Nintendo podría lanzar una Nintendo Switch Pro el año que viene

Aunque la Nintendo Switch es una de las consolas más queridas del territorio español, tiene un problema: sin contar la renovación de batería del año pasado, esta consola lleva sin actualizarse bastantes años. Y los rumores de una Nintendo Switch Pro fueron acallados por el lanzamiento de la Mini en 2019. Ahora, vuelven a resurgir rumores sobre esta nueva consola.

Según informa Bloomberg, Nintendo estaría planeando un nuevo modelo de su exitosa consola para el año 2021, y cuyas principales características serían el poder ejecutar juegos en resolución 4K posicionándose al fin al mismo nivel que las consolas de sobremesa actuales y las futuras.

Esta sería la primera renovación seria de la consola (de nuevo, sin contar la que tuvimos el año pasado) desde su lanzamiento allá por el año 2017. Se buscaría incluir "más potencia de cómputo y gráficos en alta definición 4K".

Una Switch Pro en camino

Nintendo Switch del 2017. Manuel Fernández

Tanto los rumores de Bloomberg como los mencionados por Economic Daily News se centran, primordialmente, en la calidad de imagen. Por defecto, la Nintendo Switch ejecuta los juegos en modo portátil a una resolución 720p, y en el dock para jugar en un televisor la imagen se emite a 1080p. No es compatible ni con resoluciones 1440p ni con 4K.

Además de las mejoras visuales, se buscaría una mejora en la eficiencia energética y un factor de forma más pequeño que, además, tenga mejoras en batería. Se pulirían pequeños errores de diseño que llegaron con la Nintendo Switch original, como la incapacidad de cargar la consola cuando la usamos con la peana puesta sobre una superficie plana.

Para que entendamos la relevancia de este lanzamiento, hay que entender que el hardware de la Nintendo Switch ya se está quedando atrás. El chip Tegra X1 de Nvidia que monta la primera generación tiene ya más de 5 años, y en pleno 2020 los procesadores móviles, en especial algunas alternativas de Qualcomm o Apple, han demostrado ser verdaderos portentos tecnológicos. De hecho, Nvidia ya no fabrica SoC móviles para fabricantes de terceros.

Mejoras estéticas y nuevo catálogo

Nintendo Switch.

Según estos rumores, la nueva Switch Pro mantendría el diseño modular que la hizo exitosa, solo que en un factor de forma más pequeño. Se lanzaría con una serie de nuevos títulos sólidos, entre los que se baraja el futuro 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2' el cual ayudaría a impulsar sus ventas. De hecho, para esta temporada navideña Nintendo no ha anunciado ningún título especialmente relevante, en parte por la llegada en esas fechas de la Xbox Series X y la PlayStation 5.

El cambio más importante sería a nivel estético. Ya en su lanzamiento, se criticó a la Nintendo Switch por no seguir tendencias que actualmente vemos en los smartphones; bordes reducidos de pantalla, mayor tamaño, etcétera. Estos detalles se arreglarían en una versión que llegaría en 2021 en pleno post-lanzamiento de las consolas de nueva generación.