Olvídate de la consola: así es jugar a la Xbox sólo con tu móvil

El pasado mes de septiembre se celebró el lanzamiento en España de Xbox Game Pass para Android, incluyendo la tecnología xCloud de videojuegos en la nube. Eso permite jugar en móviles y tablets a juegos de consolas Xbox, como si realmente la tuviésemos delante.

Los juegos en la nube traen su propia polémica bajo el brazo. Por una parte, son una opción cada vez más popular para disfrutar de videojuegos en cualquier dispositivo, pero por otra, nos acerca cada vez más al futuro de los videojuegos como servicio, algo que no todos los jugadores aprecian.

Afortunadamente, Samsung se puso en contacto con nosotros para ofrecernos la posibilidad de probar Xbox Game Pass para Android en el nuevo Galaxy Note 20, así que hemos tenido la oportunidad de responder a algunas de las preguntas que probablemente tendrás.

Esto es xCloud

¿Qué es xCloud?

xCloud es el nombre de la tecnología de videojuegos en la nube de Microsoft. Está integrada en Xbox Game Pass, su servicio de suscripción, desde el pasado mes de septiembre para usuarios de Android.

¿Cómo funciona?

Cuando inicias un juego en tu móvil, es su procesador y el resto de componentes los que tienen que hacer el trabajo de renderizar los gráficos y ejecutar toda la lógica del juego. Aunque los procesadores móviles han mejorado mucho, siguen teniendo limitaciones.

Los juegos de xCloud se ejecutan en los servidores de Microsoft Microsoft Omicrono

En cambio, los videojuegos en la nube no se ejecutan en el dispositivo que estás usando, sino en grandes servidores diseñados para ello. Cuando ejecutas un juego por xCloud, en realidad estás pidiendo que el servidor lo ejecute; este envía la señal de vídeo a tu móvil, que la reproduce en pantalla.

A su vez, el móvil captura tus acciones (como pulsar botones) y las envía al servidor para que las realice en el juego. Si todo funciona bien, el efecto es como si estuvieses ejecutando el juego en el móvil, pero este en realidad no hace prácticamente nada.

¿Qué es Xbox Game Pass?

Es el servicio de suscripción de Microsoft. Originalmente nació como el "Netflix de los videojuegos", ofreciendo acceso a más de cien juegos pagando una cuota mensual. Para muchos usuarios, merece la pena porque esa cuota es mucho menos de lo que cuesta cualquiera de los juegos disponibles; sin embargo, hay que tener en cuenta que el usuario no posee esos juegos y si desaparecen del servicio, no puede instalarlos de nuevo.

Muchos de los juegos disponibles son de Microsoft, y en su caso están disponibles desde el primer día del lanzamiento. Otros son de terceros y llegan gracias a acuerdos con Microsoft. Se espera que pronto los juegos de EA Play, el servicio de suscripción de EA Games, se añadan a la lista sin coste adicional.

¿Qué ventajas tengo?

Con el tiempo, Microsoft ha ido añadiendo más ventajas para Xbox Game Pass, la última de ellas acceso a xCloud. Además, también tenemos acceso a ventajas en algunos juegos, como accesorios, personajes y objetos gratuitos. Los usuarios de Game Pass también tienen un descuento exclusivo para comprar juegos en Xbox y la Microsoft Store en Windows 10.

¿Cuánto tengo que pagar?

Xbox Game Pass Ultimate es el único con juego en la nube Microsoft Omicrono

Hay tres versiones de Xbox Game Pass, pero la que realmente nos interesa es Xbox Game Pass Ultimate, con un precio de 12,99 € al mes (1 € el primer mes). Ultimate es la única suscripción que ofrece acceso a xCloud, así que si queremos jugar en Android es la única opción que tenemos.

¿Qué móvil necesito para jugar en Xbox Game Pass para Android?

El requisito mínimo es que sea un dispositivo con Android 6.0 o superior; además, necesitamos que tenga Bluetooth 4.0 para poder conectar el mando de control.

Otro detalle que debemos tener en cuenta es que la app de Xbox Game Pass sólo está disponible en la Google Play Store.

¿Puedo jugar en una tablet?

Forza Horizon ejecutándose en una tablet Android gracias a Xbox Game Pass Adrián Raya Omicrono

Sí, Xbox Game Pass es compatible tanto con móviles como con tablets Android, y de hecho, la experiencia es algo mejor en estas últimas gracias al tamaño de la pantalla, como hemos podido probar en una Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

¿Puedo jugar en iPhone o iPad?

Por ahora no. Apple decidió que la app de Xbox Game Pass vulnera sus reglas para entrar en la App Store, así que no hay manera oficial de instalarla. Sin embargo, Microsoft ya estaría trabajando en una alternativa.

¿Puedo jugar en el ordenador?

No es posible jugar a xCloud en el ordenador, por ahora, pero Microsoft ya ha adelantado que está trabajando en una manera. Pero sí que podemos disfrutar de las otras ventajas de Xbox Game Pass, como el acceso a más de cien juegos; si tenemos un ordenador capaz de ejecutar los juegos, sigue siendo una opción muy interesante.

¿Puedo jugar a todos los juegos de Xbox Game Pass?

No todos los juegos de Xbox Game Pass están en la nube. En esta página podemos ver los juegos disponibles para consolas Xbox, PC, y en la nube.

¿Tengo los juegos para siempre?

No, sólo mientras que los juegos estén disponibles en el servicio. A su favor hay que decir que Microsoft siempre anuncia cuando un juego va a dejar de estar disponible, y que los juegos de Microsoft no abandonan el servicio.

Para compensar, nuevos juegos llegan a Xbox Game Pass constantemente. Esta misma semana, se anunció la llegada de

Así funciona

¿Qué tengo que hacer?

Para empezar, lo primero que necesitamos es una cuenta de Microsoft. Es muy posible que ya tengas una si tienes un ordenador Windows 10, una consola Xbox o una cuenta de Outlook u otro servicio de Microsoft como Office 365.

La app de Xbox Game Pass en un Samsung Galaxy Note 20 Adrián Raya Omicrono

Primero nos tenemos que unir a Xbox Game Pass, y a continuación, descargar la app desde la Play Store.

Cuando abrimos la app, iniciamos sesión con nuestra cuenta de Microsoft y tendremos acceso a los juegos.

¿Necesito un mando?

Sí, con pocas excepciones. La inmensa mayoría de juegos disponibles en Xbox Game Pass para Android necesitan un mando de control, porque al fin y al cabo, son juegos de Xbox originalmente.

Minecraft Dungeons es un juego que se puede disfrutar sin mando Adrián Raya Omicrono

Ahora mismo sólo hay una excepción: Minecraft Dungeons. Este juego de acción basado en la famosa franquicia está adaptado a las pantallas táctiles, y muestra los controles en la pantalla como si fuese un juego móvil normal y corriente.

Próximamente se espera que más juegos reciban estos controles: Gears 5 y Hellblade: Senua's Sacrifice.

¿Tengo que usar un mando de Xbox obligatoriamente?

No. Si ya tienes un mando nuevo de Xbox One o Series X/S, puedes conectarlo al móvil y usarlo perfectamente, pero no es obligatorio. Si ya tenemos un mando de Xbox, podemos usar un soporte como el de Moga para usar el móvil como si fuese una consola portátil.

Otros mandos de terceros también son compatibles, como el Razer Kishi. La propia Samsung recomienda el Moga XP4-X Plus, con soporte incluido, para conseguir la mejor experiencia en xCloud.

¿Qué tengo que hacer para jugar?

Una vez que hemos asociado el mando con el móvil e iniciado la app, podemos entrar en la sección "Nube" para encontrar los juegos compatibles con xCloud.

Para disfrutar de cualquier juego de Xbox sólo tenemos que pulsar en "Jugar" Adrián Raya Omicrono

Sólo hay que pulsar en el juego que queramos y pulsar en "Jugar". Después de un momento de espera, el juego se cargará como si estuviésemos jugando en una Xbox.

Videojuegos en la nube

¿Cómo es la experiencia?

Un detalle sorprendente de xCloud es su facilidad de uso. Sólo tenemos que pulsar en el juego que queramos para iniciarlo, y podemos cambiar de título de manera rápida y sencilla.

Eso nos facilita enormemente probar los juegos disponibles y encontrar el que queremos. Siempre da la sensación de que hay algo nuevo que descubrir.

La pantalla de carga de Xbox Game Pass puede ser algo molesta Adrián Raya Omicrono

Una vez iniciado el juego, el mayor inconveniente es el tiempo de carga inicial. El juego no aparece inmediatamente como si hubiésemos introducido el disco en una consola; es un proceso que puede tardar varias decenas de segundos y es la parte más molesta hasta ahora que me he encontrado.

Una vez que el juego carga, es literalmente como si estuviésemos jugando en la consola. Por lo tanto, son los mismos menús, los mismos vídeos de introducción, lo mismo hasta el más mínimo detalle; eso es porque son los mismos juegos, claro.

Lo bueno de esto, es que tienes la experiencia de una Xbox en tu móvil. Esa es una frase que no me esperaba decir hasta dentro de muchos años, y sin embargo, aquí estamos. Es sorprendente, se mire como se mire, todo un logro técnico que puede pasar desapercibido por lo bien que funciona.

Normalmente, no nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas, hasta que algo falla. Es lo que ocurre con xCloud, y dice mucho que mientras estaba jugando, realmente no me daba cuenta de lo increíble que era lo que estaba disfrutando.

Sólo hay algunos momentos en los que "tropezamos" con algo. Por ejemplo, cuando dejamos de jugar.

¿Puedo parar de jugar cuando quiera?

Sí, en cualquier momento puedes pulsar el botón de Xbox de tu mando, o pulsar en la pantalla táctil para acceder a varios menús que permiten, entre otras cosas, silenciar el juego o salir de él.

Sin embargo, si salimos del juego es como si hubiésemos apagado la consola. Si lo volvemos a iniciar, no continuaremos por donde estábamos como en un juego móvil. Tendremos que volver a soportar la introducción y pasar por los menús hasta poder cargar la partida. Eso lo hace menos "móvil", ya que es tiempo perdido que normalmente no tenemos cuando queremos jugar fuera de casa.

¿Qué pasa con mi progreso?

El sistema guarda el progreso igual que en consola, así que depende del juego, de si usa puntos de guardado o guarda automáticamente. Sea como sea, tienes la seguridad de que cuando vuelvas a iniciar el juego, podrás cargar tu partida y todo estará como lo habías dejado.

Ventajas

Sé sincero, ¿cómo se juega?

Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Todo lo que he dicho no sirve de nada si la experiencia de juego no es buena. La respuesta corta: es una experiencia genial, como jugar con la Xbox en cualquier sitio.

Doom Eternal en Xbox Game Pass para Android Adrián Raya Omicrono

En mis partidas, probando la mayor cantidad de juegos posible, siempre me he sentido como si estuviese jugando de verdad con una consola portátil. Sólo que sería la consola portátil más potente de la historia, dejando muy atrás a la Nintendo Switch, por supuesto.

Ya esté echando una carrera a Forza o destrozando demonios en Doom Eternal, me he divertido de lo lindo, tanto como si estuviese jugando a esos títulos en mi ordenador. No se me ocurre mejor elogio que ese.

¿Cómo son los gráficos?

Como los de una Xbox, literalmente hablando. La calidad de vídeo es muy buena, más que suficiente para el tamaño de pantalla de un móvil. Y la calidad de los gráficos es la de una Xbox One X (y próximamente, de la nueva Xbox Series X presumiblemente).

Por lo tanto, la lluvia se ve igual de bien en Forza Horizon, las texturas son igual de buenas en Gears 5, y la ambientación es igual de tenebrosa en Resident Evil 7.

¿Cómo se ven en la pantalla de un móvil o tablet?

Demasiado bien. De hecho, un inconveniente es que la resolución puede ser demasiado alta para una pantalla relativamente pequeña; por eso puede ser recomendable usar una tablet en algunos juegos.

Captura directa de Forza Motorsport 7 en Xbox Game Pass Omicrono

El mayor defecto es que los juegos no ocupan toda la pantalla; al mantener su proporción 16:9, es poco probable que aprovechen la pantalla de tu móvil y verás grandes porciones en negro. Por ahora no hay manera de cambiar esto, ya que los juegos no tienen soporte para pantallas ultrawide.

Desventajas

¿Hay retardo durante la partida?

Sí. Es innegable que no es exactamente lo mismo que tener la consola delante. Hay un cierto retardo entre que realizas una acción con el mando y la ves en pantalla; no estoy hablando de segundos, por supuesto, pero sí que es notable con que te fijes un poco.

Bloodstained en Xbox Game Pass para Android Adrián Raya Omicrono

El efecto depende del juego, y es posible acostumbrarse. Aunque inicialmente siempre me estrellaba en Forza, ahora soy capaz de ganar carreras sin mucha dificultad; me he dado cuenta de que ahora anticipo los movimientos antes de que sea necesario.

Por supuesto, eso no es lo ideal, pero tampoco es tan malo como podríamos pensar. Juegos que requieren una gran precisión a la hora de atacar enemigos y saltar en plataformas, como Bloodstained, se pueden disfrutar perfectamente y sin mayores molestias

¿Qué pasa cuando la conexión no es buena?

La prioridad de la app siempre será mantener el juego funcionando, aunque para conseguirlo la calidad se resienta. El fallo más común que vas a ver es una pérdida de nitidez en la imagen, con la resolución cayendo; en esos cambios, es posible que te encuentres algunos momentos con fallos gráficos como si la imagen estuviese corrupta. Si alguna vez has usado YouTube con una mala conexión, es muy parecido.

Forza Horizon 4 en un móvil Samsung Adrián Raya Omicrono

En el peor de los casos, la app saltará frames y notarás saltos, y esos sí pueden tener un grave efecto en la partida, dependiendo de cuándo lleguen. Pero nunca llega a ser del todo injugable; en ese caso, la propia app cierra la conexión automáticamente de todas formas.

¿Es posible perderlo todo por tener una mala conexión?

Imagina que se te va la luz cuando estás jugando a la consola; la situación es parecida. Podemos perder el progreso si la conexión se pierde durante demasiado tiempo, aunque en mis pruebas, forzando los límites de mi conexión WiFi, nunca he llegado a esa situación.

Lo recomendable para xCloud es jugar con una conexión WiFi, debido no solo a la cantidad de datos que se transmiten, sino también al retardo ("lag") que podemos sufrir.

Conclusión

Después de varias partidas a diferentes tipos de juegos, puedo decir con seguridad que xCloud me ha sorprendido, y muy gratamente. A mi cabeza le ha costado admitir que estaba jugando a títulos de Xbox en un móvil, como si no fuese algo posible.

Untitled Goose Game en Xbox Game Pass para Android Adrián Raya Omicrono

La experiencia es exactamente la misma a la de jugar con una consola, con sus virtudes y sus defectos; en ese sentido, será muy interesante ver si Microsoft puede implantar nuevas tecnologías de Xbox Series X, como la posibilidad de continuar el juego por donde lo habíamos dejado.

Hace apenas unos meses era muy escéptico sobre el futuro de los videojuegos en la nube; hoy, puedo decir sin dudar que no solo tienen futuro, sino que pueden convertirse en la alternativa por defecto para millones de jugadores.