Los videojuegos de Xbox en la nube llegan a Windows: así puedes jugarlos

Desde hace ya un tiempo, Microsoft ha estado intentando hacerse un hueco entre las pocas empresas pioneras que ha apostado por el videojuego en la nube con su propia plataforma, xCloud. Después de llevarlo a dispositivos móviles en España, ahora le toca el turno a Windows, y en consecuencia, a los PCs de todo el mundo.

Microsoft ha anunciado que desde hoy mismo comenzará a integrarse xCloud en las aplicaciones de Xbox de Windows 11 y Windows 10 para los testers. De esta forma, con tan solo un mando y una conexión a Internet decente, los usuarios podrán jugar a todo tipo de videojuegos de Xbox sin necesitar un hardware dedicado a ello.

De hecho, hemos de recordar que Microsoft ofrece este servicio integrado dentro del Xbox Game Pass Ultimate, la versión más poderosa del conocido como el 'Netflix' de los videojuegos de Microsoft. De esta forma, un usuario con esta suscripción podrá hacer uso en su PC de xCloud sin ningún problema.

xCloud llega a Windows

App de Xbox con xCloud Microsoft Omicrono

La clave es que xCloud se integrará dentro de la aplicación de Xbox desde hoy mismo para los Xbox Insiders (es decir, los usuarios beta), que podrán probar antes que nadie esta aplicación actualizada que integrará la plataforma de videojuegos en la nube. Lo único que se necesitará será un mando conectado vía Bluetooth o vía USB.

Se añadirá una nueva sección de 'juegos en la nube' dentro de la app, con acceso a todos los juegos de xCloud. Según explica Jason Beaumont, director asociado de experiencias en Xbox, la firma ha añadido "algunas características nuevas [...] incluyendo información de fácil acceso sobre el mando y el estado de la red, características sociales para mantenerse conectado y la capacidad de invitar a personas".

xCloud. Xbox Omicrono

No solo eso. xCloud en Windows permitirá invitar a personas "incluso a quienes también juegan en la nube sin el juego instalado, para unirse a ti en una partida". Los usuarios de Game Pass podrán acceder a todos estos juegos desde la sección de la app, para poder reanudar estos juegos ya fueran iniciados estos en una consola o en la nube.

Si tenemos una consola Xbox, podremos retransmitir juegos de xCloud desde la propia consola, lo que nos permitirá jugar a estos videojuegos en la nube reproducidos directamente desde la Xbox. Algo muy útil si queremos apoyarnos en el hardware de la propia consola.

Xbox Game Pass Ultimate

Es cierto que algunos pensarán que xCloud no es necesario en Windows, ya que un PC puede correr muchos juegos. Sin embargo, recordemos que xCloud abre la posibilidad de no necesitar hardware de ningún tipo. Un usuario con un PC con pocos recursos puede usar xCloud y tirar de su conexión a Internet para jugar a juegos que de otra forma no podría.

Es de esperar que en las próximas semanas o meses la aplicación de Xbox ya incluya xCloud para todos. Es llamativo que Microsoft haya prometido funciones sociales tan variadas con el lanzamiento de xCloud en Windows, ya que no nos olvidamos que la fallida Stadia de Google prometió precisamente eso mismo cuando se lanzó años atrás.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan