google y Apple respecto al uso de sus tiendas hicieron que ambas retiraran la app de la App Store y Google Play Store. Ahora, Microsoft vuelve a revivir el videojuego para smartphones.

Y no, no ha hecho que la app vuelva a poder ser descargada desde las tiendas de Apple y Google. Lo permite gracias a Xbox xCloud, el servicio de gaming en la nube. De esta forma, los usuarios podrán jugar a Fortnite desde la plataforma de Microsoft en dispositivos Apple y lo mejor de todo, totalmente gratis. No tendrás que pagar por ninguna suscripción.

Y no, no tendrás que instalar el juego. De hecho, jugarás a través de la nube, lo que implicará que no tendrás ni que depender de la potencia de tu iPhone ni de tener que instalarlo en la memoria. Lo único que necesitarás será una buena conexión a Internet para mantener a raya la latencia y el bitrate para tener una buena experiencia de juego.

Fortnite vuelve a tu iPhone

Hay que aclarar que aún con todo, se necesitarán ciertos requisitos a la hora de poder jugar a través de xCloud en tu iPhone. Necesitarás Safari, el navegador de Apple y además iOS 14.4 como mínimo para ejecutar la aplicación. Si tu iPhone o iPad no es compatible con esta versión de iOS, no podrás jugar en la nube. Esta es la lista:

iPhones iPhone XR, XS y XS Max iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro y 12 Pro Max. iPhone 13, 13 Pro y Pro Max. iPhone X. iPhone 8, 8 Plus. iPhone 7, 7 Plus. iPhone 6S, 6S Plus. iPhone SE de 1ª, 2ª y 3ª Generación.

iPads iPad Mini 4 en adelante. iPad base de 2017 en adelante. iPad Air 2 en adelante. iPad Pro de 9,7" en adelante.



Microsoft recomienda para un uso fluido de xCloud una conexión móvil de como mínimo 10 Mbps de velocidad de descarga o una red WiFi de 5 GHz. No es ni mucho menos la primera vez que intentan revivir a Fortnite en la nube; ya lo hizo Nvidia hace no mucho con GeForce Now, su equivalente a xCloud que también usa la nube para funcionar. Por último, necesitarás no solo una cuenta de Epic Games para jugar a Fortnite, sino una cuenta de Microsoft para hacer uso de xCloud.

