Los pavos de Fortnite más baratos: cómo Epic se está saltando las reglas de Apple y Google

Si quieres comprar pavos de Fortnite, ahora tienes una opción más barata y que dará todo el dinero directamente a sus creadores; suena bien, pero en realidad es todo un desafío de Epic Games contra Apple y Google.

Los pavos son la moneda virtual usada en Fortnite, uno de los juegos más populares, para comprar elementos como nuevos aspectos para nuestro personajes y nuestras armas, o nuevos gestos que usar durante las partidas.

Los pavos se pueden comprar con dinero real directamente desde el juego; por lo tanto, si has descargado el juego para iOS desde la App Store, o para Android desde la Play Store, eso significa que una porción de lo que pagas no va a los creadores del juego, sino a Apple y a Google respectivamente.

Los pavos de Fornite mas baratos

Sin embargo, si ahora entras en Fornite e intentas comprar pavos, te encontrarás con dos opciones, y una de ellas es mucho más barata. Marcada como "Precio rebajado", se trata de un pago directo a Epic Games, que no va a través de la App Store ni de la Play Store.

Los pavos de Fortnite son más baratos con esta opción Omicrono

La rebaja es notable, especialmente cuantos más pavos compres. La opción más barata, los 1.000 pavos, ahora cuestan sólo 7,99 € con la opción de pago directo, mientras que la opción a través de la tienda de apps cuesta 10,99 €; una diferencia de tres euros muy atractiva y que aumenta cuanto más pavos compremos.

El motivo detrás de esta diferencia está en la porción que Apple y Google se llevan por cada venta a través de su tienda, de nada menos que el 30%.

En Android, la Play Store no es la única tienda (aunque sí la mas popular), y hay maneras de saltarse esta tasa; de hecho, la propia Epic lanzó Fortnite primero en la tienda de Samsung y distribuyendo la app por su cuenta. No ha sido hasta hace relativamente poco que Fortnite ha llegado a la Play Store.

La historia en iOS es muy diferente, donde la App Store es la única opción real para nuestros iPhone (a menos que hagas jailbreak).

¿Guerra de Epic contra Apple y Google?

Epic no ha explicado cómo es capaz de ofrecer precios más bajos usando los pagos directos, pero sobre el papel, lo que está haciendo iría en contra de las reglas establecidas por Apple y Google, que obligan a usar su sistema de pagos a cambio de usar su plataforma para distribuir el juego; claro, que en el caso de iOS es obligatorio usarla.

Epic ha sido una de las más críticas de este sistema. Su CEO, Tim Sweeny, dijo a principios de año que "Android es un falso sistema abierto, iOS es peor". Epic considera que no debería pagar a Apple, o al menos no tanto, teniendo en cuenta que no tiene más remedio que pasar por su aro.

Los pavos de Fortnite sirven para comprar trajes, gestos y mucho más Omicrono

En el anuncio de hoy, Epic considera que no está haciendo nada diferente a otras apps al aceptar pagos directos, insinuando que en la App Store hay trato de favor con ciertas apps populares, una acusación que ha crecido en los últimos días después de que Apple no haya permitido el lanzamiento de xCloud de Microsoft en su plataforma.

Por lo tanto, este parece ser un desafío directo de Epic Games contra dos gigantes. Apple y Google ahora tienen que considerar si expulsan una de las apps más populares de su plataforma, o si intentan llegar a un acuerdo con Epic; es algo que Epic no podría haber hecho sin la enorme popularidad de Fortnite.

En el peor de los casos, Apple o Google podrían expulsar a Fortnite de sus tiendas, lo que generaría mucha conversación que, precisamente ahora, quieren evitar; especialmente Apple.