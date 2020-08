Podremos jugar desde el móvil a juegos de Xbox en septiembre

Microsoft ya ha dado fecha al lanzamiento de su servicio de videojuegos en streaming para dispositivos móviles. Concretamente, para Android: podremos jugar desde el móvil a juegos de Xbox desde el móvil el día 15 de septiembre en España y en toda una plétora de países adicionales.

Pero, ¿qué pasa con Apple? Porque el que Project xCloud salga para Android no quiere decir que lo haga en iOS; Microsoft no ha desvelado qué es lo que ocurre con Apple para que no pueda lanzar su servicio en dispositivos como iPhone e iPads, pero recordemos que no es la única; Stadia tampoco está disponible en iOS o iPadOS.

Por lo demás, los usuarios de Android podemos jugar a xCloud, que además se incluirá con la suscripción Xbox Game Pass Ultimate, que tiene un precio de 12.99 euros, con el primer mes de suscripción a 1 euro.

Jugar desde el móvil a juegos de Xbox

xCloud.

Así lo ha explicado la propia Microsoft al medio The Verge, asegurando que ese mismo día xCloud se podrá ejecutar de forma estable en dispositivos Android. "Es Es nuestra ambición escalar los juegos en la nube a través de Xbox Game Pass disponible en todos los dispositivos". No obstante, el comunicado no se olvida de iOS.

"No tenemos nada que compartir en este momento con respecto a iOS". Esto implica que xCloud no será compatible con iOS o iPadOS de lanzamiento. La falta de soporte de iOS será todo un varapalo para usuarios de iPhone y iPad, pero para nada sorprendente, ya que Apple ha estado limitando deliberadamente el lanzamiento de servicios de videojuegos vía streaming en sus plataformas.

Es sorprendente, ya que la propia Microsoft desveló que estaba realizando pruebas de xCloud en iOS (con limitaciones, por supuesto). No han querido desvelar qué es lo que está ocurriendo, pero el problema ya es conocido. Otro ejemplo, además de Stadia, es Steam Link de Valve que tardó casi un año en aprobarse por Apple.

Se lanzará en 22 países

xCloud llegará el próximo 15 de septiembre a estos países: Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Corea del Sur, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos.

La beta pública finalizará el 11 de septiembre y se lanzará una app de Xbox Game Pass completamente acutalizada. Recordemos que además Microsoft lanzará accesorios para aprovechar xCloud y para ello se ha aliado con algunas marcas como Razer, 8BitDo y PowerA, entre otros. Presumiblemente, serán mandos o accesorios para conectarlos, además de otros dispositivos.