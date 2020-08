Una alternativa a la App Store para iPhone, el plan de los críticos contra Apple

El culebrón de Epic Games y Apple continúa su curso. Ya hemos visto sus fases más duras; la expulsión de Fortnite por parte de Apple de la App Store, la posterior denuncia de Epic Games contra Apple y Google y en última instancia la venganza de los de Cupertino frente a Epic, incluso si eso supone que haya problemas con la App Store. Ahora, otro capítulo se cierne: la creación de una coalición contra Apple.

Según adelanta el medio The Information, Epic Games estaría en conversaciones con otros grandes agentes tecnológicos para formar una coalición de empresas críticas con la App Store, y en especial con las prácticas comerciales de Apple. La idea, tal y como ya ha dejado caer Epic Games en el pasado, es la de formar una alternativa a la App Store, único medio actual para instalar apps en los sistemas operativos de Apple.

Lo más llamativo es que Epic sabría a quién dirigirse, ya que estaría hablando con empresas históricamente enemistadas contra Apple como Spotify, conocida 'víctima' de las políticas de Apple y que ya tuvo problemas con el gigante tecnológico en el pasado.

La gran coalición

PaVos de Fortnite, el centro de la polémica. Epic Games Omicrono

Si bien es cierto que Epic ha tenido discusiones con Spotify para que esta se uniera a su coalición, la compañía no se habría decantado por hacerlo hasta la semana pasada, coincidiendo curiosamente con unas declaraciones por parte de la firma de streaming musical aplaudiendo las decisiones de Epic. Por ende, en caso de estar formándose una coalición contra Apple, Spotify estarñia involucrada.

No obstante, esto no está siendo fácil. The Information en su informe sugiere que Epic podría estar teniendo serias dificultades para que las empresas más poderosas y críticas contra Apple se unan a la coalición, incluso aquellas que, en privado, simpatizan con su 'causa'. De hecho un ejecutivo de una "conocida compañía de videojuegos" aseguró que apoyaba presionar a Apple para que redujera sus tasas de comisión, pero que le preocupaba la coalición.

¿El motivo? Dicho ejecutivo considera que dicha coalición podría violar leyes antimonopolio. Y es que organismos internacionales reguladores de estas prácticas podrían observar con malos ojos que un grupo de empresas se unieran contra otra, por mucho que sus intenciones sea, precisamente, acabar con las prácticas monopolistas de esta. De hecho, no se sabe qué papel tendría esta coalición más allá de formar una alternativa a la App Store.

"No está claro exactamente qué papel desempeñaría una coalición, si Epic logra formar una. Las empresas preocupadas por Apple ya están teniendo discusiones informales sobre sus problemas con otras empresas de ideas afines entre bastidores. Una de las personas que conoce las discusiones de Epic con otras compañías lo describieron como un esfuerzo aparente para coordinar los mensajes públicos sobre Apple".

Una alternativa a la App Store

App Store.

Epic no ha escondido su deseo de acabar con el monopolio de la App Store. La firma responsable de Fortnite considera que el hecho de que solo se puedan instalar aplicaciones a través de la tienda de Apple vulnera las leyes antimonopolio, y considera que Apple debería poder permitir otras tiendas alternativas. Lo mismo ocurre con Google Play Store, ya que aunque Android permite la existencia de otras tiendas, Google mantiene un férreo control para favorecer su propia tienda.

Hasta la fecha y según estos informes, Epic no habría conseguido crear dicha coalición siendo incapaz de reunir el apoyo claro de otras empresas para ir en contra de Apple y sus políticas. Esto se puede ver fácilmente como una posición de miedo, ya que otras empresas pueden temer que Apple también tenga represalias con estas.