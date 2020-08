Apple confirma que ni xCloud ni Stadia llegarán a sus dispositivos

Si estabas pensando en jugar a xCloud o Stadia en tu iPhone o iPad, sentimos darte malas noticias. Apple no permitirá a estos servicios funcionar en sus dispositivos. La decisión alude al incumplimiento de sus normas respecto a la App Store, y la firma de Cupertino es clara al respecto.

Así lo ha asegurado la propia Apple esta semana justo después del anuncio de Microsoft de la llegada de xCloud en septiembre solo para usuarios de Android. La respuesta llega después de las consultas de los usuarios del ecosistema de Apple respecto a este problema.

La clave está en la App Store, que tiene unas pautas específicas que hacen que las apps como Stadia o xCloud funcionen en un iPhone o iPad. Se explica así el por qué Microsoft paró las pruebas en iPhone mucho antes de que xCloud se anunciara para su llegada en septiembre.

Adiós al videojuego por streaming en iOS

Mando de Google Stadia. Manuel Fernández

Apple ha lanzado una declaración a Business Insider explicando el por qué este tipo de servicios no tienen cabida en iOS por violar las política de su App Store. La clave está en que estas aplkicaciones ofrecen acceso a apps que Apple no puede revisar de forma individual. He aquí el comunicado completo:

" La App Store fue creada para ser un lugar seguro y confiable para que los clientes descubran y descarguen aplicaciones, y una gran oportunidad de negocio para todos los desarrolladores. Antes de que entren en nuestra tienda, todas las aplicaciones se revisan según el mismo conjunto de pautas que tienen como objetivo proteger a los clientes y proporcionar un mercado justo y nivelado a los desarrolladores.

Nuestros clientes disfrutan de excelentes aplicaciones y juegos de millones de desarrolladores, y los servicios de juegos pueden lanzarseen la App Store siempre y cuando sigan el mismo conjunto de pautas aplicables a todos los desarrolladores, incluido el envío de juegos individualmente para su revisión, para así aparecer en gráficos y búsquedas.

Además de la App Store, los desarrolladores pueden optar por llegar a todos los usuarios de iPhone y iPad a través de la web a través de Safari y otros navegadores en la App Store.".

Tim Cook en la WWDC20 Apple Omicrono

De acuerdo con esta justificación, Apple no sabe lo que se está comprando o jugando en sus dispositivos porque no puede revisarlos de antemano. Además, no ve ningún ingreso de estos servicios como sería el caso de Xbox Game Pass, que ofrece xCloud de manera gratuita. A no ser que sea una app de escritorio remota completa no se permiten servicios de juegos en la nube.

Microsoft y Google, molestos

xCloud estará disponible de manera gratuita con Xbox Game Pass. Microsoft Omicrono

Microsoft como era de esperar ha respondido a estas declaraciones. Ha lamentado la decisión de Apple, culpándola de estar "sola" en este asunto al negarle a los consumidores "los beneficios de los juegos en la nube al tratar consistentemente las apps de juegos de manera diferente" y "aplicar reglas más indulgentes a las apps que no son juegos".

Microsoft, no obstante, no se rinde y ha anunciado que planea continuar buscando formas de llevar xCloud a dispositivos iOS. Más que nada porque este es un potencial mercado para el servicio de Microsoft. He aquí la declaración completa dada a The Verge:

"Nuestro período de prueba para la preview app de Project xCloud para iOS ha expirado. Desafortunadamente, no tenemos forma de llevar nuestra visión de los juegos en la nube con Xbox Game Pass Ultimate a los jugadores en iOS a través de la App Store de Apple. Apple es la única plataforma de propósito general que niega a los consumidores los servicios de suscripción de juegos en la nube como Xbox Game Pass.

Y trata constantemente las aplicaciones de juegos de manera diferente, aplicando reglas más indulgentes a las aplicaciones que no son de juegos, incluso cuando incluyen contenido interactivo. Todos los juegos disponibles en el catálogo de Xbox Game Pass están clasificados según su contenido por organismos de clasificación independientes de la industria, como la ESRB y sus equivalentes regionales. Estamos comprometidos a encontrar un camino para llevar los juegos en la nube con Xbox Game Pass Ultimate a la plataforma iOS.

Creemos que el cliente debe estar en el centro de la experiencia de juego y los jugadores nos dicen que quieren jugar, conectarse y compartir en cualquier lugar, sin importar dónde se encuentre."

Un recorte del 30%

Tienda de Apple en Shangai. ALY SONG Thomson Reuters

Como es lógico, Google y Apple probablemente no quieran ofrecer opciones de suscripción dentro de las apps en sí porque eso implicaría darle a Apple un 30% de los ingresos por suscripción, y ya que las actuales apps no cuentan con opciones de "creación de cuenta", violan las pautas de la App Store. Concretamente la 4.2.7, en la que Apple es muy clara al respecto.

Una solución que llevaron a cabo desarrolladores como Valve con Steam Link fue la opción de comprar juegos desde la versión iOS de la app, ya que Apple no permitió que Steam Link funcionara como una tienda de apps dentro de la App Store. Eliminando dicha opción se saltó los procesos de revisión de la App Store.

No obstante, la App Store es uin mercado masivo que cuenta con casi 1.500 millones de usuarios. Es decir, que por mucho que los usuarios de iOS no disfruten de xCloud en su lanzamiento, está claro que las desarrolladoras encontrarán formas de eludir las duras pautas de Apple.

No podemos olvidar que esta decisión tiene otra motivación: Apple Arcade, el servicio de videojuegos de Apple. Estas alternativas pueden quitarle un pedazo de mercado importante a Apple, y en parte por ello impone estas condiciones a sus rivales ya que favorece su servicio. Sin embargo, esto podría cambiar en caso de que recaigan sobre Apple acusaciones sobre monopolio.