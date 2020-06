Los Macs con ARM y los nuevos iMac llegarían a finales de año

Quedan pocas horas para la WWDC 2020 de Apple, su conferencia de desarrolladores en la que veremos las novedades más importantes de la firma en lo que va de año. Podremos seguirlo desde España de manera virtual y se espera que (por fin) los iMac den un salto de calidad, tanto en diseño como en potencia.

Pese a estar a pocas horas del evento, los rumores no paran y esta vez vuelven con un cariz importante. Ríos de tinta se han escrito sobre los futuros MacBook con procesadores propios (o ARM, depende de a quién le preguntes) y esta vez parece que los rumores se tornan más auténticos.

Ha sido de nuevo el analista especializado en Apple Ming-Chi Kuo el que ha vaticinado que Apple traerá nuevos Mac con procesadores ARM e iMac de nueva generación. Una renovación, por cierto, que no se sucede en la gama 'all in one' de ordenadores de Apple desde el año pasado.

Procesadores ARM

Posible diseño del nuevo iMac MacRumors Omicrono

Tal y como adelanta MacRumors, el analista ha asegurado que será en esta WWDC cuando veamos los procesadores propietarios de Apple basados en ARM presentarse para Mac. Lo ha hecho en una nota para inversores, coincidiendo con informes anteriores de Bloomberg en los que básicamente se advierte de esto mismo.

Pero no será hasta finales de año que los futuros Mac monten procesadores. Es más, los iMac que tanto se esperan no llegarán hasta finales de año. Los primeros dispositivos en montar estos procesadores Apple ARM será el equivalente a un MacBook Pro de 13 pulgadas. Portátil que, en cuanto se presenten sus equivalentes con ARM, quedarán descontinuados, al menos la producción con Intel.

Nuevos iMac

iMac de 27 pulgadas.

En cuanto a los iMac, los fans de estos ordenadores 'all in one' tendrán que esperar. En la WWDC Apple presentará el nuevo diseño de los iMac, que como ya hemos mencionado anteriormente, serán básicamente iPads Pro con una peana. Pero la clave está en que los que nacerán hoy en la WWDC serán variantes con Intel.

La versión con ARM vendrá después, presumiblemente para testear primero el rendimiento y el éxito de los procesadores ARM en otros dispositivos Mac, como los MacBook. Las variantes con Intel serán necesarias para dar a conocer la nueva línea de producto iMac, y no será hasta finales de año que veremos una actualización con los procesadores ARM que prepara Apple.

Diferencias clave

Mientras que el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas ARM tendrá el mismo factor de forma que la versión con Intel, en el caso de los iMac será justo al contrario. La primera versión traerá el ya esperado hardware de Intel, con procesadores de 10ª generación, mientras que a finales de año se presentará su versión con ARM (que presumiblemente será más económica) pero estrenará un completo rediseño.

No será hasta el año 2021 en el que Apple hará la transición completa a sus propios procesadores, incorporando sus procesadores ARM en todos sus ordenadores Mac. Kuo explica que el proceso les llevará entre 12 y 18 meses hasta dejar de depender de Intel por completo.

Sin duda estos 2 últimos años se han caracterizado por el resurgir de AMD en el terreno de los procesadores de escritorio, con grandes mejoras como los Ryzen 3000 y monstruos como los Threadripper. Parte del éxito de AMD se debe a los problemas de demanda que está sufriendo Intel, que podrían haber motivado a los de Cupertino a realizar estas acciones.