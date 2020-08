Apple 'trolea' a Fortnite promocionando a su gran rival en un día clave

La misma semana que los jugadores de Fortnite de iOS han sido abandonados, Apple ha decidido promocionar a su gran rival, PUBG; el mensaje parece claro: Apple no necesita a Fortnite y sus usuarios tienen alternativas.

Esta semana puede ser decisiva para la App Store y la relación que Apple tiene con los desarrolladores. Para empezar, uno de los juegos más populares de la tienda para iOS, Fortnite, ha dejado de recibir actualizaciones.

Todo empezó cuando los desarrolladores de Fortnite, Epic Games, decidieron saltarse los mecanismos de Apple para las microtransacciones, haciendo que los pagos fuesen directos a ellos; de esa manera denunciaban el hecho de que Apple se llevaba el 30% de todo lo que pagaban los usuarios.

Como era de esperar, Apple expulsó a Fortnite, pero Epic Games ya se lo esperaba: inmediatamente presentó una demanda por prácticas anticompetitivas, además de una gran campaña publicitaria en la que critica e ironiza sobre los valores de Apple.

Apple responde al 'troleo' de Fortnite

Ahora Apple ha demostrado que también sabe 'trolear'. Si entramos en la App Store, lo primero que veremos será una editorial en la que se promociona un juego: PUBG. Ese es el gran rival de Fortnite, el que popularizó el género de los 'Battle Royale'; en este tipo de juegos online, los jugadores son soltados en un enorme mapa y tienen que sobrevivir como sea hasta el último, obteniendo armas y recursos por su cuenta.

Fortnite juntó ese concepto con el de Minecraft, añadiendo la posibilidad de construir y derribar edificios. Una mezcla que demostró conectar mejor con el público, y Fortnite superó a PUBG pese a las demandas de los segundos por plagio.

PUBG es la protagonista de la App Store Omicrono

Ahora Apple ha declarado públicamente cuál es su favorito. Al promocionar PUBG, todos los usuarios de iOS verán este juego en cuanto abran la App Store, con una imagen promocional que ocupa casi toda la pantalla. Si pulsamos en ella entraremos en uno de los artículos que Apple suele publicar para hablar de las mejores apps disponibles en la App Store.

En concreto, en esta publicación se habla de la próxima actualización que recibirá PUBG, que será supondrá una "nueva era" para el juego según Apple. El artículo se centra en atraer nuevos jugadores, afirmando que será "como volver a empezar", repasando novedades en los mapas, los gráficos mejorados y las novedades jugables.

Constantemente veremos un enlace para descargar la app, que seguramente habrá ganado en popularidad con esta publicación.

No es casualidad

Hay que dejar una cosa clara: no es casualidad que Apple haya elegido precisamente hoy para promocionar este juego. De hecho, la actualización de PUBG promocionada no sale hoy, sino el próximo 8 de septiembre.

Si Apple ha publicado esto hoy es porque es el día en el que está previsto que expulse a Epic Games completamente de su plataforma. A falta de sorpresas de última hora, Epic Games perderá su cuenta de desarrollador, por lo que no podrá lanzar más juegos ni actualizaciones para la App Store. Todos sus juegos y herramientas se verán afectados.

Nueva actualización de PUBG Mobile para smartphones

No está claro cómo Apple pretende hacer eso sin afectar al resto de desarrolladores. Epic Games es la creadora de Unreal Engine, uno de los motores gráficos más usados por videojuegos de todo el mundo; sin cuenta de desarrollador podría no lanzar más actualizaciones y los juegos se verían afectados.

Un tribunal declaró que las acciónes de Apple no debían afectar a otros desarrolladores que no fuesen Epic, así que por el momento no está claro si aplicará alguna excepción; lo cual sería irónico, teniendo en cuenta que todo esto ha empezado por eso.