La App Store se salva: Fortnite no volverá, pero los desarrolladores no perderán Unreal Engine

De la guerra entre Fortnite y Apple hubo un detalle muy importante: el intento por parte de los de Cupertino de cancelar las cuentas de desarrollador de Epic comprometiendo así todos los videojuegos de la App Store. Parece ser que no será así; una jueza estadounidense ha determinado que Apple no puede cancelar dichas cuentas o restringir el uso de Unreal Engine.

Pero, ¿qué ocurre con Fortnite? En el fallo de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers también se especifica que, al menos esta jueza, no pedirá a Apple que Fortnite vuelva a la tienda de apps. Epic había solicitado a los tribunales que obligaran a Apple a recuperar Fortnite en la App Store sin la comisión del 30% que hay que pagar a la firma de la manzana.

Por lo tanto, los desarrolladores de la App Store que usan Unreal Engine pueden respirar tranquilos: por ahora, no se tomarán represalias contra Epic Games en lo que se refiere a su motor gráfico. No obstante, este es un varapalo judicial para Epic, ya que no ha conseguido su aclamado #FreeFortnite.

Unreal Engine no desaparecerá

Iluminación global de Unreal Engine. Epic Omicrono

En el mismo momento en el que Apple amenazó con eliminar las cuentas de desarrollador de Epic Games, los desarrolladores que usaban Unreal Engine se echaron a temblar. Esta decisión hubiera provocado que todos aquellos juegos que usan este motor gráfico quedaran abandonados en cuanto a actualizaciones gráficas y mejoras de rendimiento.

Rogers argumenta que Apple no puede cortar el acceso a Unreal Engine, al menos de momento, ya que considera que la primera "eligió actuar con severidad" al impactar tanto a desarrolladores como a la reputación de Epic, amenazando a Unreal Engine. "Epic Games y Apple tienen la libertad de ligitar entre sí, pero su disputa no debería causar estragos en los transeúntes".

Apple tenía previsto cortar el acceso a Epic Games a sus cuentas de desarrolladores el día 28 de agosto si Epic no cesaba en su intento por litigar con Apple. Esto no será así, y aunque Fortnite no volverá por el momento, los desarrolladores podrán seguir actualizando sus juegos con Unreal.

Fortnite no volverá... por ahora

App de Fortnite en un iPhone Adrián Raya Omicrono

Por otra parte, Rogers considera, con respecto a la moción de Epic "en cuanto a sus juegos, incluido Fortnite, que Epic Games aún no ha demostrado un daño irreparable. La situación actual parece haber sido creada por ella misma". Rogers explica que fue la propia Epic la que, estratégicamente, decidió "romper sus acuerdos con Apple" perturbando el status quo del acuerdo.

Mientras que en el caso de Unreal la jueza sí considera que existe un "daño potencial significativo tanto para la plataforma Unreal como para la industria del juego en general", en el de Fortnite la magistrada queda completamente al margen. Por lo tanto, por ahora, Fortnite no volverá a la tienda de Apple.

No obstante, esta es una decisión preliminar hasta que un tribunal pueda escuchar argumentos por las 2 partes. Una orden judicial determinaría si Apple puede tomar medidas contra Fortnite, Unreal o varios productos de Epic o no. Se espera que se realice una audiencia completa con las 2 partes sobre dicha orden judicial para el 28 de septiembre.

En cuanto a los argumentos de Epic, el tribunal no ha decidido cuándo escuchará a la firma y sus argumentos. El abogado de Epic no ha sabido decir cuándo podrían estar preparados para empezar el juicio, aunque se estima que el litigio durará entre 4 y 6 meses.