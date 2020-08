Apple renueva el iMac de 27 pulgadas: más potencia, mismo diseño

Apple ha presentado en España su nuevo iMac de 27 pulgadas. El dispositivo se acaba de presentar oficialmente de la misma manera que lo han hecho los últimos MacBook o el iPad Pro 2020, mediante comunicado y apareciendo en la tienda de Apple. El nuevo iMac, no obstante, no se renueva en el exterior como algunos rumores afirmaban.

Se ha renovado el modelo de 27 puilgadas, que principalmente acoge el hardware que todos esperábamos: procesadores Intel de 10ª Generación y algunas características adicionales. Por otra parte, los otros modelos de 21 pulgadas reciben mejoras como los tan asiados SSDs y los iMac Pro ahora llegan con una opción para integrar un Intel Xeon de 10 núcleos.

Por el resto de características, Apple ha sido conservadora en cuanto a diseño; pantalla 5K Retina, gráficos AMD, SSDs súper rápidos y una cámara FaceTime 1080p. Eso sí, el cambio reside en los detalles, ya que como veremos a continuación el iMac de 27 pulgadas recibe detalles importantes que los usuarios apreciarán.

Sin cambios en el exterior

El iMac no ha cambiado por fuera. Apple Omicrono

Si bien el iMac se ha quedado sin ese tan ansiado rediseño que iba a caracterizar su lanzamiento, sí ha conseguido mejoras que los usuarios llevábamos pidiendo desde hacía tiempo. Estamos ante el clásico dispositivo all in one que integra una pantalla Retina 5K con una resolución de 5.120 x 2.880 y pantalla Retina. Detalle importante: recibe la opción de nano-textura que vimos en el Pro Display XDR (sí, el monitor de la peana de 1.000 dólares) por 625 euros.

La pantalla, a diferencia de lo que algunos pensaban, no es táctil y no cuenta con altas tasas de refresco. Seguimos teniendo los bordes clásicos en la pantalla, el mismo logo de Apple en la parte inferior, y en absoluto tenemos una similitud con los iPad como se venía rumoreando. No obstante, ya lo dice el dicho: "si funciona, no lo toques". Y es que este diseño ha demostrado ser más que funcional, por lo que este no es un punto especialmente malo.

Intel de 10ª Generación

iMac de 27 pulgadas. Apple Omicrono

La renovación reside en el hardware puro y duro, y conseguimos hasta 4 configuraciones con una bastante especial. Se incluyen procesadores i5, i7, i9 e Intel Xeon de 10 núcleos para la variante iMac Pro. El i5 es de 6 núcleos y trabaja a una frecuencia de 3.1 GHz con un Turbo Boost de 4.5. El i7 es de 8 núcleos con frecuencias desde los 3.7 hasta los 5 GHZ y el i9 es de 10 núcleos a 3.6 GHz y Turbo Boost de 5 GHz.

Tenemos distintas opciones de memorias; en el caso de la memoria RAM podemos incluir desde 8 hasta 128 GB de memoria RAM en slots SO-DIMM a 2.666 MHz, con 4 ranuras. En lo que al almacenamiento se refiere, Apple por fin ha dicho adiós a los polémicos discos duros mecánicos como opción, y ahora solo podremos acceder a SSDs de 256 o 512 GB y 1 o 2 TB. La versión más top se puede configurar con SSDs de hasta 2, 4 e incluso 8 TB (con su consecuente coste).

Intel en cuanto a procesador, AMD en cuanto a gráficos. Apple Omicrono

En el apartado gráfico, Apple ha decidido optar como no por AMD. Las opciones más básicas muestran una Radeon Pro 5300 con 4GB de memoria GDDR6 y con otras opciones en las configuraciones más altas, pudiendo optar a una Radeon 5500 XT de 8 o 16 GB de memoria GDDR6 y una Radeon Pro 5700 con 8 GB de memoria GDDR6.

El iMac de 27 pulgads tiene los mismos puertos de siempre; auriculares, ranura para tarjetas SDXC UHS-II, cuatro puertos USB-A y 2 puertos Thunderbolt 3 compatibles con DThunderbolt, USB 3.1 Gen 2, DisplayPort, Thunderbolt 2, HDMI, DVI y VGA. El puerto RJ-45 es un Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T y tenemos una ranura de seguridad.

Se integra el conocido chip T2 de Apple específico para seguridad. Este chip se encargará de muchas labores de seguridad en nuestro dispositivo, algo que ha acarreado tanto beneficios como problemas a los usuarios. No nos olvidamos del WiFi y el Bluetooth 5.0 además de la cámara FaceTime 1080p HD.

Precio y disponibilidad

El iMac ya se puede comprar. Apple Omicrono

El iMac de 27 pulgadas se puede comprar ahora mismo y las fechas de entrega son el 6 de agosto en el caso del envío urgente y el 7 de agosto en el caso del gratuito. Estos son los precios base con sus configuraciones, siendo el más barato el de 2.099 euros: