Así se podrá seguir el próximo gran evento de Apple

El mayor evento del año de Apple está muy cerca. La WWDC20 ya está a la vuelta de la esquina, y quedan pocos días para que tenga lugar el evento en el que veamos las mayores sorpresas del año; iMac Pro, MacBooks con procesadores de Apple y más.

Aunque todo esto sea especulación, lo cierto es que la Conferencia Mundial de Desarrolladores de los de Cupertino tiene mucho hype detrás, y no es para menos. El evento incluirá la clásica Keynote (aunque sin público), un evento Platforms State of the Union y unas 100 sesiones de ingeniería, con la participación de ingenieros de Apple.

La firma además explica en profundidad cómo podremos seguir el directo de Apple, y será tremendamente sencillo: podremos hacerlo desde su página web, a través de un streaming. Os contamos todos los detalles.

Sigue el evento de Apple

El WWDC 2020 de Apple será virtual. Apple Omicrono

El evento se dividirá en 2 keynotes en directo. La keynote del evento especial, en la que se desvelarán las principales ventajas y la Platforms State of the Union, que servirá especificamente para mostrar los últimos avances en software que llegarán a iOS, macOS, iPadOS, watchOS y tvOS. Este último tendrá algunas restricciones más, ya que se reproucirá bajo demanda en la app y web de Apple Developer.

En el caso de la keynote principal, los usuarios podrán ver el vídeo bajo demanda una vez concluida la emisión. La WWDC tendrá lugar a través de Apple.com, desde el Apple Park y podremos verla tanto en esa wqeb como en YouTube, desde el canal de Apple y las apps de Apple TV y Apple Developer.

Tendrá lugar el día 22 de junio a las 19:00 CET hora española, y si te interesa la Platforms State of the Union, podrás seguirla el mismo día a partir de las 23:00 CET.

Desarolladores e ingeniería

El día 23 de junio será el pistoletazo de salida para los desarrolladores, ya que podrán ver cómo crear apps para estos sistemas con más de 100 sesiones técnicas sobre diseño con ingenieros de Apple. Los vídeos se publicarán a las 19:00 CET, y se podrán ver en las apps de Apple Developer, así como en la web.

Además, con cita, se realizarán sesiones individuales con desarrolladores, para que los ingenieros de Cupertino asesoren a los desarrolladores en el diseño de los "últimos avances en las plataformas de Apple". De nuevo, estas sesiones estarán disponibles solo para quien tenga cita, y para los participantes del Programa de Desarrolladores de Apple (si hay plazas, claro).